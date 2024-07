Ve starém pavlačovém domě vznikly půvabné garsonky se stylovými prvky

S projektem se po předchozí úspěšné spolupráci obrátil na architektku Veroniku Pánkovou. Znal její práce a už věděl, co od ní očekávat. Zadání bylo navíc podobné předchozím projektům, tedy vytvořit nekonfliktní interiéry, které nejsou extravagantní, nemají výrazné barvy a nic, co by mohlo budoucí nájemníky rušit.

Z jednoho bytu dvě garsonky

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

V rámci kompletní rekonstrukce se měnila i dispozice celého domu. Protože majitel chtěl byty pronajímat, na každém patře se z bytů vytvořilo několik garsonek, které jsou pro tyto účely výhodnější.

„To je i náš případ, kdy se jeden byt předělil napůl a vznikly dvě garsonky s dispozicí 1+kk s užitnou plochou 28 metrů čtverečných. Vzhledem k neutěšenému stavu objektu se v bytech nedalo zachovat nic původního. Přesto jsem chtěla udržet původního ducha domu, a tak jsem se snažila do objektu začlenit alespoň několik tradičních prvků, které jsou pro dům typické,“ popisuje architektka Pánková.

Proto se do interiéru pokládaly parketové podlahy, dělaly se repliky vchodových dveří a kvůli požadavku památkářů také nová okna s původním vzhledem. Historizujícím prvkem jsou i štukové lišty, které lemují mírně snížený podhled, jenž se dělal kvůli rozvodům elektroinstalace.

„Požadavky od developera byly pro mě celkem standardní, a to vytvořit bydlení, které se bude líbit všem. Proto jsem vybírala především tradiční materiály a neutrální barvy. Na podlaze jsou položené nové dubové parkety, které jsou pro starší činžovní domy typické.

Nábytek je vyráběný truhlářem na míru z masivního dřeva. Umělé materiály jsou využité pouze v podobě kompaktního laminátu na pracovních deskách,“ doplňuje Veronika Pánková.

Kvůli prostupu světla do předsíně použila architektka místo plných dveří prosklené kovové.

Kámen nemohla použít kvůli jeho vysoké ceně a požadavku na nižší náklady. Kuchyňská dvířka jsou pokrytá fólií na frézovaném podkladě. Barvy zvolila autorka v celém interiéru neutrální, aby si je mohli budoucí nájemníci libovolně doplnit třeba dalšími barvami.

Koupelna je obložená keramickými obkládačkami v imitaci mramoru, pořízenými ve studiu Archtiles, umyvadlová skříňka je vyráběná na míru od truhláře. Zajímavým novým prvkem jsou industriální kovové dveře mezi předsíní a hlavní obytnou místností. Dávaly se kvůli prostupu světla do chodby.

O autorce Ing. arch. Veronika Pánková „Ke každé zakázce přistupuji individuálně. Ráda překvapím novým řešením, odlišným pohledem na věc, nic ale nelámu přes koleno. Naslouchám vašim přáním a především chci, aby vás spolupráce bavila. Důležitá je pro mě finální spokojenost klientů a pocit z dobře odvedené práce.“

Stylové jsou i velkoformátové obklady v koupelně, jež imitují přírodní mramor.

