Při rekonstrukci domu z roku 1880 využili vše, i stavební odpad

Jednopatrový dům Grand Trunk v řadové zástavbě nedaleko vodního kanálu Lachine pochází z roku 1880. V rámci přestavby 102 m2 velkého prostoru se zachovala významná část původních materiálů, které designéři kreativně zkombinovali s novými a zakomponovali do současné podoby. Na první pohled je také patrná záliba majitelů v industriálním stylu.

V nové formě

Stejně jako v předchozích projektech se práce studia Mark + Vivi soustřeďuje na téma udržitelnosti. Cesta stavebního odpadu tak nekončila ani v tomto případě na skládce. Rámování či podlahové desky získaly nové využití jako nábytek, skříňky a pracovní plochy.

Aby se podpořila stabilita stávající dřevěné konstrukce, přidaly se další trámy a ocelové nosníky, které nechali architekti natřít bílou barvou a vytvořili tak přitažlivý kontrast mezi původními a novými prvky.

Během demoličních prací se objevila řada starožitných předmětů, od vintage kufru, starých hraček po smaltované tabule, které se staly nedílnou součástí domova. Hned u vstupu do domu upoutá pozornost velká žlutá zeď, na které vyniká původní schodiště. Stropním světlíkem umístěným nad schody do patra přichází do vstupní místnosti dostatek přirozeného světla. Nápaditým prvkem, který designéři Mark a Viviana často používají ve svých projektech, je tabulová barva. Každý má tak možnost vzít křídu a umělecky se vyřádit.

„Chtěli jsme vytvořit dům, který by zachytil podstatu a charakter klasického kanadského řadového domu z 19. století, který by v sobě snoubil hravost a styl moderní doby,“ dodávají designéři.

Ekologický potenciál

Chlazení zajišťují dvě vnitřní nástěnné chladicí jednotky s výkonem 12 000 BTU (3,5 kW). Na základě nezávislé analýzy se zjistilo, že dům Grand Trunk spotřebuje o 20 % méně energie oproti srovnatelným stavbám v okolí. Nově byla osazena okna s nízkoemisními dvojskly (Low-E), která snižují energetickou spotřebu v domě a během letních měsíců redukují prostup přímého slunečního záření.

Podlahy, police a kuchyňské skříňky jsou vyrobené z překližky pocházející z Kanady. Povrchy podlah, stěn a nábytku jsou ošetřeny nátěry s nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC), zejména kvůli jejich negativnímu vlivu na kvalitu ovzduší a životního prostředí s důsledky pro lidské zdraví.

Při rekonstrukci domu Grand Trunk bylo nutné brát ohled na charakter okolní zástavby.

Architekti Mark + Vivi Multidisciplinární studio se sídlem v kanadském Montrealu založila dvojice architektů a životních partnerů Mark Fekete a Viviana de Loera krátce po dokončení studia na Kalifornské polytechnické státní univerzitě v San Luis Obispo. Než se přestěhovali do Montrealu, pracovali pro různá architektonická studia v Los Angeles a San Franciscu. V Kanadě se věnují zejména revitalizaci budov.

Přiznané dřevěné trámy jsou výrazným prvkem celého prostoru.

