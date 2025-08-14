Starý dům v Provence omládl o 200 let. Historii si však zachoval

Veškeré kouzlo Provence a jižní Francie najdete v měšťanském domě v Eyguières z roku 1820. Navazuje na architektonické styly typické pro danou dobu a region: má orientaci východ–západ, vysoká a úzká okna, vysoké stropy a na stavbu byl použitý kámen z místního lomu.
Přízemí, původně rozdělené na několik malých samostatných místností, otevřeli...

Přízemí, původně rozdělené na několik malých samostatných místností, otevřeli architekti do jediného volného prostoru, kde je centrem kuchyňská část s výhledy ven. | foto: Laura Willefert – Samfaitvoyager

Návrh kuchyně byl vytvořený tak, aby propojil všechny prostory v přízemí.
Návrh kuchyně byl vytvořený tak, aby propojil všechny prostory v přízemí.
Kameny nosné zdi, které spojují interiér s exteriérem, byly odkryty z vrstev...
Architekti zachovali vysoká a úzká okna, typická pro zdejší region.
Stavba prošla rekonstrukcí a redesignem pod taktovkou studia DAC – Architecture et Paysage. Cílem bylo zhodnotit původní stavbu a dodat jí kvalitu současného bydlení.

Přízemí, původně rozdělené na několik malých samostatných místností, otevřeli architekti do jediného volného prostoru, kde je centrem kuchyňská část s výhledy ven. Otvory autoři proměny zachovali, ale jejich rozměry upravili tak, aby se zvětšil přísun světla. I tak odpovídají provensálským proporcím.

Tento zásah umožnil výhled do venkovního dvora. Kameny nosné zdi z nedalekého lomu, které spojují interiér s exteriérem, byly odkryty z vrstev omítky jako svědectví minulosti.

Z bývalé pekárny mají moderní dům s terasou a industriálním nádechem

Minulost i současnost

Světlo a materiál byly důležitými prvky: leštěný beton na podlaze je spojovacím prvkem mezi všemi prostory v přízemí a patře. Tento materiál zajišťuje jednotu a soudržnost projektu s obytnou plochou 170 m2. Restaurovaný kámen pak symbolizuje minulost.

Propojení zajišťuje jak přirozené, tak umělé osvětlení. Tomu věnovali designéři zvláštní pozornost. Navrhli je s využitím několika zdrojů, aby bylo pohodlné pro používání, ale také aby zdůraznilo materiál a kvalitu prostorů.

Schodiště, které je charakteristické pro staré provensálské domy, bylo restaurováno do původního stavu. Je to „kotevní“ bod domu. Jenže bez přirozeného světla by tolik nevyniklo, a tak autoři rekonstrukce navrhli prosklený strop v rozměrech schodiště, který propouští světlo zachycené střešním oknem umístěným nad ním.

Kuchyň mají v bývalé třídě, ložnici v kabinetě. Skvělá proměna obecné školy

Dokonalá relaxace v patře

V horním patře vznikla mansarda s hlavní ložnicí a prostor určený k relaxaci. Materiál je společným prvkem všech částí domu: obnažené kamenné zdi a beton najdete jak v prvním, tak ve druhém podlaží, což dodává projektu jednotu a soudržnost.

Koupelna se stala středobodem tohoto podlaží. Všechny prvky jsou propojeny a symetricky na sebe navazují, čistý design je vnímán jako prostředek skutečného pohodlí.

Rekonstrukce starého domu dopadla na výbornou. Otevřel se do zahrady

Ve vybavení vynikají baterie Ritmonio ze série DOT316 Round s jejich jedinečností a elegancí, tvořenou kulatými a měkkými tvary, jako jsou kruhy, od nichž pochází jejich název. Povrchová úprava Black Stainless Steel navíc nabízí nádech vyspělé modernity a odpovídá požadavkům nejaktuálnějšího interiérového designu, který klade důraz na estetiku a funkčnost.

Náklady na proměnu byly 320 tisíc eur, tedy asi osm milionů korun.

