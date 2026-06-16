Bytový dům ve slovenské Žilině postavený na počátku 70. let minulého století byl původně internát. Když se z něj stala bytovka, došlo k první rekonstrukci. Sloučením dvou internátních buněk chodbou vznikl samostatný byt.
Po rekonstrukci se „vrátily“ dvě menší bytové jednotky, ale už v moderním komfortu a designu. Stávající rozvody kanalizace, vody i dostatečná kapacita elektrické přípojky dovolily autorce, architektce Dominice Fonšové ze studia Archiné, vytvořit zajímavé bydlení odpovídající současným nárokům.
Projekt kladl důraz na detaily a kvalitu provedení, vestavný nábytek byl vyrobený na zakázku. Realizace trvala přibližně pět měsíců.
Jak může vypadat moderní bydlení
Architektku Dominiku Fonšovou nejdříve oslovila redakce časopisu TOP stavebne, s níž postup návrhu konzultovala. Konkrétní dodavatele zajistila v tomto případě redakce, jednotlivé produkty se vybíraly podle hotového architektonického návrhu.
„Nejde o klasický panelák, ale o dům s určitou logikou dispozice, která se výrazně do návrhu promítla. Majitelé si byli vědomi limitů dispozice, věděli, že bude nutná spolupráce s profesionálem. Jejich zadání bylo spíše pocitové, čistý, příjemný a funkční prostor. Přáli si dvě plnohodnotné bytové jednotky (v této fázi za účelem pronájmu), které můžou fungovat samostatně a zároveň mít jeden sdílený prostor,“ popisuje architektka.
Cílem tedy bylo ideální řešení pro studentské či startovní byty reagující na aktuální potřeby bydlení. Na společné chodbě je místo s vestavnými skříněmi i pračkou.
Cesta za světlem
Díky umístění ve čtvrtém patře byt není tmavý, bonusem jsou výhledy. „Prioritou byla práce se světlem, střídmá barevnost a materiály, jež prostor opticky uklidní a sjednotí. Proto je barevná paleta neutrální, doplněná o teplejší akcenty dřeva a pastelových tónů. Majitelé nechali finální podobu na mě, rozhodla jsem se navrhnout byty podobně, drobné odlišnosti najdete v kuchyních a ložnicích,“ přibližuje architektka Dominika Fonšová.
A vysvětluje, proč se v interiéru opakuje motiv kruhu: „Je to vědomý architektonický záměr. Kruh ráda a často v projektech zařazuji. Dokáže zjemnit racionální místy až strohou dispozici. Přidává lidský rozměr prostoru, který tím působí přirozeně a harmonicky. Kulatá zrcadla i oblé linie nábytku v těchto bytech nejsou retro stylem, ale naopak nadčasovým principem.“
Koupelny ve shodném provedení
Barevnost a textury materiálů v obou koupelnách jsou obdobné. Na malé ploše (2×3,5 m) se podařilo využít každý centimetr. K optickému zvětšení pomohly hladké plochy velkoformátových keramických dlaždic 60×120 cm z aktuální kolekce českého výrobce RAKO. Obklady stejné značky byly i původním bytě, tehdy známá série Champagne v kuchyni a v koupelně Silika.
Architektka k volbě dodává: „Značku RAKO používám v projektech dlouhodobě nejenom kvůli ověřené kvalitě, širokému portfoliu, ale i spolehlivým technickým řešením. V tomto případě se pro ni rozhodla redakce časopisu a já jsem se s tím plně ztotožnila.“
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Série Porfido připomínající klasické teraco vnáší do interiéru jemnou texturu bez výrazné dekorativnosti. V kontextu desítky let starého domu působí přirozeně a nadčasově, bez jakékoliv snahy o historizující řešení.
Další „českou stopu“ zanechal v koupelnách výrobce Dřevojas, z jehož nabídky jsou použité dvě varianty umyvadlových skříněk a podsvícená zrcadla. Dekor dřeva místnosti zútulnil: obložení stěny za toaletou vyrobili na míru truhláři. Zakrývá instalační rozvody a vznikl zde také úložný prostor.
Architektka se elegantně vypořádala i s pračkou. V koupelně by podle ní rušila vizuální čistotu, navíc zde nebylo dost místa, proto ji umístila do vestavné skříně v předsíni. Logicky se počítá s jejím využitím pro oba byty.