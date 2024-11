Ze suterénní odpudivé hrůzy pro řemeslníky vykouzlil skvělý byt

Výhled z okna do zahrady se nikdy neomrzí, vysokou zeď totiž pokrývá stálezelený břečťan a upravená zahrada s keři a dalšími rostlinami láká od jara do podzimu k posezení venku. Majitel jen lituje, že neprošel jeho nápad s francouzskými okny pro snazší výstup do zahrady. | foto: Jaroslav Kvíz