Rekonstrukce bytu v historickém domě zachovala vše hodnotné z minulosti

„Protože šlo o zásah do historického objektu, jako vždy jsme hledali hodnotné stopy minulosti, které by stálo za to zachovat a na které bychom mohli navázat s naším současným, lehce experimentálním přístupem,“ říká architekt Ondřej Janků ze studia Collarch.

Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Výsledky najdete zde.

o desátého ročníku soutěže mohou hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Uzávěrka je 22. února 2025.

Ložnice je neomítnutá. Naopak staré omítky jsou ze stěn a stropu odstraněny, drobné praskliny a nerovnosti pouze lokálně vyspraveny.

Vyhlášení vítězů proběhne 29. dubna 2025 opět v pražském Centru současného umění DOX, a to jako vrcholný bod mezinárodního kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum.

Oblouky a patina

Každá místnost interiéru má po rekonstrukci svou specifickou materiálovou a barevnou paletu, specifického ducha. Vstupní hala, které dominuje původní obloukový průchod v nosné zdi procházející bytem, je opatřena uměleckou patinovanou výmalbou v odstínech béžové a šedé.

Geometrii haly zjemňuje zaoblení hran některých zděných prvků. Novou podlahu s podlahovým topením sjednocuje jednobarevná podlahová stěrka. Výrazným prvkem vstupní haly je vestavěný dřevěný nábytek s pohledovými díly z patinovaného hliníkového plechu.

Tmavě šedý patinovaný kov od podlahy po strop dodává hale vážnost a noblesu. Kromě praktického úložného prostoru skrývají hliníkové plechy i diskrétní vstup do koupelny, nový elektrický rozvaděč, nový kotel a zásobník teplé vody.

Koupelnu a toaletu sjednocuje cihlově růžová omyvatelná stěrka. Zatímco na toaletě sahá stěrka pouze do výšky okenního parapetu, v koupelně pokrývá všechny zděné povrchy včetně podlahy. Ty pak doplňují zařizovací předměty a nábytek v kombinaci černé a bílé.

Prostor sprchy a vany odděluje od vstupu s umyvadlem, pračkou a odkládací plochou prosklená posuvná stěna. Černá, bílá a růžová je v koupelně akcentována masivní dubovou policí a dubovými dveřmi v matném bezbarvém laku.

„Všechny původní vstupní a interiérové kazetové dveře a krásná špaletová okna jsme v bytě zrenovovali a zahrnuli do našeho návrhu,“ upozorňuje architekt Janků.

Koupelnu a toaletu sjednocuje cihlově růžová omyvatelná stěrka.

Návrh obývacího pokoje s kuchyní, který mimo jiné zahrnoval uzavíratelnou kuchyňskou linku a nábytkovou stěnu s akusticky absorpční úpravou, se na přání investora zatím nerealizoval v plné míře. Došlo pouze k renovaci zděných povrchů, novým rozvodům elektřiny, vody a odpadu. Na podlahu byly položeny nové dubové parkety.

„Návrh obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní prezentujeme prozatím ve formě vizualizací. Stejně tak průchozí, uzavíratelná šatna v ložnici zůstala prozatím jen na papíře a ve vizualizacích,“ vysvětluje Ondřej Janků..