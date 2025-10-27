Halvor Bakke a truhláři Gustav a Torkel v dalším pokračování seriálu Norské domy snů vyrazili na Randøy, aby svou „záchranářskou“ misi začali nejen vyklizením celé chaty, ale také demontáží schodů do patra, které zabíraly zbytečně moc místa.
Randøy je krásný ostrov, kde si můžete vychutnat fantastický výhled na fjord. Chata stojí na úžasném místě blízko moře, jen pár kroků od velkého mola, kde rodina snídá a tráví i jinak spoustu času.
Málo světla i místa
Majitelé si mimo jiné přáli i více světla, tedy další okno. S pomocí kotoučové pily na beton se externí firmě podařilo vyříznout otvor pro velké okno v cihlové zdi během pár minut.
V místě původní kuchyňské linky Gustav vyrobil nové, jednoduché jednoramenné schodiště. S vyříznutím stropu mu pomohl Halvor. Pod schody se podařilo vytvořit i tolik kýžený úložný prostor, který majitelům v chatě hodně chyběl.
Stará kuchyňská linka se přestěhovala do vstupní chodby. Torkel ji „omladil“ novými černými dvířky a zrcadlovým obkladem, přidal i dvě zásuvkové myčky a další vestavné spotřebiče.
Jídelně teď dominuje velký černý stůl Friburg a elegantní židle Zed s černou konstrukcí, vše od značky Bohus. Nad stolem použil Halvor Bakke stropní svítidla Rock. Chata je teď totiž v béžové, bílé a hnědé barvě s černými detaily.
Patro v novém
Výměna schodiště přinesla výrazný zisk prostoru zejména v patře, kde Gustav vyrobil podél stěny lavici o délce pěti metrů, kterou Halvor doplnil dekorativními polštáři a stylovým interiérovým designem. Na podlahu umístil stoličku Signature, multifunkční kus nábytku, který lze použít jako stůl, sedátko nebo podnožku.
Novou podobu získala i ložnice rodičů, kromě příjemných barev přibyla pohodlná postel z řady Signature Collection Sleeping s krásným čalouněným čelem a prádlem Exo z bílého žakárového saténu. Noční stolek Century se dobře hodí k jinak světlému interiéru.
Do nových barev se oděl i exteriér chaty, který je teď natřený tlumenou černou barvou, Halvorovou oblíbenou. Molo a terasa jsou propojené „přehlídkovou lávkou“. Na mole Torkel postavil dvě lehátka, na kterých si majitelé mohou užívat líné, teplé letní dny.
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Osla
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.