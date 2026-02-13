„Tento kombinovaný přístup k designu spojuje moderní minimalismus s historickými detaily, což vytváří prostor, který je zároveň nadčasový a jedinečný,“ vysvětluje architektka Alžběta Vrabcová ze studia DMAE Architects, autorka interiéru.
Projekt studio přihlásilo do 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je už 28. 2. 2026! Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Bílá jako inspirace
Tím, že architektka použila minimalistické linie nábytku a kvalitní materiály, vynikly krásné historické prvky, jako jsou vysoké stropy a zdobené okenní rámy. Bílé plochy místnosti poskytly ideální pozadí pro historické artefakty a obrazy, které prostor ozvláštňují.
„Celkové uspořádání bytu působí vyváženě a harmonicky, kde každý prvek má své místo a přispívá k celkovému dojmu. Interiér, který je nejen estetický, ale i funkční, vytváří domov, kde se minulost setkává s přítomností,“ tvrdí architektka Vrabcová.
Doplňky v pudrově růžových tónech vnesly do prostoru jemnost a ženský nádech, který dokonale ladí s neutrálními odstíny bílé. Světlo pronikající velkými historickými okny naplňuje místnost přirozeným jasem a zdůrazňuje krásu každého detailu. Tato okna zajišťují nejen dostatek světla, ale podtrhují i starosvětský charakter interiéru.
Podlaha v chevron vzoru v běleném odstínu dřeva vytváří zajímavý kontrast k bílé a dodává prostoru dynamiku. Nábytek v bílém provedení navrhla architektka na míru, takže se mohla perfektně propojit funkčnost i estetika.
Každý kus nábytku byl pečlivě vybrán a zpracován, aby dokonale zapadl do prostoru a podtrhl jeho eleganci. Obrazy na stěnách, které se nesou v historickém duchu, přinášejí do místnosti kulturu a historii, a zároveň vytvářejí osobitou atmosféru.