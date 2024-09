Nábytek z půdy po dědečkovi dostal šanci. Vnuk si jej v bytě užívá

„Klient zdědil dům z přelomu devatenáctého a dvacátého století po svých prarodičích ve Vysokém Mýtě. Předmětem rekonstrukce se tak stal majestátní, víc než stometrový byt po váženém měšťanovi a současně podnikateli s kávou a likéry,“ popisuje designérka Eliška Nekolová.

Zachovat se po opravě podařilo i původní dveře a zárubně.

Na jednu stranu byla rekonstrukce „klasická“: bylo nutné dodat nové rozvody, předělat koupelnu a záchod, nechyběly ani stavební úpravy, včetně změny dispozice, renovace a dokládka parket či stržení snížených stropů.

Na druhou stranu byla proměna interiéru na dnešní dobu hodně nestandardní, majitel totiž vyžadoval zachovat původní vybavení v co největším rozsahu.

Konečný výsledek přihlásila designérka do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Nízkonákladové bydlení.

Z beden na kávu a čaj se staly noční stolky, tapeta v malé ložnici je z kávových sáčků.

Neekologické cestování

„Dávám klientům veškerý servis spojený s projektem, tedy i hledání vhodných dodavatelů včetně zedníků, instalatérů, truhlářů, renovátorů, a dohled nad kvalitou odvedení jejich práce. Právě kvůli důrazu na ekologické hodnoty jsem se rozhodla hledat dodavatele v okolí, ale nemohla jsem najít solidní řemeslníky. Nakonec jsem na místo přivezla všechny své osvědčené dodavatele. Nejméně ekologické na tomto projektu tak bylo neustálé cestování Praha – Vysoké Mýto,“ popisuje s odstupem Eliška Nekolová.

Při zevrubném průzkumu domu objevila společně s klientem na půdě pár kousků nábytku po předcích. Spolu s čalouníkem a restaurátory se podařilo vdechnout jim nový život.

„Šikovným rukám restaurátora, pana Tobiáška neušel gauč se stolkem – svatební dar prarodičů klienta –, lenoška, křeslo i sáňky, vše poklady z půdy. Restaurátoři měli na starost skříně, psací stůl a křeslo, kde sepisoval účetní knihu prapředek klienta. Z beden na kávu a čaj se staly noční stolky a obrazy, které pod nánosem prachu už dlouho neviděly světlo světa, se opět skví na stěnách,“ popisuje autorka projektu.

A pokračuje ve výčtu zachráněných kousků: „Já jako architekt jsem se musela popasovat nejen se zakomponováním sáčků na kávu – tapeta v malé ložnici – a lahviček od likérů – zalité do pryskyřice do panelu a použité jako jedna stěna sprchového koutu – do interiéru, ale i se sjednocením různorodých stylů, barev a materiálů.“

Postarala se také o nalezení tří stejných skleněných světel do chodby přes bazarové portály i zadání šití záclon a závěsů po babičce investora. Ekologický přístup osvědčila i při použití zbytku kamenné desky na ostrůvek z jiného projektu nebo využití konferenčního stolku původně dodaného ve špatné velikosti, který chtěl výrobce vyhodit.

I v chodbě si designérka vystačila se starými kousky.

Velká část financí byla spotřebována na kvalitní restaurování historických (nebo jen starých, ale s příběhem) kusů nábytku, jen menší část na dokoupení nového vybavení.