Cílem bylo vytvořit nadčasový byt 3+kk, který na jednu stranu odkazuje na historii, ale současně nabízí pohodlné a osobité bydlení. Klíčem k návrhu byla nenucenost a citlivá práce s materiály, které se v interiérech dříve běžně používaly.
Architekti vsadili na kombinaci vestavných prvků a záměrnou koláž materiálů, aby byt nebyl jednotvárný, působil odlehčeně a zároveň reflektoval měřítko nábytku na míru.
Majitelé nechtěli měnit dispozici bytu, ale právě naopak. Přáli si zachovat původní uspořádání a atmosféru. A také proto investoři oslovili architekty z 0,5 Studia. Vít Svoboda a Pavel Nový mají totiž s rekonstrukcemi historických interiérů dlouholeté zkušenosti.
Materiálovým a barevným pojítkem celého bytu jsou klasické dubové parkety pokládané do „stromku“, cementová dlažba a barevnost vestavných prvků, která přímo navazuje na dlažbu. Tento barevný motiv – kombinace tmavě modré a světle růžové – se promítá do celého interiéru, od ložnice přes obývací pokoj až po kuchyň, a funguje jako jemné, vizuálně propojující pojítko.
Vstupní chodba ve tvaru L kombinuje praktický úložný systém s estetikou. Botník a systémová stěna s otvory pro police a háčky jsou prvkem, který se v různých formách opakuje v celém bytě, a spolu s kombinovanou skříní umožňuje uspořádat prostor přehledně a pohodlně.
Z chodby se vstupuje do koupelny, původního skladu, budoucího dětského pokoje a do hlavních místností – ložnice a obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou. Cementová dlažba, vyrobená na míru, navozuje historizující atmosféru a zároveň přináší barevnou kontinuitu, která pojí celý byt dohromady.
Koupelnu bylo díky původní dispozici potřeba upravit jen minimálně. Posunem příčky vznikl komfortní prostor s vanou a vestavnou skříňkou pod umyvadlem. Mozaikový obklad dodává lehkost a vizuálně prostor zvětšuje, přičemž denní světlo z původního okna přispívá k jeho svěžímu vzhledu.
|
Čeští architekti bojují za dostupné bydlení. Dřevěné bytovky nabízí řešení
Největší místností bytu je obývací prostor, který propojuje kuchyň, jídelnu a část obývacího pokoje. Nábytek je řešen vestavěně a materiálově kolážovitě, kombinace lakované MDF a dubové dýhy interiér odlehčuje a dodává mu osobitý charakter.
Dominantní lavice u okna obsahuje skryté topení, což kombinuje komfort s čistým designem. Modulární knihovna umožňuje variabilní uspořádání polic a háčků, a historizující osvětlení spolu s dekorativními doplňky od investorů dodává prostoru útulnost a osobní charakter.
Ložnice je orientovaná do ulice a využívá denní světlo. Vestavný nábytek je světlý, jemná světle růžová odkazuje na barvy dlažby v hale, čímž vzniká jemné propojení celého bytu. Ložnice je vybavena vestavnou skříní a praktickým pracovním koutem, což zajišťuje harmonický a přehledný interiér.
Celý projekt dokládá, že není nutné přetvářet byt od základu, aby vzniklo moderní a nadčasové bydlení. Důležité je najít potenciál staršího interiéru a spolu s architekty vyzdvihnout jeho silné stránky. V tomto případě se tím stalo barevné pojítko dlažby, koláž materiálů a citlivé zachování dispozice, díky čemuž vznikl byt, který je zároveň funkční, harmonický a osobitý.