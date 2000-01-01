náhledy
Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou.
Autor: MgA. Peter Fabo
Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu z osmdesátých let, který stál na základech původní stodoly.
Podlahová plocha domu je 95,5 metru čtverečního.
Stavba si zachovala svůj tradiční archetyp se sedlovou střechou a bílou omítkou, současně však prošla důsledným autorským přetvořením, které ji posunulo do současnosti.
Dům má sklepní podlaží a dvě nadzemní patra.
V přízemí se nachází vstupní chodba s návazností na toaletu a koupelnu, obytný prostor otevřený přes dvě podlaží a kuchyně, která je s obytným prostorem úzce propojena.
Hlavní obytná část se otevírá velkoformátovými portály na terasu situovanou přímo nad potokem – místo, kde se interiér stýká s okolní přírodou.
Schodiště je integrální součástí obytného prostoru; doplňuje ho sedací okno, které slouží jako intimní pozorovatelna směrem do zahrady.
V prvním patře se nachází dvě ložnice – hlavní s manželskou postelí…
…a dětský pokoj otevřený až do vrcholu krovu. Pod ním je spací patro a relaxační zóna.
Z mezipodesty je možné vystoupat po příkrých schodech ještě do podkroví, které může sloužit pro přespání hostů nebo jako útočiště pro klidné chvíle.
Interiér prošel kompletní transformací a nese výrazný rukopis 0,5 Studia.
Dominantním prvkem se stal převýšený obytný prostor s knihovnou na celou výšku místnosti, která propojuje přízemí s galerií v patře.
V kontrastu k bílé a šedé ploše stěn zde architekti použili sytě zelený odstín, který navazuje na barevnost okenic a detailů v exteriéru.
Barevná kontinuita mezi vnějškem a vnitřkem sjednocuje dům a ukotvuje ho v krajině, aniž by se opírala o historizující tradice.
Dalším autorským prvkem je cihlový krb se zapuštěným sezením, jenž propojuje funkci topeniště s místem pro odpočinek.
Cihla, surový a archetypální materiál, zde funguje jako protiváha k jemně laděné barevnosti knihovny a nábytkových vestaveb.
Zelená barva se stává prostředníkem mezi krajinou a interiérem, zatímco cihla evokuje stabilitu a hmotnost. Kombinace bílých a šedých ploch s přírodními materiály dodává interiéru klidný rytmus.
Výsledkem je dům, který působí sebevědomě, aniž by ztratil měřítko a lidskost. Architekti dokázali propojit rekreační charakter s domáckostí, otevřenost s útulností a novost s respektem k místu.
Rekonstrukce v Chřibské je ukázkou osobitého přístupu 0,5 Studia. Ateliér dokázal navázat na původní kontext, ale současně dům posunul jasným autorským gestem.
Namísto konzervativního návratu k tradici vznikl prostor, který nabízí současné pohodlí a estetiku, aniž by potlačil původní charakter.
Plán přízemí
Autor: 0,5 Studio
Plán prvního patra
Autor: 0,5 Studio