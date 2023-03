Místo zimní zahrady mají úžasný obytný prostor v retro stylu

O společnosti XUL Společnost XUL Architecture se sídlem v severním Londýně je architektonická kancelář zaměřená na koncového klienta. Klade důraz na přání a zkušenosti klienta a také na hledání důmyslných způsobů, jak do architektury vnést světlo. XUL věří, že každý klient je výjimečný a má svůj příběh. Architekti studia se dlouhodobě a pečlivě věnují hledání způsobů, jakými lze vnést více přirozeného světla do architektury, protože to má pozitivní vliv na kvalitu prostoru, pohodu, produktivitu i kreativitu majitelů.