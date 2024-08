Interiér z první republiky měl styl, dnešní podoba je ještě lepší

„Pro připomenutí historie domu, který však prošel v porevoluční době necitlivou rekonstrukcí, a to včetně výměny oken, byly zvoleny na podlahu například dubové parkety kladené klasicky do stromečku. Ostatní povrchy a prvky v interiéru se však hlásí spíše k soudobé estetice,“ popisuje architektka Tereza Janků, na niž se majitelé obrátili.

Prosklené posuvné dveře vnášejí do chodby přirozené světlo.

Věnovala pečlivou pozornost každému detailu, což je na konečném výsledku vidět. Svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhlo opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024. Výsledky najdete zde.

Co dokážou detaily

Byt s dispozici 4+kk má celkovou plochu 132,3 m2, takže důležitým prvkem se stalo řešení podlah. Na chodbě a v koupelnách použila Tereza Janků neutrální keramickou dlažbu, v pokojích pak parkety.

Jen parkety kladené „do stromečku“ jsou připomínkou prvorepublikových interiérů.

„Při vstupu do centrální chodby zaujmou na první pohled skleněné dveře zásuvné do kapsy, které sem přivádějí přirozené světlo, a vedou hned pohled návštěvníka do hlavní obytné místnosti s plochou přes 47 m2,“ popisuje architektka Janků.

Středobod prostoru představuje velký jídelní stůl, pevně spojený s kuchyňským ostrůvkem, obloženým deskami z materiálu Technistone.

Pro zjemnění vybrala autorka ke stolu pohodlné čalouněné jídelní židle se světle růžovým potahem, který prostor příjemně osvěžuje. Samotná kuchyň v tmavě šedém laku a dubové dýze je umístěná podél jedné stěny obývacího pokoje.

Zajímavost? V obývacím pokoji nenajdete klasickou televizní stěnu, TV je maskována jako obraz nad zakázkovou komodou. Je umístěna na otočné konzoli pro komfortní sledování ze sedací soupravy. Ve výklenku se vyjímají dvě pohodlná modře čalouněná křesla.

Barevné kontrasty má Tereza Janků ráda, i proto zvolila do koupelen obklady ve světlém dekoru kamene Ceppo, a jako kontrastní materiál k nim tmavě mořenou dubovou dýhu a černé doplňky a baterie.

V koupelně jsou obklady ve světlém dekoru kamene Ceppo.

„V našich návrzích musí jít praktičnost vždy ruku v ruce s estetikou. V centrální chodbě je proto umístěný praktický vestavný úložný nábytek včetně technické místnosti či zrcadlového obložení s odkládací nikou. Ložnice i domácí pracovna jsou také vybaveny pracovními koutky a dostatkem šatních skříní. O úspěšnosti naší spolupráce a spokojenosti klientů hovoří snad i fakt, že aktuálně realizujeme rekonstrukci a interiér jejich další nemovitosti v zahraničí,“ hodnotí na závěr Tereza Janků.