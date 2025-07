Hlavní obytný prostor architekti přesunuli do centrální místnosti, které vévodí obloukové okno. | foto: Jaroslav Kvíz

V původní dispozici nabízel byt dvě ložnice a obytnou kuchyň. Koupelna a WC byly po částečné rekonstrukci, ale celkově zůstal byt ve špatném technickém stavu, na původní parkety dokonce předchozí majitel vylil nivelační stěrku a položil plovoucí podlahu. Tak tento historický prvek zcela zničil.

Nová dispozice

Požadavkem klienta bylo vytvořit v bytě určeném na pronájem dvě samostatné ložnice a společný obytný prostor. Jedna z ložnic tedy zůstala na původním místě, druhá je v místě bývalé kuchyně. Hlavní obytný prostor architekti přesunuli do centrální místnosti, které vévodí obloukové okno a krásné dřevěné obložení.

Koupelna změnila svou dispozici, byla sloučená s WC. Je zde prostorný sprchový kout a umyvadlo s úložným prostorem. V nice, která je přístupná z chodby, se našel prostor pro bojler a pračku.

Materiálové řešení

„Při realizaci jsme se snažili zachovat a respektovat historický ráz budovy. V místnostech jsme položili nové parkety, v chodbě a koupelně velkoformátovou dlažbu imitující teraco. K této dlažbě jsme v koupelně zvolili malé bílé obkladačky o rozměru 10 × 10 cm, které celkem výraznou podlahu jemně doplňují,“ popisuje Ing. Alena Koubová ze studia Kouba interier.

A pokračuje: „Baterie a detaily světel jsou zlaté. Oříškem bylo umístění zrcadla, nakonec jsme zvolili dvě zrcadla po stranách umyvadla.“

Dveře prošly repasí a dostaly nový nátěr, jedny se musely vyrobit nově jako replika původních, nešly už zachránit.

Dveře do koupelny a do úložného prostoru pro bojler jsou ve skryté zárubni, splývají proto se stěnou a nekonkurují krásným historickým dveřím do pokojů.

„Díky realizaci nového podkladu podlah jsme si mohli dovolit přechod mezi dlažbou a parketami řešit bez přechodových lišt, což je velmi uživatelsky příjemné,“ doplňuje Alena Koubová.

Malá, ale šikovná

Kuchyňská linka byla navržena menší, spíše pro příležitostné vaření. I tak bylo výzvou na malý prostor dostat všechny potřebné části. Velmi zajímavý a na výrobu náročný byl ostrůvek.

„Má organický tvar kvůli lepší ergonomii i designu. Celý je z ohýbaných corianových desek. Může tak být z jednoho kusu materiálu a působí velmi čistě a kompaktně. Výroba nebyla jednoduchá, ale práce se vyplatila a výsledek je velmi elegantní,“ říká Ing. Martin Kouba, který ve společnosti vede výrobu nábytku.

V ostrůvku je zabudovaná i vestavná lednička. Také nepřímé osvětlení dodává ostrůvku na lehkosti. Linku opět doplňují zlaté detaily na úchytkové liště a baterii.