Příběh Guy Phoenixe ukazuje, že úřední šiml funguje všude. Problémy začaly hned na začátku. Při převodu z jedné banky do druhé se ztratila „maličkost“, čtyři miliony liber. Intenzivní hledání bylo nutné, protože se objevil další zájemce, a tak byl Guy pěkně nervózní.

Peníze se nakonec našly, parta deseti řemeslníků mohla nastoupit. Jenže pracovali necelou hodinu! Pak přiběhl úředník, který další práce zastavil. Povolení k rekonstrukci totiž dostal původní majitel, po prodeji však nepřešlo na nového, tedy na Guye. Marná byla vyjednávání, úřední šiml šel svou rychlostí. Nakonec se vše podařilo za čtyři týdny.

Pracovat se smí jen šest hodin denně

Ale pozor, pokud chcete v Monaku něco rekonstruovat, smíte pracovat jen ve vyhrazených hodinách, v tomto případě od 9 do 12 hodin, a následně až od 14 do 17 hodin. K vynášení suti nebo materiálu se nesmí používat hlavní schodiště ani osobní výtah…

K dispozici zůstal jen maličký služební výtah. Do něj se však mnohé věci nevešly, a tak řemeslníci včetně Guye začínali ve čtyři hodiny ráno, a vytahovali třeba dlouhé latě, které by se do služebního výtahu nevešly, pěkně potichu z „ruky do ruky“ přes schodiště, když všichni ještě spali.

A proč Guy Phoenix tak stál o tento byt? V porovnání s jeho typickými zakázkami, které mívají i několik tisíc metrů čtverečních obytné plochy, není největší, ve spodním podlaží má 162 m2, terasa v patře má ovšem rovných 120 m2. Nepatří k němu ani parkovací místo, za to, které si Guy pronajal, musel zaplatit půl milionu liber. Takovou hodnotu má možnost parkování v Monaku!

Ovšem to nejpodstatnější u této nemovitosti je to, že právě z terasy nabízí výhled na okruh Velké ceny Monaka, kterou lidé milují. „Jen za pronájem bytu na víkend, kdy se cena jede, můžu dostat 200 tisíc liber, tak ceněná je tato akce. A já miluji hazard, polohu a výhled pak pokládám za nejdůležitější,“ prozrazuje Guy.

Pořad Jak se staví luxus: Monako uvede Prima Zoom 30. července ve 23:20, repríza bude 2. srpna v 17:15.