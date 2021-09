V bytě neměli ani záchod, byl jen společný na chodbě. Teď už se dočkali

Úžasnou atmosféru prvorepublikového bytu v centru Brna rušila skutečnost, že má toaletu umístěnou na chodbě, a ještě k tomu společnou pro dva byty.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

S tím bylo potřeba něco udělat a také mírně upravit dispozici bytu, aby lépe vyhovovala nárokům nově příchozích, jimiž byli mladí manželé s malou dcerkou a dvěma psy.

Původní dispozice bytu o rozloze 65 m2 byla 2+1. Byt neměl ústřední topení a vytápělo se pouze přímotopy.

Rekonstrukce se ujala architektka Veronika Zimková ze studia Magion Architekti, která už s majitelem spolupracovala na rekonstrukci jeho předchozího bytu a s majitelkou nově také na její kavárně.

Na retro vlně

Hlavním zadáním pro architektku bylo navrhnout plnohodnotný a komfortní byt s koupelnou a toaletou. Barevný koncept a styl vyplynul postupně v průběhu společného návrhu interiéru.

Bytu v činžovním domě z první republiky vždy sluší tak trochu retro styl, a tak si majitelka vybrala keramické retro vypínače, stylový radiátor do pokoje, výrazný růžový obklad do kuchyně, do koupelny tradiční bílý obklad s černou spárou. Na podlahách byly ponechány zachovalé původní parkety, v ložnici jsou položené nové dubové.

I když bourání a stavební práce byly relativně malé, velkou proměnou prošla zdravotechnika a vytápění, nové jsou veškeré elektroinstalace. V nově určené dispozici 3+kk je páteří bytu chodba s vysokými úložnými skříněmi z březové překližky, v nichž je ukrytá i pračka, sušička, vestavný koš na prádlo, kotel a bojler.

Hlavní místností je obývací pokoj spojený s kuchyní, na jejíž „pult“ navazuje jídelní stůl. Obývací část zdobí pod oknem industriální retro radiátor, jednu celou zeď vyplňuje na míru vyráběná knihovna, nad níž je ve stropě místo televize zabudované promítací plátno. U protější stěny je postavená pohovka.

Z kuchyňské části této místnosti se vstupuje do koupelny, kam se vešla toaleta, menší vana a velkorysá sprcha s prosvětleným skleněným stropem, vzniklým z původního světlíku. Dalšími místnostmi jsou dětský pokoj a menší ložnice.

Do bytu se nově podařilo vměstnat i novou koupelnu s toaletou, jejíž podoba ctí nádech starých časů. Za zmínku stojí prostorný sprchový kout, který má nad sebou světlík – skleněný strop.

Architektka Veronika Zimková V ateliéru Magion Architekti se zabývají architekturou a interiéry – od návrhu až po realizaci. Zaměřují se na rodinné a bytové domy, rekonstrukce domů a bytů a řešení jejich interiérů. Řeší i komerční objekty a interiéry. Důraz kladou na funkční a praktické řešení, které je zároveň vysoce elegantní a estetické.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.