Ve vršovickém vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě nechybí kouzlo původní architektury domu, originální detaily ani tolik potřebný komfort.
Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy. | foto: Ondřej Holub

Roxorovou síť vtipně zdobí jízdní kolo. Celek zjemňují detaily pnoucích...
Minimalistický venkovní nábytek nabízí příjemné venkovní posezení.
Roxorovou síť vtipně zdobí jízdní kolo.
Přírodní materiály, jako je dřevěná podlaha na terase a květináče s rostlinami,...
27 fotografií

Rekonstrukce vnitroblokové vestavby v pražských Vršovicích představuje inspirativní příklad citlivé architektonické obnovy, kde se setkává industrialismus s přírodními materiály a aktuálním designem. Kreativita architektů z ateliéru BekArch měla za cíl transformovat nevšední prostor na stylový byt určený pro krátkodobý i delší pobyt.

„Hlavní myšlenkou při plánování této realizace bylo místo dostatečně prosvětlit, ale zároveň udržet soukromí. Inspirací nám byl původní stav, kdy jsme ponechali přiznané hlavní stavební prvky a nový vizuál na nich rozvíjeli. Na tento základ jsme navázali dalšími doplňky a interiér jsme doladili výraznými barvami,“ vysvětluje architekt Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch.

A doplňuje: „Při práci na novém projektu je pro nás vždy zajímavé odkrývání stávajících materiálů a u této realizace nás překvapil krásný trámový železobetonový strop, na který jsme koncepčně navázali.“ Bylo také nutné najít správné řešení zateplení objektu, protože obvodové stěny navazovaly na okolní domy.

Malý byt v Karlíně zvětšilo otočení pokojů, konečně se zde dobře bydlí

Budiž světlo

Hlavní výzvou bylo především přetvoření původní nečleněné místnosti pro potřeby moderního bydlení. Dispozice byla navržena tak, aby efektivně využívala každý centimetr prostoru, a zároveň poskytovala dostatečný komfort pro jeho obyvatele. Vznikl tak velkorysý obývací pokoj s dominující televizní stěnou.

„Chtěli jsme, aby do interiéru proudil dostatek denního světla, zachovali jsme proto velkoformátové stropní světlíky. Ty tak plní funkci nejen estetickou, ale i praktickou a umožňují dostatečný přísun přirozeného světla do celého bytu,“ říká architektka Linda Polomová, spoluautorka návrhu.

Obývací prostor navíc otevírá velký HS portál vedoucí na terasu, která se stává rozšířením obytné plochy. Terasa je zastřešená, aby poskytovala soukromí a zároveň chránila byt před pohledy z vyšších pater. Minimalistický venkovní nábytek nabízí příjemné venkovní posezení.

Přírodní materiály, jako je dřevěná podlaha na terase a květináče s rostlinami, dále umocňují pocit harmonie mezi interiérem a exteriérem. Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými právě z terasy. Za nimi je praktické zádveří s odkládacím prostorem.

Vnitrobloky jsou vlastním mikrosvětem. Objevte ty nejkouzelnější v Praze

Průmysl okořeněný špetkou přírody

V rámci rekonstrukce interiéru byly použity materiály, které nejenže podtrhují industriální charakter prostoru, ale také přinášejí do interiéru jemné přírodní prvky. Podlaha z litých cementových potěrů Cemflow se vyznačuje funkcionalitou, kdy vyrovnává nerovnosti podkladových vrstev, ale také vizuální elegancí.

Tento materiál, i když průmyslový, působí jemně a připomíná tradiční terazzo, které se v historických pražských bytech běžně používalo. Přítomnost industriálních materiálů je v tomto prostoru vynikajícím příkladem, jak mohou surové materiály působit zároveň tvrdě i něžně.

Zajímavým spojujícím detailem je použití dveřních klik od českého výrobce M&T, jejichž design připomínající roxorový drát koresponduje se vzhledem kari sítí, které v prostoru vyvolávají dojem náznaku stavebních konstrukcí. Roxorovou síť dominantně a vtipně zdobí jízdní kolo a celek zjemňují detaily pnoucích rostlin, které do místnosti vnášejí přírodní dotek.

