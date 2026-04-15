Zatímco dům a jeho chodby i schodiště už prošly náročnou proměnou, po vstupu do bytu se návštěvník musel nejprve nadechnout. A pak doufat, že architektka Alena Macourková ze studia Avita, která se projektu rekonstrukce ujala, vyřeší všechny jeho problémy.
A nebylo jich málo, od dispozice 2+1 (kuchyňka byla proto v tmavé chodbě), což pro rodinu s dětmi opravdu není ideální, přes vytápění a ohřev vody jen pomocí plynových topidel a karmy, až po podlahy i dveře ve velmi špatném stavu, o koupelně a toaletě nemluvě.
Lehké retro
Dispozice pokojů musely zůstat víceméně beze změny, bourat zdi v domech z konce 19. století lze opravdu jen výjimečně. „Bylo však nutné vytvořit odpovídající sociální zázemí pro čtyřčlennou rodinu. Byt má jen tři pokoje, a tak bylo již od začátku jasné, že dětský pokoj bude občas sloužit i jako pokoj pro návštěvy,“ vysvětluje architektka Macourková.
Z prostředního pokoje tak vytvořila centrální prostor s kuchyní, jídelní zónou, lavicí pod oknem a čtecím koutkem. „Vysoké stropy jsem využila pro navýšení úložných prostor, například pomocí skříní na míru a skrytého úložiště nad koupelnou, a zavěšení velkých svítidel. Technická zařízení, nový kotel, bojler a pračku se sušičkou jsem skryla do skříně v chodbě,“ popisuje Alena Macourková.
Protože byt je v domě postaveném koncem 19. století, vsadila autorka na „lehký“ retro styl. Tomu napomohla i renovace původních vstupních dveří včetně interiérových. A přidala i další retro drobnosti: například repasované křeslo z Tatry Pravenec od Františka Jiráka v pracovním koutě v ložnici je sice výrazně mladší než dům, přesto pomáhá vytvářet atmosféru minulých let.
Na podlahu pak použila architektka Macourková praktický vinyl (Quick-step) se vzorem rybí kosti, pouze v koupelně a na WC nechala položit dlažbu s retro vzorem od Senesi, který se opakuje také na stěně za kuchyňskou linkou.
O autorce
Ing. arch. Alena Macourková vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, část studia absolvovala ve Španělsku na Escuela Técnica Superior de Arquitectura ve Valencii. Profesní zkušenosti později získávala také v architektonickém studiu Sophie Valla architects v Amsterdamu. V Česku si pak založila vlastní studio Avita.
Už více než 15 let se věnuje návrhům interiérů, především bytových, ale i komerčních. Mnoho zkušeností má také z rekonstrukcí panelových bytů.
„Nejvíce mě na mé práci baví, že často stačí i malá změna, aby vznikl mnohem příjemnější a praktičtěji řešený prostor,“ říká Alena Macourková.