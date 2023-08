Splněný sen o chatě v panenské přírodě se podařil, rodina je nadšená

Majitelé si přáli rekreační chatu, která by byla v přijatelné dojezdové vzdálenosti od Prahy a splňovala nároky pětičlenné rodiny. Po pečlivém hledání se jim takovou nemovitost podařilo koupit, shodou okolností od známého. Objekt z konce 60. let však nutně potřeboval úpravy, a proto se pustili do důkladné rekonstrukce.

Přirozený dojem ze stavby umocňuje barevně neutrální podsada ze surového kamene.

Sami postupně zrekonstruovali suterén a přízemí chaty. Jenže stavba dispozičně neodpovídala jejich představám, proto se v případě podkroví rozhodli pro kompletní přestavbu.

S ambiciózním záměrem oslovili architekty Romana Kučírka a Jana Komárka ze studia 3K Architects, pro které měli jasný úkol: „Naše zadání znělo: přistavět patro s ložnicemi pro naše tři děti, chatu zateplit, celkově zmodernizovat a esteticky sjednotit exteriér,“ popisuje majitelka.

A architekt Roman Kučírek upřesňuje: „Hlavním cílem bylo v podkroví vytvořit tři samostatné pokoje s výhledem do okolní krajiny, k nim dostatečné hygienické zázemí, a celý prostor propojit samostatným přístupem přes zadní terasu.“

Celá rekonstrukce se nesla v duchu severské estetiky. Z tohoto důvodu použitým materiálům dominovaly spíše ty tradiční, jako jsou dřevo, kámen či beton.

„Inspirací byla panenská příroda, která nabízí z chaty úžasné výhledy do okolí, kde klient najde klid a ticho. Využití přírodních materiálů pak návrh skvěle dotvořilo,“ potvrzuje architekt Jan Komárek.

Přirozenost v moderním pojetí

Letecký pohled na chatu se střešní falcovanou krytinou finského výrobce Ruukki

Styčnými požadavky pro návrh exteriéru, na kterých majitelé trvali, bylo opláštění z opáleného dřeva, instalace proskleného štítu a ponechání balkonu u obývacího pokoje. Tato přání proto z velké části formovala nové vzezření stavby.

„Nakreslili jsme víc variant návrhů, které jsme klientům představili, a po diskusi jsme se rozhodli pro moderní vzhled chaty,“ uvádí architekt Roman Kučírek.

A dál popisuje: „Suterénní zdivo jsme nechali přiznané kamenné a nezateplené, aby vynikl přírodní vyspárovaný kámen. Budovu jsme v přízemí a ve štítech zabalili do vertikálního obkladu z opalovaného sibiřského modřínu v černé barvě. Okna jsme drželi v původní šedé barvě, stejně jako střešní falcovanou krytinu finského výrobce Ruukki a prvky oplechování, oboje z hliníkového lakovaného plechu v zinkově šedé.“

Opalovaná prkna zvolili architekti pro svou vysokou životnost a přírodní, avšak netradiční vzhled, přirozený dojem pak umocňuje barevně neutrální podsada ze surového kamene. Dominantní štítová sestava dřevohliníkových oken od firmy Vekra je opatřena skleněným bezpečnostním zábradlím s garancí funkčnosti od dodavatele oken.

Štít působí vedle kombinace dřeva a kamene vzdušně, neotřele a podtrhuje jedinečnost stavby, obklopené romantickým prostředím hlubokých lesů. Chata je vybavena celou řadou bezpečnostních prvků, jako jsou bezpečnostní dveře, skla a zámky v oknech, senzory otevření a zavření v oknech a dveřích, vše od dodavatele Vekra a napojené na pult centralizované ochrany.

Žulový pozůstatek s moderní vychytávkou

Zatímco přestavbu podkroví majitelé svěřili do rukou profesionálů, suterén a přízemí zrekonstruovali sami. Protože zachovali kamennou podestu chaty, v prostoru se majitelé ještě i dnes potýkají s nechtěnou vlhkostí. Při zařizování proto museli zohlednit požadavek na dobrou cirkulaci vzduchu a zvolit vybavení, včetně interiérových dveří Vekra, které zvýšené vlhkosti odolá.

