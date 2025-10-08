Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem

Lenka Weberová
Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu z osmdesátých let, který stál na základech původní stodoly.
Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel... Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu... Podlahová plocha domu je 95,5 metru čtverečního. Stavba si zachovala svůj tradiční archetyp se sedlovou střechou a bílou... Dům má sklepní podlaží a dvě nadzemní patra. V přízemí se nachází vstupní chodba s návazností na toaletu a koupelnu, obytný... Hlavní obytná část se otevírá velkoformátovými portály na terasu situovanou... Schodiště je integrální součástí obytného prostoru; doplňuje ho sedací okno,... V prvním patře se nachází dvě ložnice – hlavní s manželskou postelí… …a dětský pokoj otevřený až do vrcholu krovu. Pod ním je spací patro a... Z mezipodesty je možné vystoupat po příkrých schodech ještě do podkroví, které... Interiér prošel kompletní transformací a nese výrazný rukopis 0,5 Studia.

