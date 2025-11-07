Rekonstrukce vnitroblokové vestavby v pražských Vršovicích představuje inspirativní příklad citlivé architektonické obnovy, kde se setkává industrialismus s přírodními materiály a aktuálním designem. Kreativita architektů z ateliéru BekArch měla za cíl transformovat nevšední prostor na stylový byt určený pro krátkodobý i delší pobyt.
„Hlavní myšlenkou při plánování této realizace bylo místo dostatečně prosvětlit, ale zároveň udržet soukromí. Inspirací nám byl původní stav, kdy jsme ponechali přiznané hlavní stavební prvky a nový vizuál na nich rozvíjeli. Na tento základ jsme navázali dalšími doplňky a interiér jsme doladili výraznými barvami,“ vysvětluje architekt Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch.
A doplňuje: „Při práci na novém projektu je pro nás vždy zajímavé odkrývání stávajících materiálů a u této realizace nás překvapil krásný trámový železobetonový strop, na který jsme koncepčně navázali.“ Bylo také nutné najít správné řešení zateplení objektu, protože obvodové stěny navazovaly na okolní domy.
Budiž světlo
Hlavní výzvou bylo především přetvoření původní nečleněné místnosti pro potřeby moderního bydlení. Dispozice byla navržena tak, aby efektivně využívala každý centimetr prostoru, a zároveň poskytovala dostatečný komfort pro jeho obyvatele. Vznikl tak velkorysý obývací pokoj s dominující televizní stěnou.
„Chtěli jsme, aby do interiéru proudil dostatek denního světla, zachovali jsme proto velkoformátové stropní světlíky. Ty tak plní funkci nejen estetickou, ale i praktickou a umožňují dostatečný přísun přirozeného světla do celého bytu,“ říká architektka Linda Polomová, spoluautorka návrhu.
Obývací prostor navíc otevírá velký HS portál vedoucí na terasu, která se stává rozšířením obytné plochy. Terasa je zastřešená, aby poskytovala soukromí a zároveň chránila byt před pohledy z vyšších pater. Minimalistický venkovní nábytek nabízí příjemné venkovní posezení.
Přírodní materiály, jako je dřevěná podlaha na terase a květináče s rostlinami, dále umocňují pocit harmonie mezi interiérem a exteriérem. Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými právě z terasy. Za nimi je praktické zádveří s odkládacím prostorem.
Průmysl okořeněný špetkou přírody
V rámci rekonstrukce interiéru byly použity materiály, které nejenže podtrhují industriální charakter prostoru, ale také přinášejí do interiéru jemné přírodní prvky. Podlaha z litých cementových potěrů Cemflow se vyznačuje funkcionalitou, kdy vyrovnává nerovnosti podkladových vrstev, ale také vizuální elegancí.
Tento materiál, i když průmyslový, působí jemně a připomíná tradiční terazzo, které se v historických pražských bytech běžně používalo. Přítomnost industriálních materiálů je v tomto prostoru vynikajícím příkladem, jak mohou surové materiály působit zároveň tvrdě i něžně.
Zajímavým spojujícím detailem je použití dveřních klik od českého výrobce M&T, jejichž design připomínající roxorový drát koresponduje se vzhledem kari sítí, které v prostoru vyvolávají dojem náznaku stavebních konstrukcí. Roxorovou síť dominantně a vtipně zdobí jízdní kolo a celek zjemňují detaily pnoucích rostlin, které do místnosti vnášejí přírodní dotek.
Kde se potkává dřevo s nerezem
Hlavní obytná místnost slouží jako obývací pokoj, který se prolíná s kuchyní. Truhlářské prvky od firmy Adamek, vyrobené ze smrkové biodesky, propojují obě sekce a dodávají celému prostoru teplý, přirozený vzhled. Tento materiál je oblíbený nejen pro svou estetiku, ale i ekologické vlastnosti.
