Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat. Historický rámec tak stačilo jen respektovat a doplnit o moderní současný a tvarově nadčasový design.
Parkety položené do vzoru chevron ocení každý odborník. Jde o vzor, v němž jsou...

Parkety položené do vzoru chevron ocení každý odborník. Jde o vzor, v němž jsou pruhy podlahového materiálu řazené tak, aby vytvořily kontinuální „V“ tvar. Chevron bývá spojovaný s luxusem a sofistikovaností. | foto: Archiv studia

Čistě bílou doplnily odstíny světlého písku.
Kuchyň s jídelní zónou navazuje na obývací pokoj.
Historická okna nejen zajišťují dostatek světla, ale podtrhují i starosvětský...
Stolek s keramickou deskou s dekorem mramoru působí luxusním dojmem.
„Tento kombinovaný přístup k designu spojuje moderní minimalismus s historickými detaily, což vytváří prostor, který je zároveň nadčasový a jedinečný,“ vysvětluje architektka Alžběta Vrabcová ze studia DMAE Architects, autorka interiéru.

Projekt studio přihlásilo do 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je už 28. 2. 2026! Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Dům si navrhla jako galerii v bílé barvě. Může jej tak průběžně měnit

Bílá jako inspirace

Tím, že architektka použila minimalistické linie nábytku a kvalitní materiály, vynikly krásné historické prvky, jako jsou vysoké stropy a zdobené okenní rámy. Bílé plochy místnosti poskytly ideální pozadí pro historické artefakty a obrazy, které prostor ozvláštňují.

„Celkové uspořádání bytu působí vyváženě a harmonicky, kde každý prvek má své místo a přispívá k celkovému dojmu. Interiér, který je nejen estetický, ale i funkční, vytváří domov, kde se minulost setkává s přítomností,“ tvrdí architektka Vrabcová.

Doplňky v pudrově růžových tónech vnesly do prostoru jemnost a ženský nádech, který dokonale ladí s neutrálními odstíny bílé. Světlo pronikající velkými historickými okny naplňuje místnost přirozeným jasem a zdůrazňuje krásu každého detailu. Tato okna zajišťují nejen dostatek světla, ale podtrhují i starosvětský charakter interiéru.

Obnažené zdivo, černé detaily a bílé panely vytvořily skvělý interiér

Podlaha v chevron vzoru v běleném odstínu dřeva vytváří zajímavý kontrast k bílé a dodává prostoru dynamiku. Nábytek v bílém provedení navrhla architektka na míru, takže se mohla perfektně propojit funkčnost i estetika.

Každý kus nábytku byl pečlivě vybrán a zpracován, aby dokonale zapadl do prostoru a podtrhl jeho eleganci. Obrazy na stěnách, které se nesou v historickém duchu, přinášejí do místnosti kulturu a historii, a zároveň vytvářejí osobitou atmosféru.