V suterénu budovy je nyní kuchyň a prostorná jídelna, přízemí je pak rozčleněné na širokou chodbu s původní asymetrickou dlažbou, ložnici rodičů, velký obývací pokoj a koupelnu. Pokoje byly pojaté v barevně střídmém, neutrálním stylu, založeném na odstínech bílé, šedé a černé. Útulnost jim dodává využití dřevěných komponentů a originálních doplňků po vzoru skandinávských interiérů.

V obývacím pokoji a jídelně se tak otevírá velký prostor pro přímé propojení s přírodou díky velkoformátovým posuvným dveřím Vekra s tepelně izolačními vlastnostmi, které odpovídají parametrům oken.

Chodba v podkroví chaty

Barevně odlehčený interiér využívá malebnou okolní přírodu a její přirozené meziroční proměny jako atraktivní mnohotvárnou dekoraci. Sestava je navíc, stejně jako všechna ostatní okna, doplněna speciálními sítěmi proti hmyzu od stejného výrobce. To výrazně přispívá k provětrávání celého objektu mimo topnou sezonu a snižuje vlhkost, samozřejmě bez obav z dotěrného hmyzu.

Navzdory záměrně minimalistickému vybavení zajišťují spodní prostory chaty také nezbytné místo k zábavě a relaxaci. Velký dubový stůl v jídelně slouží zároveň jako kulečníkový, díky speciální krycí desce jej lze upravit i pro stolní tenis. Progresivní punc pak jídelně dodávají ručně ohýbané dřevěné židle od české firmy TON, stejně jako moderní kamna norského výrobce Jøtul, které zde byly použité pro svůj osobitý design a kompaktní rozměry.

Teplo a pohodlí pro dokonalou atmosféru zimních večerů zajišťuje také rozměrný krb, umístěný v prostoru obývacího pokoje. Ten je z obou stran obložený surovou žulou a vybavený praktickým výklenkem pro uložení dřeva. Právě krb a okolní stěna patří, společně s dlažbou a točitým schodištěm v chodbě, k zachovaným prvkům původní chaty.

„Na stěně za krbem je originální starý keramický obklad, který jsme natřeli šedou barvou. Před ním jsou potom položené moderní keramické dlaždice s dekorem terrazzo,“ říká majitelka.

Interiér obývacího pokoje je kombinaci skandinávského a boho stylu.

A pokračuje: „Krb zůstal v původním stavu, provedli jsme v něm však malou modernizaci: v rámci rekonstrukce přibylo nové vyvložkování komína a teď v něm lze zatopit pro efekt i plynem.“

Jednoduše a účelně

Skromným, avšak účelným a pohodlným vybavením disponuje také ložnice majitelů. Ta má, stejně jako ostatní místnosti v přízemí, stěny čistě vymalované na bílo. Místnost je pocitově proteplená kobercem se vzorem kohoutí stopy a dřevěnými prvky v podobě rámu postele a světlého proutěného křesla. Zajímavý detail zde představuje šedý litinový radiátor od českého výrobce Viadrus.

Designová jednoduchost se promítá i v pojetí koupelny, které se drží striktně v mezích černobílého provedení a změnu zde přinášejí pouze chromované doplňky. Místnost disponuje vanou a jednoduchou závěsnou skříňkou s prostorným dvojumyvadlem.

Nedostatek přirozeného denního světla zde částečně vynahrazuje opticky neutrální bílý strop. Díky tomu působí koupelna i navzdory menším rozměrům vzdušně a vyváženě a poskytuje inspirativní základ pro podobně řešené koupelny v podkroví.

Chodba v přízemí chaty

Přízemí a první patro jsou propojeny dřevěným točitým schodištěm, jež je z jedné strany vymezené minimalistickou příčkou, tvořenou černými tyčemi, a z druhé doplněné zábradlím, vyrobeným z robustního lana.

Kompletní proměna

Protože první patro představovalo těžiště a cíl celé rekonstrukce, proměnilo se téměř od základů. „V podkroví, které bylo výškově malé, se výrazně změnila dispozice. Navrhli jsme zde tři pokoje s manželskými postelemi, dvě koupelny se střešními vikýři a dvě samostatné toalety,“ popisuje architekt Jan Komárek.

A dále uvádí: „Navíc jsme propojili podkroví se zadní terasou a venkovním schodištěm, které tak tvoří oddělený vstup, což je více než praktická věc pro klienta a jeho rodinu.“

Takto rozsáhlé změny pochopitelně skýtaly mnoho úskalí. Celá přístavba byla řešena jako dřevostavba, aby staticky příliš nezatěžovala spodní podlaží, a navíc vytvářela příjemný pocit při pobytu v interiéru. Kvůli lokaci chaty a jejímu umístění na vyvýšeném místě však práci ztěžovala komplikovaná doprava.

