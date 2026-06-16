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Vzala byt 3+1 a udělala z něj dva samostatné. Společná pračka je teprve začátek

Alena Řezníčková
Z jednoho bytu 3+1 s plochou 72 metrů čtverečních vznikly v činžovním domě ve slovenské Žilině hned dva, a to se společným vstupním prostorem. Z předsíně lze pokračovat do dvou samostatných bytů. Malý obývací pokoj vznikl z původní chodby, ten je společný pro oba byty stejně jako terasa přístupná z něj.
Nový stav - chodba, kde se podařilo umístit i pračku.

Nový stav - chodba, kde se podařilo umístit i pračku. | foto: Viktor Rek, Top stavebné

Původní stav - chodba
Malý obývací pokoj a terasa jsou pro oba byty společné.
Obývací pokoj, z něhož lze vyjít i na terasu.
Prosklená příčka odděluje obývací pokoj a předsíň.
30 fotografií

Bytový dům ve slovenské Žilině postavený na počátku 70. let minulého století byl původně internát. Když se z něj stala bytovka, došlo k první rekonstrukci. Sloučením dvou internátních buněk chodbou vznikl samostatný byt.

Po rekonstrukci se „vrátily“ dvě menší bytové jednotky, ale už v moderním komfortu a designu. Stávající rozvody kanalizace, vody i dostatečná kapacita elektrické přípojky dovolily autorce, architektce Dominice Fonšové ze studia Archiné, vytvořit zajímavé bydlení odpovídající současným nárokům.

Projekt kladl důraz na detaily a kvalitu provedení, vestavný nábytek byl vyrobený na zakázku. Realizace trvala přibližně pět měsíců.

Jak může vypadat moderní bydlení

Architektku Dominiku Fonšovou nejdříve oslovila redakce časopisu TOP stavebne, s níž postup návrhu konzultovala. Konkrétní dodavatele zajistila v tomto případě redakce, jednotlivé produkty se vybíraly podle hotového architektonického návrhu.

„Nejde o klasický panelák, ale o dům s určitou logikou dispozice, která se výrazně do návrhu promítla. Majitelé si byli vědomi limitů dispozice, věděli, že bude nutná spolupráce s profesionálem. Jejich zadání bylo spíše pocitové, čistý, příjemný a funkční prostor. Přáli si dvě plnohodnotné bytové jednotky (v této fázi za účelem pronájmu), které můžou fungovat samostatně a zároveň mít jeden sdílený prostor,“ popisuje architektka.

Cílem tedy bylo ideální řešení pro studentské či startovní byty reagující na aktuální potřeby bydlení. Na společné chodbě je místo s vestavnými skříněmi i pračkou.

Nový stav - chodba, kde se podařilo umístit i pračku.
Původní stav - chodba
Malý obývací pokoj a terasa jsou pro oba byty společné.
Obývací pokoj, z něhož lze vyjít i na terasu.
Prosklená příčka odděluje obývací pokoj a předsíň.
30 fotografií

Cesta za světlem

Díky umístění ve čtvrtém patře byt není tmavý, bonusem jsou výhledy. „Prioritou byla práce se světlem, střídmá barevnost a materiály, jež prostor opticky uklidní a sjednotí. Proto je barevná paleta neutrální, doplněná o teplejší akcenty dřeva a pastelových tónů. Majitelé nechali finální podobu na mě, rozhodla jsem se navrhnout byty podobně, drobné odlišnosti najdete v kuchyních a ložnicích,“ přibližuje architektka Dominika Fonšová.

A vysvětluje, proč se v interiéru opakuje motiv kruhu: „Je to vědomý architektonický záměr. Kruh ráda a často v projektech zařazuji. Dokáže zjemnit racionální místy až strohou dispozici. Přidává lidský rozměr prostoru, který tím působí přirozeně a harmonicky. Kulatá zrcadla i oblé linie nábytku v těchto bytech nejsou retro stylem, ale naopak nadčasovým principem.“

Koupelny ve shodném provedení

Barevnost a textury materiálů v obou koupelnách jsou obdobné. Na malé ploše (2×3,5 m) se podařilo využít každý centimetr. K optickému zvětšení pomohly hladké plochy velkoformátových keramických dlaždic 60×120 cm z aktuální kolekce českého výrobce RAKO. Obklady stejné značky byly i původním bytě, tehdy známá série Champagne v kuchyni a v koupelně Silika.

Architektka k volbě dodává: „Značku RAKO používám v projektech dlouhodobě nejenom kvůli ověřené kvalitě, širokému portfoliu, ale i spolehlivým technickým řešením. V tomto případě se pro ni rozhodla redakce časopisu a já jsem se s tím plně ztotožnila.“

Z jednoho bytu v Karlových Varech vykouzlil tři malé. Pomohly i skleněné příčky

Série Porfido připomínající klasické teraco vnáší do interiéru jemnou texturu bez výrazné dekorativnosti. V kontextu desítky let starého domu působí přirozeně a nadčasově, bez jakékoliv snahy o historizující řešení.

Další „českou stopu“ zanechal v koupelnách výrobce Dřevojas, z jehož nabídky jsou použité dvě varianty umyvadlových skříněk a podsvícená zrcadla. Dekor dřeva místnosti zútulnil: obložení stěny za toaletou vyrobili na míru truhláři. Zakrývá instalační rozvody a vznikl zde také úložný prostor.

Architektka se elegantně vypořádala i s pračkou. V koupelně by podle ní rušila vizuální čistotu, navíc zde nebylo dost místa, proto ji umístila do vestavné skříně v předsíni. Logicky se počítá s jejím využitím pro oba byty.

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