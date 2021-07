Chata vypadá jako přerostlá ptačí budka. Přesto má i domek pro hosty

Na proměně chaty se podíleli i majitelé, například si sami opalovali dřevěné obložení, které přechází i na střešní plochy. Stojí tu tak dům s okny a terasou. Zastavěná plocha je 85,5 m².

Chata připomíná přerostlou ptačí budku, v obdobném stylu byl postavený i domek se saunou a ložnicí pro hosty.

„Některá z oken ořezává fasádní obložení do kulatého tvaru. V chatě je útulně. Plameny ohně olizují sklo ve velikém krbu, dřevo praská a za okny se válí polštáře bílé jizerské mlhy. Chuchvalce vodní páry se ženou údolím a nad nimi prosvítají bílé skvrny sjezdovek na Špičáku. To nejhorší počasí tady může vlastně být nejlepší,“ popisuje až romanticky architekt Jan Vondrák ze studia Mjölk, které je podepsané pod proměnou chaty.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. února 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Více prostoru pro spaní

„Interiér je jednoduchý a funkční. Původní dispozice doznala změn. Původní obytný prostor zůstal na svém místě, ale změnila se dispozice spaní. Nyní jsou v domě dvě ložnice. Jedna je veliká, přístupná po utajených schodech ve skříni. Druhá, o trošku menší, je přístupná po žebříku z kuchyně,“ vypočítává architekt Vondrák.

Přehlédnout nelze ani vychytávku přímo proti krbu, a to „spací okno“, kde se pohodlně vyspí nečekaná návštěva.

Malá chatička hned vedle „přerostlé ptačí budky“ skrývá saunu a ložnici pro návštěvy.

„Máme štěstí na lidi. Společně s našimi klienty realizujeme věci, které jsme dřív jen obdivovali v časopisech. Opravovat starý dům je vždycky odvaha, protože není nikdy úplně jasné, co vás v průběhu prací čeká. Tuhle spadne nějaká zeď, tady se zase zjistí, že dům nemá ani základy, nebo se někde najde pár kostí ze středověku a všechno se musí měnit. O to větší radost máme, když všechno dobře dopadne. Chce to mít jen pevné nervy a partu lidí, kteří vám věří, že bude všechno dobré,“ dodává na závěr Jan Vondrák.