Majitelé trvali na opláštění z opáleného dřeva.

Členitý terén znesnadňoval pohyb těžké techniky a samotná chata byla složitě dostupná pro dopravení surovin, jež byly ke stavbě nosné dřevěné konstrukce třeba.

To potvrzuje i architekt Jan Komárek: „Okolí chaty je krásné, schované v přírodě. O to těžší byl ale transport na místo, hlavně co se týče materiálu. Především u velkých konstrukcí a jeřábů je třeba smeknout před řemeslníky, jak si s tím dokázali poradit.“ Vše se navíc k místu dováželo po tehdy ještě pouze zpevněné lesní cestě.

Prosklená dominanta

Právě zasazení chaty do panenské přírody bylo tím, co architekty inspirovalo k vytvoření hlavního bodu celé stavby, proskleného štítu. Ten obyvatelům nabízí široký pohled do nádherné okolní zeleně a zároveň plní praktickou funkci nositele světla.

„S návrhem proskleného štítu přišli sami majitelé. Krásně prosvětluje všechny tři ložnice otevřené do krovu, které mají rovnocenný výhled na rozlehlý pozemek,“ popisuje architekt Jan Komárek.

Jedna ze dvou menších ložnic v podkroví

Pro štít zvolili architekti sestavu oken Vekra v dřevohliníkovém provedení, která je zvenku sladěna se šedou kamennou podestou a podobně zbarvenou střechou.

Sestava je v ložnicích doplněna otočnými dveřmi ve stejném provedení, v kombinaci s předsazeným skleněným zábradlím a venkovními žaluziemi od stejného výrobce. Ty v horkých letních měsících úspěšně snižují teplotu v ložnicích, díky tomu obyvatelům umožňují ničím nerušený spánek. Jejich konstrukce ve spojení s větrným čidlem stínění chrání před poškozením silným větrem.

Dřevohliníková okna představují ideální kombinaci materiálů do náročného prostředí, a proto byla pro potřeby vysoko položeného štítu jasnou volbou.

„Základ zde tvoří stabilní dřevěný hranol, který je přiznaný z interiérové strany. Ten oknům dodává stabilitu, vynikající tepelně izolační vlastnosti a tvarovou stálost. Z vnější strany dřevo přikrývá hliníkové opláštění, jež oknu zaručuje takřka neomezenou životnost a velice jednoduchou údržbu,“ popisuje Milena Tomčíková ze společnosti Vekra.

Vzhledem k velikosti štítu bylo především potřebné dodržet pravidla správné instalace nadrozměrných okenních prvků. „U štítových stěn je při návrhu nutno pamatovat na průhyby prvků stavební konstrukce a na její celkovou tuhost,“ upozorňuje Milena Tomčíková.

Velký dubový stůl v jídelně slouží zároveň jako kulečníkový, díky speciální krycí desce jej lze upravit i pro stolní tenis.

A pokračuje: „Je také třeba brát v potaz možné související funkce a vlastnosti, jako je instalace zábradlí, a obecnou bezpečnost týkající se případného rozbití skleněné výplně.“ Tato část rekonstrukce byla celkem obtížná.

Vekra v tomto ohledu splňovala kritéria díky perfektní montáži a také díky tomu, že jako jediný tuzemský výrobce dokáže zajistit komplexní dodávku oken, dveří i stínění. Instalace tak proběhla bez problému a štít nyní tvoří samotné srdce nově zrekonstruované stavby.

Černobílá vytříbenost

Jádro podkroví tvoří vstupní zóna s točitým schodištěm, jehož asymetrická poloha jako jediná rozbíjí jinak pravidelné členění patra. Prostor na kratších stranách ústí do souběžně umístěných koupelen a oddělených toalet, na delší straně, shodné s vnější obvodovou zdí, je potom situován průchod na zadní terasu.

Koupelny jsou vybaveny ve shodném stylu jako ta v přízemí. Opět je zde použita černá a bílá v kombinaci s chromovaným topným žebříkem. Na rozdíl od spodní koupelny, kde byla vana, jsou zde sprchové kouty.

