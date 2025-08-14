Stavba prošla rekonstrukcí a redesignem pod taktovkou studia DAC – Architecture et Paysage. Cílem bylo zhodnotit původní stavbu a dodat jí kvalitu současného bydlení.
Přízemí, původně rozdělené na několik malých samostatných místností, otevřeli architekti do jediného volného prostoru, kde je centrem kuchyňská část s výhledy ven. Otvory autoři proměny zachovali, ale jejich rozměry upravili tak, aby se zvětšil přísun světla. I tak odpovídají provensálským proporcím.
Tento zásah umožnil výhled do venkovního dvora. Kameny nosné zdi z nedalekého lomu, které spojují interiér s exteriérem, byly odkryty z vrstev omítky jako svědectví minulosti.
Minulost i současnost
Světlo a materiál byly důležitými prvky: leštěný beton na podlaze je spojovacím prvkem mezi všemi prostory v přízemí a patře. Tento materiál zajišťuje jednotu a soudržnost projektu s obytnou plochou 170 m2. Restaurovaný kámen pak symbolizuje minulost.
Propojení zajišťuje jak přirozené, tak umělé osvětlení. Tomu věnovali designéři zvláštní pozornost. Navrhli je s využitím několika zdrojů, aby bylo pohodlné pro používání, ale také aby zdůraznilo materiál a kvalitu prostorů.
Schodiště, které je charakteristické pro staré provensálské domy, bylo restaurováno do původního stavu. Je to „kotevní“ bod domu. Jenže bez přirozeného světla by tolik nevyniklo, a tak autoři rekonstrukce navrhli prosklený strop v rozměrech schodiště, který propouští světlo zachycené střešním oknem umístěným nad ním.
Dokonalá relaxace v patře
V horním patře vznikla mansarda s hlavní ložnicí a prostor určený k relaxaci. Materiál je společným prvkem všech částí domu: obnažené kamenné zdi a beton najdete jak v prvním, tak ve druhém podlaží, což dodává projektu jednotu a soudržnost.
Koupelna se stala středobodem tohoto podlaží. Všechny prvky jsou propojeny a symetricky na sebe navazují, čistý design je vnímán jako prostředek skutečného pohodlí.
Ve vybavení vynikají baterie Ritmonio ze série DOT316 Round s jejich jedinečností a elegancí, tvořenou kulatými a měkkými tvary, jako jsou kruhy, od nichž pochází jejich název. Povrchová úprava Black Stainless Steel navíc nabízí nádech vyspělé modernity a odpovídá požadavkům nejaktuálnějšího interiérového designu, který klade důraz na estetiku a funkčnost.
Náklady na proměnu byly 320 tisíc eur, tedy asi osm milionů korun.