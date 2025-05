Interiér je navržen pro mladou ženu, která zde nyní bydlí se svým přítelem. Pro koupi bytu 2+kk o rozloze 45 m2 se majitelka rozhodla především pro jeho atraktivní lokalitu na pomezí pražského Albertova a Nuslí. K rozhodnutí o pořízení bytu nahrál i přístup developera, který dům zrenovoval velmi vkusně a se smyslem pro detail.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Co myslíte vkusnou renovací?

A. V.: V bytě jsou zachovány původní klenby a v základu byl byt vybaven dřevěnou podlahou a decentní bílou koupelnou. To byl hezký základ, na kterém se dalo dobře stavět.

Jaké pro vás bylo od majitelky zadání?

A. V.: V návrhu jsme měli zcela volnou ruku. S majitelkou jsme se shodli na béžových odstínech a zlatých doplňcích. Byt měl působit něžně a žensky.

Měnila se nějak zásadně dispozice bytu?

A. V.: V rámci návrhu interiéru jsme změnili dispozici obývacího pokoje s kuchyní. Kuchyň jsme přesunuli do původní obývací části, čímž jsme k ní mohli přidat kuchyňský ostrůvek. Ten nyní slouží jednak k přípravě pokrmů, ale také jako plnohodnotný jídelní stůl.

Má kolem sebe dostatek volného místa k pohybu kolem pracovní desky i k odsunutí židlí a nebrání průchodu do obývací části. Tato změna si vyžádala přesun instalací, ale vyplatilo se to. Dalším benefitem je i to, že ostrůvek nabízí více místa k sezení pro společné večeře s přáteli.

V malých bytech bývá nouze o úložné prostory, jak jste to vyřešili zde?

A. V.: Úložné prostory pro nádobí jsme získali právě výše zmiňovaným kuchyňských ostrůvkem. Další cenné místo k ukládání věcí nabízí skříňový modul v ložnici kolem postele a pracovní místo pod oknem.

Mohla byste vyzdvihnout nějaké další benefity, které zrekonstruovaný interiér nabízí?

A. V.: Určitě bych zmínila kuchyňskou pracovní desku z Technistonu. Výhodou tohoto materiálu je možnost upevnění dřezu pod pracovní desku, při úklidu pracovní plochy tak setřete veškeré nečistoty rovnou do dřezu.

V místě, kde je dřez napojený na pracovní desku, nedochází k usazování nečistot, plísní a bakterií, jako je tomu u klasických dřezů s horní montáží. Další výhodou jsou vyfrézované drážky se spádem do dřezu. Ty vám nahradí odkapovou část dřezu bez ztráty pracovní plochy.

O autorce „Interiér navrhneme a zrealizujeme podle vašich potřeb. Praxe v interiérových studiích nám umožnila přemýšlet nejen nad designem, ale i výrobou a funkčností vybavení. Máme zkušenosti, znalosti a ověřené dodavatele. Spolupracujeme se světovými značkami i lokálními výrobci,“ říká designérka Aneta Vičánková, studio Prostor Interiors.