Obměnu koupelnové skříňky v přízemí tu představuje minimalistické řešení dvojumyvadla, zasazeného do černé liniové konstrukce. Ta spojuje designovou vytříbenost odkrytých sifonů s praktickou možností závěsu ručníků na černý rám.

Designová jednoduchost se promítá i v pojetí koupelny, které se drží striktně v mezích černobílého provedení a změnu zde přináší pouze chromované doplňky.

Zajímavým prvkem je zde také kulaté zrcadlo, které v kombinaci s barevnou uniformitou prostoru a světlým dřevěným stropem zajišťuje optické rozšíření koupelny a umocňuje inovativní ráz obnažených umyvadel.

Ve smrkovém objetí

Zbytek prostoru podkroví je vyplněn třemi podélnými ložnicemi, jež jsou stejně jako zbytek chaty vybaveny v souladu s konceptem skandinávského designu. Skromné zařízení ložnic zahrnuje pouze manželskou postel, úložný prostor, malý stůl a drobné doplňky. Interiér je tak díky čelním proskleným okenním plochám a střídmému dekoru prostorný a otevřený.

Barvám dominují světlé odstíny, zastoupené betonovou stěrkou od společnosti Pyroex, použitou na podlahách, bílými stěnami a přírodním dřevem. Pohledové krokve a vaznice zde zajišťují uklidňující atmosféru, vhodnou pro klidný spánek, skvěle také korespondují se smrkovou biodeskou a bílou lazurou rámů oken.

Barevný celek potom dotvářejí interiérové dveře Vekra Simple s mimořádně odolným povrchem, které díky věrnému 3D dekoru v odstínu bílého dubu podporují dojem pravého dřeva, avšak s vlastnostmi moderního materiálu.

Takový výhled si dopřávají majitelé chaty...

Zajímavým prvkem interiéru je přiznaný komín, který prochází stěnou ložnice vpravo. Neméně zajímavě zde působí i bakelitové vypínače značky Berker, jež jsou nejen v ložnicích, ale i v celém domě, laděné v originálním tmavém retro stylu.

Podmanivé výhledy

Pomyslnou tečku na závěr představuje důmyslně rozvržené okolí chaty. To je, podobně jako interiér, uzpůsobeno tak, aby nabízelo nádherné výhledy do okolí. Přímo před chatou je nekrytý dlážděný prostor s venkovním posezením, jídelním stolem a místem na opalování.

Posezení je zčásti chráněno původním balkonem, právě ten byl v rámci rekonstrukce opravený, a představuje tak další vyvýšené místo, odkud lze obdivovat okolní scenérii. Alternativní variantu pro případ vydatného deště potom tvoří pergola, také od značky Vekra, umístěná v zarovnaném prostoru nad garáží.

Chodba v přízemí chaty

O projektu Průběh realizace: rekonstrukce přízemí a suterénu – od roku 2017, rekonstrukce podkroví – 2019 Zastavěná plocha: 95 m2 Užitná plocha: 285 m2 Topení: podlahové topení v kombinaci s litinovými radiátory Výrobci a dodavatelé: Střešní krytina: Ruukki

Ruukki Vchodové dveře: Vekra s bezpečnostním tříbodovým zámkem

Vekra s bezpečnostním tříbodovým zámkem Stínění: exteriérové žaluzie Vekra, větrné čidlo

exteriérové žaluzie Vekra, větrné čidlo Pergola: Vekra – hliník

Vekra – hliník Okna: Vekra A – AluDesign Classic, dřevo smrk fixní, lazura ID Antik bílá, sítě proti hmyzu

Vekra A – AluDesign Classic, dřevo smrk fixní, lazura ID Antik bílá, sítě proti hmyzu Posuvné dveře: Vekra – Dynamic, plisé sítě proti hmyzu

Vekra – Dynamic, plisé sítě proti hmyzu Interiérové dveře: Vekra – Simple, dub white 3D

Vekra – Simple, dub white 3D Betonová stěrka: Pyroex

Pyroex Kuchyňská linka: JN Interiér

JN Interiér Sanita: Siko

Siko Žebrové radiátory: Viadrus

Viadrus Kamna: Jotul Jídelní židle: TON

TON Jídelní stůl: CS Billiard s. r. o.

CS Billiard s. r. o. Sedací soupravy: Innovation

Innovation Retro zásuvky a vypínače: Berker, série 1930

Krb je z obou stran obložený surovou žulou a vybaven praktickým výklenkem pro uložení dřeva.