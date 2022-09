Obnažené zdivo i chrom v kuchyni vytvořily skvělý mix pro mladý pár

Studio interiérového designu a architektury Balbek Bureau založil ukrajinský architekt Slava Balbek již před 13 roky. Studio navrhuje soukromé, komerční a firemní prostory v Evropě, v USA, v Číně i na Slovensku.

Získalo již řadu mezinárodních ocenění: Hospitality Design Awards, Design Best of Year, IIDA Global Excellence Awards, Architecture MasterPrize, The Restaurant & Bar Design Awards.