Dům postavil dědeček, vnuk jej šedesát let poté citlivě přestavěl

Do proměny domu ve městě Chamonix-Mont-Blanc ve východní Francii se tak vnuk pustil s vysokým citovým nasazením s odstupem dvou generací.

Velká okna s černým rámem nabízejí nejen nádherný výhled, ale také působí jako kontrastní prvek vůči dřevěnému obkladu.

V čele s Renaudem Chevallierem se realizace celého projektu ujalo architektonické studio Chevallier Architectes (David Castagna, Thibault Forissier a Sophie Rubin). Veškeré změny konzultovali s novým majitelem osobně zapojeným do výstavby s vysokými nároky na kvalitu provedení.

Okno jako ústřední motiv

Architektům se pomocí nových technologických řešení podařilo „zarámovat“ výhledy do okolí a umístit okna do ideálních pozic. A právě se světlem a jeho prostupem okny do interiéru souvisí i pojmenování stavby Aperture (česky apertura), což znamená otevření nebo také velikost otvoru optické soustavy. Je to jako „zornice“, která se otevírá a zavírá, aby se změnilo množství světla, které jí prochází.

Náročnost projektu představovala pro architekty velkou výzvu. Bylo nutné integrovat moderní zařízení a rozvodné sítě při zachování původních prvků včetně tepelného čerpadla, klimatizace, LED osvětlení a uplatnění odlišných materiálů, jako jsou kůže a mosaz, které studio dřív nepoužívalo.

Pod dřevěnou fasádou

Jakmile se ocitnete uvnitř domu, na první pohled je patrné, že obytné prostory, jako jsou obývací pokoj, jídelna, kuchyň, ložnice a koupelna, byly navrženy velmi citlivě a funkčně. Kromě toho nechybí moderní krb, knihovna ani efektní prosklená vinotéka v přízemí domu. Jsme přece ve Francii!

V přízemí je kromě vinotéky také knihovna, technická místnost, domácí tělocvična a tři ložnice s vlastní koupelnou. První patro patří společenské části, kuchyni a čtvrté ložnici se šatnou a koupelnou.