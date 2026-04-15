Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Alena Řezníčková
Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v nich lidé s chutí pouštějí do proměny interiérů, kde se čas zastavil již před desítkami let. A to je i případ tohoto bytu.
Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat, třeba na lavici pod oknem. Stůl a lustr jsou ponechané z původního vybavení bytu. | foto: Archiv studia

33 fotografií

Zatímco dům a jeho chodby i schodiště už prošly náročnou proměnou, po vstupu do bytu se návštěvník musel nejprve nadechnout. A pak doufat, že architektka Alena Macourková ze studia Avita, která se projektu rekonstrukce ujala, vyřeší všechny jeho problémy.

A nebylo jich málo, od dispozice 2+1 (kuchyňka byla proto v tmavé chodbě), což pro rodinu s dětmi opravdu není ideální, přes vytápění a ohřev vody jen pomocí plynových topidel a karmy, až po podlahy i dveře ve velmi špatném stavu, o koupelně a toaletě nemluvě.

Lehké retro

Dispozice pokojů musely zůstat víceméně beze změny, bourat zdi v domech z konce 19. století lze opravdu jen výjimečně. „Bylo však nutné vytvořit odpovídající sociální zázemí pro čtyřčlennou rodinu. Byt má jen tři pokoje, a tak bylo již od začátku jasné, že dětský pokoj bude občas sloužit i jako pokoj pro návštěvy,“ vysvětluje architektka Macourková.

Z prostředního pokoje tak vytvořila centrální prostor s kuchyní, jídelní zónou, lavicí pod oknem a čtecím koutkem. „Vysoké stropy jsem využila pro navýšení úložných prostor, například pomocí skříní na míru a skrytého úložiště nad koupelnou, a zavěšení velkých svítidel. Technická zařízení, nový kotel, bojler a pračku se sušičkou jsem skryla do skříně v chodbě,“ popisuje Alena Macourková.

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat, třeba na lavici pod oknem. Stůl a lustr jsou ponechané z původního vybavení bytu.
Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat. Kuchyň z IKEA si přál majitel.
Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat, třeba na lavici pod oknem.
33 fotografií

Protože byt je v domě postaveném koncem 19. století, vsadila autorka na „lehký“ retro styl. Tomu napomohla i renovace původních vstupních dveří včetně interiérových. A přidala i další retro drobnosti: například repasované křeslo z Tatry Pravenec od Františka Jiráka v pracovním koutě v ložnici je sice výrazně mladší než dům, přesto pomáhá vytvářet atmosféru minulých let.

Na podlahu pak použila architektka Macourková praktický vinyl (Quick-step) se vzorem rybí kosti, pouze v koupelně a na WC nechala položit dlažbu s retro vzorem od Senesi, který se opakuje také na stěně za kuchyňskou linkou.

O autorce

Ing. arch. Alena Macourková vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, část studia absolvovala ve Španělsku na Escuela Técnica Superior de Arquitectura ve Valencii. Profesní zkušenosti později získávala také v architektonickém studiu Sophie Valla architects v Amsterdamu. V Česku si pak založila vlastní studio Avita.

Už více než 15 let se věnuje návrhům interiérů, především bytových, ale i komerčních. Mnoho zkušeností má také z rekonstrukcí panelových bytů.

Nejvíce mě na mé práci baví, že často stačí i malá změna, aby vznikl mnohem příjemnější a praktičtěji řešený prostor,“ říká Alena Macourková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.

Stavět místo staré chalupy novou v chráněné krajinné oblasti znamená nejen splnit přání investora, ale také dodržet přísné regulace, které k takovým místům patří. Naštěstí se představy majitele a...

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení". Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

15. dubna 2026

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

15. dubna 2026

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Proč vyhrávají projekty s historií? Lidé chtějí bydlet v místech s příběhem

Ve spolupráci
Vizualizace projektu Nová Pila Ostravice

Bydlení dnes lidé nevybírají jen podle dispozice, ceny nebo parkovacího místa. Čím dál víc rozhoduje také atmosféra lokality, její minulost a pocit, že člověk nekupuje byt, ale stává se součástí...

14. dubna 2026

Levitující budka a neviditelný dům. Češi vytvořili úkryty, kde vás nikdo nenajde

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech...

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech starostí, bez zbytečných vymožeností. A právě to nabízejí minimalistické domky přezdívané tiny houses. Mohou být i na...

14. dubna 2026

Známá zpěvačka žije skromně. Opravuje školu a buduje vlastní hospodářství

Zpěvačka v domě žije s přítelem Jaromírem a spoustou zvířat, druhou část obývá...

Zpěvačka Viktorie Surmová bydlí s přítelem Jaromírem v malé obci ve Středočeském kraji. Společně rekonstruují budovu staré školy a postupně budují vlastní hospodářství.

14. dubna 2026

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

13. dubna 2026

Malý byt s obří energií na Vinohradech. Barvy na 41 metrech popírají nudu

Barový pult odděluje kuchyň od zbytku místnosti a funguje jako jídelní stůl i...

Bydlet v Korunní ulici v Praze znamená být v centru města, kde to prostě žije. A zároveň si užívat díky orientaci oken a vyššímu podlaží tiché zázemí. Architekti, kteří dali interiéru novou podobu,...

13. dubna 2026

Zvenku luxusní sídlo, ve sklepě hříšný klub. Vila za 98 milionů vyráží dech

Nabízí kino, hernu, noční klub a dokonce i unikátní prostor pro show s plně...

Máte chuť si v noci zatrsat a vyrazit na party do nočního klubu? A co kdyby byl takový podnik přímo u vás ve sklepě? Za 3,5 milionu liber (98 milionů korun) si můžete v Anglii koupit sídlo, které má...

12. dubna 2026

Šest měsíců a zázrak je hotov. Byt v přízemí dokázal porazit vlhké zdi a plíseň

V interiéru dominují výrazné barvy. Geometrie vyřezávaných tvarů a...

Z vlhkého a plesnivého bytu vznikl během šesti měsíců unikátní, až extravagantně starožitný byt v čistě soudobém pojetí. Výrazný charakter spoluvytváří výrazné barvy a autorské prvky, jako je...

11. dubna 2026

Od moderny k funkcionalismu. Stockar byl nejen významným architektem, ale i designérem

Stockar funkcionalistický. V letech 1925–1931 byl ve slovenských lázních Sliač...

Za svou kariéru tvořil v celé řadě stylů a slohů, a to nikoli pouze jako architekt a tvůrce pečlivě cizelovaných budov, ale také jako návrhář nábytku nebo šperků. Rudolf Stockar toho za svůj život...

10. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Pražský Molochov stojí na Letné 90 let. Jeho historie je plná temných kapitol

Blok celkem čtrnácti činžovních domů v Praze na Letné, známý jako Molochov,...

Na okraji Letenské pláně v Praze stojí už téměř devadesát let na první pohled nepříliš výrazná podlouhlá budova. Komplex třinácti činžovních domů Pražany přezdívaný Molochov je však zářnou ukázkou...

10. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.