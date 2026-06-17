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Proměna u Dobříše: starý dům po prarodičích omládl v moderního šviháka

Alena Řezníčková
Dům po prarodičích můžete zateplit či mu vyměnit okna, ale i tak bude jen těžko odpovídat současným požadavkům na bydlení. Mladá rodina v obci Stará Huť u Dobříše se tak rozhodla pro naprosto radikální řez. Stavba dostala nejen moderní podobu, ale především skvěle funguje a odpovídá dnešním potřebám a způsobu života.
Dům už v ničem nepřipomíná starý dům po prarodičích, působí jako novostavba.

Dům už v ničem nepřipomíná starý dům po prarodičích, působí jako novostavba. | foto: Takuu – Petr Marvan

Původní podoba domu prarodičů
Dům díky rekonstrukci omládl o desítky let.
Lodžie propojila obytný prostor se zahradou.
Lodžie umožnila přímý vstup na zahradu.
24 fotografií

Projekt svěřila mladá rodina brněnskému Ateliéru Kopecký. Architekti dostali víceméně volnou ruku, neomezovala je ani okolní zástavba, protože dům je jen jedním z celé řady nesourodé skupiny volně „roztroušených“ rodinných staveb.

Autoři museli vyřešit rozpor mezi požadavky na bydlení prarodičů a současné generace.

Když dům spojuje

„Navržené řešení je založeno především na spojování. Propojit obytný prostor v jeden celek, propojit zahradu a obývací pokoj, propojit první a druhé patro,“ vysvětluje přístup k proměně domu architekt Jan Kopecký, jeden z autorů projektu.

Základ zůstal zachovaný: obytné místnosti jsou logicky orientovány na jih, naopak schodiště a koupelny na sever. Přízemí domu se proměnilo v jeden volně plynoucí obytný prostor, který plní hned několik úkolů.

Například podlahu v obývací části se podařilo snížit tak, aby fungoval přímý kontakt se zahradou přes lodžii. Ta prodloužila opticky obytný prostor a dovoluje trávit čas venku, avšak přesto v chráněném prostoru před deštěm, hlukem od dálnice či ostrým letním sluncem z jihu.

Dům už v ničem nepřipomíná starý dům po prarodičích, působí jako novostavba.
Původní podoba domu prarodičů
Dům díky rekonstrukci omládl o desítky let.
Lodžie propojila obytný prostor se zahradou.
Lodžie umožnila přímý vstup na zahradu.
24 fotografií

Když okna čarují

Dlouhé okno v kuchyni nabízí nejen dostatek světla, ale také výborný přehled o dění venku či kdo právě přichází na návštěvu. Obývací pokoj s nečekanou výškou přes dvě podlaží vznikl vybouráním části stropu nad obývacím prostorem.

Do pokoje směřují i vnitřní okna ložnic, díky tomu vznikly zajímavé průhledy domem, aniž by bylo narušené soukromí v ložnicích. Zajímavým detailem je speciálně navržený lustr.

Oknem na západní straně domu vniká do jídelny odpolední slunce, zatímco na severní straně přibyla prosklená zimní zahrada s výstupem na zahradu. Je to skvělá „zkratka“ na cestu přes zahradu vedoucí k domu prostřední generace, tedy k babičce.

Rekonstrukce domu po prarodičích se zúčastnila soutěže Česká cena za architekturu 2025.

O projektu

Autor: Ateliér Kopecký, Ing. arch. Jan Kopecký a Ing. arch. Tomáš Kopecký

Spolupráce: Michaela Pánková Kopecká

Zahradní architektura: Symbio studio, Pavla Drbalová

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