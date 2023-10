Profesorka deskriptivní geometrie má v bytě vzory, které ji připomínají

„Šlo o rekonstrukci bytu v Karviné. Klienti mě oslovili k modernizaci koupelny a předsíně a k návrhu lepšího funkčního rozložení interiéru obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou. A přáli si sjednotit vizuálně celý interiér navrhovaných místností,“ vysvětluje architektka Lucie Videcká ze studia twinsDESIGN.

Prostor opticky zvětšuje zrcadlová galerie nad umyvadlem, kde je hodně úložného místa pro kosmetiku.

A přidává hned další požadavky: „Klientka chtěla v interiéru použít ornamenty/vzory, které jí budou evokovat její profesi. Učí totiž matematiku a deskriptivní geometrii na střední škole, a tak inklinuje k těmto prvkům i v interiéru. Její partner chtěl naopak jednoduchý interiér s nádechem elegance.“

Svůj projekt, kde převládá „typická“ barevnost pro hornický kraj, a to černá a šedá, přihlásila architektka Videcká ze studia twinsDESIGN do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce.

Oba dostali, co chtěli

Interiér byl nakonec navržený tak, aby vyhověl oběma uživatelům bytu. „Navrhla jsem kombinaci tmavého dřevodekoru, imitace ořechu, protože tmavé dřevo uklidňuje. Dále jsem použila obklad se vzorem jak v kuchyni, tak v koupelně, který jsme s klientkou dlouho vybírali, aby nepůsobil venkovsky, ale doplňoval elegantně celkový dojem z místností,“ popisuje autorka interiéru.

Obklady v koupelně zkombinovala s dlažbou v mramorovém dekoru, kterou objednala přímo z Itálie, krásně doplnila ornamentální obklady/dlažbu.

„V koupelně jsem navrhla dostatek úložných prostor v již zmíněném dřevodekoru, nábytek je vyrobený z laminátových desek, v dekoru dub tabákový, od firmy Egger. Prostor pak zvětšuje zrcadlová galerie nad umyvadlem, kde je opět hodně úložného místa pro kosmetiku,“ doplňuje Lucie Videcká.

Vstup do stoupačky vyřešila skříňkou, která má v sobě vyjímatelné police, takže je možné se do ní kdykoli dostat. Jinak se však skříňka využívá pro uložení čisticích prostředků, které bývá nutné v koupelně někde schovat. Dále jsou v koupelně použité akcenty černé na armaturách a doplňcích.

Dveře a zase dveře

V předsíni bylo nutné, jak už to v této místnosti bývá, vyřešit hned několik dveří. Dveře do pokojů a koupelny jsou v tmavém ořechovém dekoru, dveře do komory se však architektka rozhodla „schovat“.

Na dvou protilehlých koncích chodby tak vznikly plochy, které se na první pohled tváří jako skříně. U vstupu do bytu je vytvořená otevřenější úložná sestava. Naopak na protilehlém konci je kompaktní stěna ze stejného materiálu, z šedých laminátových desek. Ty byly kotveny na stěně šatny, přes skryté dveře se pak prochází do šatny.

Dále je v místnosti umístěná zavěšená skřínka na drobné věci, které se při běžném provozu domácnosti používají. U stěny hned vedle vstupních dveří se našlo místo pro velké zrcadlo v černém kovovém rámu. Černý akcent se také propsal na stropním liniovém bodovém světle, které tuto místnost krásně osvětlilo.

Dveře do hlavní místnosti jsou téměř až ke stropu, vyrobené byly z jeklových subtilních profilů v černé barvě.

Speciální záležitost představují dveře do hlavní společenské místnosti, tedy do kuchyně, obývacího pokoje a jídelny. Jsou téměř až ke stropu, vyrobené z jeklových subtilních profilů v černé barvě.

A dispozice hlavní obytné místnosti? V přední části je prostor se sedačkou a elegantním křeslem a také televizí zavěšenou na výsuvném rameni. Majitelé ji tak mohou při jejím sledování vysunout a natočit směrem k sobě, respektive před pohovku.

Zadní části této místnosti dominuje černě mořený dřevěný stůl s perforovanou podnoží, doplněný o černé pohodlné plastové židle.

Obývací zónu zútulňuje takzvaná treláž z latí, která prostor opticky zvyšuje.

V obývacím pokoji použila architektka betonovou stěrku na zeď, v celé ploše by však působila těžkopádně, proto ve střední části navrhla vertikální treláž z latí, které materiálově korespondují se spodní skříňkou. Ta je po celé stěně, tím prostor opticky prodlužuje k oknu, treláž naopak prostor zvyšuje.

Navíc prostor obývacího pokoje a jídelny opticky odděluje, a tak se klienti necítí jako v jedné velké místnosti, ale vznikly díky tomu pocitově menší prostory.

Na stropě je sádrokartonový podhled s LED osvětlením, které se používá převážně večer pro vytvoření příjemné atmosféry. Jinak je zde i centrální světlo v podobě zavěšených černých kruhů a nesmí chybět ani skleněné svítidlo přímo nad jídelním stolem. Odlesky skla elegantně doplňují jídelní sestavu.

Kuchyň s rozumným rozpočtem

V zadní části, která není při vstupu do pokoje vidět, je umístěná prostorná kuchyňská linka. Vysokou sekci představuje pouze vestavěná lednice, zbylé skříňky jsou nízké.

„Pracovní deska měla být původně z umělého kamene v dekoru mramoru, ale vzhledem k rozpočtu jsme nakonec vybrali laminátovou pracovní desku Andromeda white v matu od firmy Kronospan. Deska připomíná kámen a má v sobě jemné odlesky. Celkově krásně doplnila bílou kuchyňskou linku se skrytými úchytkami, takzvanými gola profily,“ popisuje architektka Videcká.

Horní skřínky jsou pouze v zadní části kuchyně, autorka na ně použila dekor dřeva (dub Halifax tabákový se značkou Egger). Tím se i kuchyň materiálově propojila s celým zbytkem interiéru.

Kuchyni vévodí samostatná nerezová digestoř v jednoduchém válcovitém tvaru a obklady/dlažba na stěně se vzorem, které jsou stejné jako v koupelně. Zde však byla použitá jejich černobílá verze. Dlažbu se vzorem v černobílé kombinaci najdete také v kuchyňské části na podlaze. Jinak je v bytě položená vinylová podlaha v ořechovém dekoru.

V kuchyni jsou obkladačky se stejným vzorem jako v koupelně, ale v černé barvě.

„Do celého bytu jsme zakomponovali obrazy, respektive plakáty, které si klientka vybrala, a tím daný prostor dostal i osobnější výraz. Hlavní přednost tohoto návrhu však vidím v kombinaci vzorů a jejich elegantním a nadčasovým použitím v interiéru,“ dodává na závěr architektka Lucie Videcká.