Kancelář si zařídili tak trochu jako byt, mají i vlastní terasu

Kde se potkává dřevo s nerezem

Hlavní obytná místnost slouží jako obývací pokoj, který se prolíná s kuchyní. Truhlářské prvky od firmy Adamek, vyrobené ze smrkové biodesky, propojují obě sekce a dodávají celému prostoru teplý, přirozený vzhled. Tento materiál je oblíbený nejen pro svou estetiku, ale i ekologické vlastnosti.

„Standardně se biodeska používá ve stavebnictví i na konstrukce dřevostaveb či jako podlahová krytina, my jsme ji použili na nábytkové prvky i kuchyňské skříňky, a prostor tak příjemně sjednotili. Jako protiklad jsme v kuchyni využili nerezovou pracovní desku i zástěnu kuchyňské linky,“ vysvětluje Linda Polomová.

V kontrastu k velkým plochám přírodních materiálů stojí černý jídelní stůl doplněný oranžovými židlemi. Ostré linie betonových stropů zjemňuje závěsné kulaté svítidlo nad jídelním stolem. Celek vizuálně propojují netradiční a výrazné červené skříňky, které prostoru dodávají hravý nádech.

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.
Roxorovou síť vtipně zdobí jízdní kolo. Celek zjemňují detaily pnoucích rostlin, které do místnosti vnášejí přírodní dotek.
Minimalistický venkovní nábytek nabízí příjemné venkovní posezení.
Roxorovou síť vtipně zdobí jízdní kolo.
27 fotografií

Plnohodnotné bydlení

Z hlavní obytné místnosti lze vstoupit do koupelny, navržené v podobném industriálním duchu, která přesto působí jemně a elegantně. Praktická zrcadlová galerka schová potřebné nezbytnosti a koupelnové skříňky z biodesky poskytují cenný úložný prostor. Materiálové propojení s hlavní obytnou místností najdeme také v podobě nerezové umyvadlové desky, umyvadla nebo topného tělesa.

Prostor koupelny zaujme velkoformátovou dlažbou ve výrazném červenooranžovém odstínu, která kontrastuje s tlumenými obklady od firmy Caesar. V obdobném barevném kontrastu je také neobvyklá oranžovočervená umyvadlová baterie.

Sprchový kout, oddělený skleněnou zástěnou, kterou dodala firma Barevná skla, nabízí velkorysou a praktickou niku a netradiční šedivá barva sanitárního vybavení podporuje industriální ladění celého interiéru bytu. Jako protiklad mohou působit bílé interiérové dveře, které pomáhají prostor naopak prosvětlit.

Samostatný vstup si zasloužila také ložnice. Jednoduše zařízený pokoj slouží svému účelu, tedy k odpočinku obyvatel bytu. Netradiční světlík opět zajišťuje dostatečné přírodní osvětlení. Akcent kontrastní červenooranžové barvy zde najdeme v podobě jednoduchého závěsného svítidla či panelu za čelem postele. Ostatně tato barva jako příjemná linka proplouvá celým interiérem, ať už to jsou jídelní židle, nábytkové skříňky v obývací místnosti, řídítka bicyklu, baterie v koupelně či odkládací věšák ve vstupním prostoru bytu.

Byt plný českého designu potěší, skvěle doplnil interiér ve starém domě

Prolnutí rozdílných stylů

Celková rekonstrukce splnila svou ambici vytvořit moderní a funkční bydlení, které zároveň respektuje původní charakter budovy. „Jednou ze zajímavostí je, že jsme se podíleli také na rekonstrukci střešní krytiny,“ říká Ing. arch. Martin Kříž, spoluautor návrhu rekonstrukce.

