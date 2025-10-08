|
Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem
Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit
Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...
Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu
V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...
Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti
Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...
Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům
Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...
Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se
Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.
Designblok 2025 startuje. Známe termín, cenu vstupenek i otevírací dobu
Letošní 27. ročník největšího festivalu současného designu v Česku začíná. Tradičně obsadí hned několik lokací a nabídne i bohatý doprovodný program či pestrý repertoár partnerů. Kde všude se koná,...
Kanceláře, kde se lidé cítí lépe než doma. To byla představa architektů
Každý pracovní prostor by měl být nejen funkční, ale i inspirativní a příjemný. Jenže, buďme upřímní. Takové požadavky splňují jen málokteré kanceláře, zejména ve starších budovách. Naštěstí se...
Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem
Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu...
Designblok začíná. Nejlepší design je opět k vidění v Praze, vyberte si
Zajímá vás, co všechno dokážou ženy? Baví vás design, nábytek, sklo nebo móda? Pak si do diáře nezapomeňte připsat datum 8. až 12. října, protože v těchto dnech proběhne v Praze už 27. ročník...
Když se majitelka chaty neshodne s designérem: chtěla modrou, má zelenou
Chata zařízená nábytkem ze 70. až 90. let sice stojí na ostrově nedaleko moře, ale kvůli hnědé barvě na dřevěné fasádě spíš vypadá, že se sem zatoulala z hor. Designér Halvor Bakke měl proto jasno: v...
Celé město v jednom domě. Vešli se lidé, obchody, doktor, kostel i policie
Největší obytná stavba celé Aljašky; jedno z nejmladších sídel ve Spojených státech amerických. A též unikát rezidenční architektury. Protože ten jeden jediný čtrnáctipatrový věžák je současně celým...
Tepelný ostrov ohrožuje zdraví obyvatel. Města sázejí na zelené střechy
Betonové a asfaltové plochy, hustá zástavba a minimum zeleně přeměňují každé léto ulice v rozpálené pece. Teploty ve městech jsou často o několik stupňů vyšší než na venkově, což ohrožuje zdraví...
V paneláku se krade a ve výtahu močí. Kam a na koho máme namířit kamery?
V našem panelovém domě se krade, vykrádají se sklepy, ničí se společný majetek, močí a zvrací se ve výtahu a rozbíjejí se různá zařízení. Napadlo mě, že by nám velmi pomohla instalace kamer. Sousedé...