„Standardně se biodeska používá ve stavebnictví i na konstrukce dřevostaveb či jako podlahová krytina, my jsme ji použili na nábytkové prvky i kuchyňské skříňky, a prostor tak příjemně sjednotili. Jako protiklad jsme v kuchyni využili nerezovou pracovní desku i zástěnu kuchyňské linky,“ vysvětluje Linda Polomová.
V kontrastu k velkým plochám přírodních materiálů stojí černý jídelní stůl doplněný oranžovými židlemi. Ostré linie betonových stropů zjemňuje závěsné kulaté svítidlo nad jídelním stolem. Celek vizuálně propojují netradiční a výrazné červené skříňky, které prostoru dodávají hravý nádech.
Plnohodnotné bydlení
Z hlavní obytné místnosti lze vstoupit do koupelny, navržené v podobném industriálním duchu, která přesto působí jemně a elegantně. Praktická zrcadlová galerka schová potřebné nezbytnosti a koupelnové skříňky z biodesky poskytují cenný úložný prostor. Materiálové propojení s hlavní obytnou místností najdeme také v podobě nerezové umyvadlové desky, umyvadla nebo topného tělesa.
Prostor koupelny zaujme velkoformátovou dlažbou ve výrazném červenooranžovém odstínu, která kontrastuje s tlumenými obklady od firmy Caesar. V obdobném barevném kontrastu je také neobvyklá oranžovočervená umyvadlová baterie.
Sprchový kout, oddělený skleněnou zástěnou, kterou dodala firma Barevná skla, nabízí velkorysou a praktickou niku a netradiční šedivá barva sanitárního vybavení podporuje industriální ladění celého interiéru bytu. Jako protiklad mohou působit bílé interiérové dveře, které pomáhají prostor naopak prosvětlit.
Samostatný vstup si zasloužila také ložnice. Jednoduše zařízený pokoj slouží svému účelu, tedy k odpočinku obyvatel bytu. Netradiční světlík opět zajišťuje dostatečné přírodní osvětlení. Akcent kontrastní červenooranžové barvy zde najdeme v podobě jednoduchého závěsného svítidla či panelu za čelem postele. Ostatně tato barva jako příjemná linka proplouvá celým interiérem, ať už to jsou jídelní židle, nábytkové skříňky v obývací místnosti, řídítka bicyklu, baterie v koupelně či odkládací věšák ve vstupním prostoru bytu.
Prolnutí rozdílných stylů
Celková rekonstrukce splnila svou ambici vytvořit moderní a funkční bydlení, které zároveň respektuje původní charakter budovy. „Jednou ze zajímavostí je, že jsme se podíleli také na rekonstrukci střešní krytiny,“ říká Ing. arch. Martin Kříž, spoluautor návrhu rekonstrukce.
A na závěr dodává: „Výsledkem je interiér založený na průmyslových materiálech, které jsme zjemnili dostatkem přirozeného světla, barvami, dřevem a textilem. Vznikl tak jemný kontrast, který hraje barvami a vytváří avantgardní, ale přívětivou atmosféru. Vytvořili jsme vizuálně něco trochu jiného, než standardně navrhujeme. Měli jsme konkrétní představu, kterou se nám podařilo realizovat, což nás moc těší.“
Technické údaje:
Lokace bytu: Praha, městská čtvrť Vršovice
Rok realizace: 2025
Užitná plocha: 57,64 m2, terasa 10,32 m2
Stavební firma: 4 interior & tiles
Výrobci a dodavatelé:
O autorech
Ing. arch. Jan Bek, Ing. arch. Linda Polomová, Ing. arch. Martin Kříž, BekArch
Architektonický ateliér se věnuje jak návrhům rezidenčních staveb, tak tvorbě komerčních a soukromých interiérů. Z toho plyne i rozdělení portfolia do sekcí House, Private a Social. V portfoliu ateliéru často figurují i restaurace, kavárny a kanceláře.
Ateliér klade důraz na komplexnost služeb, kromě projekční fáze jsou schopni domluvit i odzkoušené dodavatele a pomoci klientovi s realizací. Ve své tvorbě se snaží dosáhnout maximální funkčnosti a vizuálně prostory sjednotit.