A na závěr dodává: „Výsledkem je interiér založený na průmyslových materiálech, které jsme zjemnili dostatkem přirozeného světla, barvami, dřevem a textilem. Vznikl tak jemný kontrast, který hraje barvami a vytváří avantgardní, ale přívětivou atmosféru. Vytvořili jsme vizuálně něco trochu jiného, než standardně navrhujeme. Měli jsme konkrétní představu, kterou se nám podařilo realizovat, což nás moc těší.“

Technické údaje:

Lokace bytu: Praha, městská čtvrť Vršovice

Rok realizace: 2025

Užitná plocha: 57,64 m2, terasa 10,32 m2

Stavební firma: 4 interior & tiles

Výrobci a dodavatelé:

  • Podlaha: Cemflow
  • Dveřní kování: M&T
  • Osvětlení: HAY
  • Nábytkové vybavení: Polstrin design, momenti
  • Truhlářské prvky: Adamek
  • Obklady v koupelně: Caesar
  • Sprchová zástěna: Barevná skla
  • Textil: JM-Interiér

Pohodlí i design na 15 metrech čtverečních. Domek na kolech je mobilní

O autorech

Ing. arch. Jan Bek, Ing. arch. Linda Polomová, Ing. arch. Martin Kříž, BekArch

Architektonický ateliér se věnuje jak návrhům rezidenčních staveb, tak tvorbě komerčních a soukromých interiérů. Z toho plyne i rozdělení portfolia do sekcí House, Private a Social. V portfoliu ateliéru často figurují i restaurace, kavárny a kanceláře.

Ateliér klade důraz na komplexnost služeb, kromě projekční fáze jsou schopni domluvit i odzkoušené dodavatele a pomoci klientovi s realizací. Ve své tvorbě se snaží dosáhnout maximální funkčnosti a vizuálně prostory sjednotit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. Návrh stavby je od brněnských...

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů...

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na...

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Přesah střechy nad terasou u bazénu je vykonzolován až do délky šesti metrů,...

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však za ruchem velkoměsta zavřete dveře, ocitnete se v pečlivě zařízené stylové oáze, kterou si Michal...

Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...

7. listopadu 2025

Ve vršovickém vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

7. listopadu 2025

Život v Bahrajnu očima české rodiny. Bydlení a mzda podle původu je šokující

V Manámě se nachází slavné tržiště, které je jedním z nejživějších a...

Přestěhovali jsme se do Bahrajnu v roce 2019, já, manželka, naše šestiletá dcera a kočka ze Skotska. Hlavním důvodem byla rodina, protože rodiče a sestra mé manželky zde žili již nějakou dobu. Po...

6. listopadu 2025

Řekni, jakou barvu máš na stěnách v obývacím pokoji. Povím ti, jaký jsi

Pro rok 2026 se stal barvou roku univerzální žlutozelený odstín Secret Safari,...

Malování se stalo pro Čechy nejen způsobem, jak zkrášlit svůj domov, ale i formou sebevyjádření. „Meruňkový mor“ už naštěstí zmizel, odvaha k výraznějším barvám však chybí. Stále vedou světlé a...

6. listopadu 2025

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však za ruchem velkoměsta zavřete dveře, ocitnete se v pečlivě zařízené stylové oáze, kterou si Michal...

5. listopadu 2025

Soutěž o nejlepší proměnu: podělte se s námi o výsledek své práce

Soutěž
Do soutěže se můžete přihlásit s proměnou celého bytu, ale klidně třeba jen s...

Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, ale třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili...

5. listopadu 2025

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů...

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

4. listopadu 2025

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. Návrh stavby je od brněnských...

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

4. listopadu 2025

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na...

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

3. listopadu 2025

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Pod přesahem střechy je i letní kuchyň.

Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...

3. listopadu 2025

Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc

Chata na ostrově Hee má pravidelný profil 7 × 7 metrů a sedlovou střechu s...

Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...

2. listopadu 2025

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Přesah střechy nad terasou u bazénu je vykonzolován až do délky šesti metrů,...

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.