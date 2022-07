Prvotřídní rekonstrukce bytu na Vinohradech pro rodinu s dvěma dětmi

Zrekonstruovaný byt se nachází v činžovním domě nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad. Tato čtvrť je charakteristická činžovními domy z 19. století, jejichž fasády jsou pestrou směsicí všech neoslohů. Kvalita bydlení zde byla vysoká již v době velkorysé výstavby a je tomu tak i nyní. V současné době je ovšem nutné byty upravit a přizpůsobit modernímu životnímu stylu.

Rekonstrukce celého bytového domu probíhala najednou jako developerský projekt a architekti spolu s klientem návrh zadávali developerovi formou klientských změn. Byt byl uzpůsoben na míru rodině s dvěma dětmi. Výslednou realizaci provází klidná neutrální barevnost v zemitých tónech, promyšlená práce s osvětlením a celistvá koncepce autorsky navrženého nábytku.

Do bytu se vchází přes vstupní chodbu s vestavěnou skříní, na kterou navazuje prostorná hala s kruhovým světlem navrženým architekty. Z ní je možné vstoupit do společné koupelny, ve které je umístěn podsvětlený sprchový kout, bidet a pult se zabudovaným umyvadlem. Z haly se rovněž vstupuje na toaletu, do technické místnosti, do obytného prostoru s kuchyní a do dvou ložnic dospívajících dětí.

Obytný prostor s kuchyní je srdcem celého bytu a hlavním společným prostorem pro rodinu. Světle zelený segment kuchyně poskytuje dostatečný prostorový komfort, zároveň však díky své celistvosti a uzavřenosti nijak vizuálně neruší. Pracovní plochu tvoří kamenná deska, ve které je zabudovaná varná deska s teppanyaki grillem a vestavěným kastlíkem na bylinky.

Na kuchyň navazuje jídelní část místnosti s lavicí s LED podsvícením, zakulaceným jídelním stolem a židlemi. Protiváhou je odpočinková část obývacího prostoru, kterou tvoří černá knihovna z probarvených MDF desek, vyplňující celou delší stěnu místnosti a pohodlné sezení řešené solitérní pohovkou a křeslem. Osvětlení místnosti je zpracováno citlivým výběrem zajímavých solitérních světel a zabudováním světelných pásů do knihovny, jídelní lavice a kuchyňských skříněk.

Na obytný prostor navazuje ložnice rodičů. Nad postelí se klene subtilní kompaktní knihovna s vestavěnými nočními stolky. Stěnu naproti oknům pokrývá šatní skříň, která kromě prostoru pro oblečení ukrývá i toaletní část se zabudovaným umyvadlem. Perlou ložnice je samostatně stojící vana značky Bette, jedno ze splněných přání klienta.

Posledními dvěma místnostmi bytu jsou pokoje dospívajících dětí, přístupné z haly. Zde je architekty navržen celistvý modul patra z březové překližky a černého kovu, poskytujícího v přízemí pohodlný čtecí kout s knihovnou, ve stupních schodů zabudovanou šatnu a v horní části pohodlné spaní. V místnosti je i pracovní stůl a další čtecí sezení ve výklenku pod oknem.

Celou realizací prochází motiv jemného kontrastu. Do neutrálních barevných tónů tu pronikají černé akcenty v kuchyni a studentských pokojích, barevnost jde v jemných valérech od světlé ložnice až k tmavým motivům knihovny či sprchového koutu.

Jemnou hru vytvářejí i výrazná architekty navržená světla, kruhové v hale a výrazná přímka v obytném prostoru. Vzniklo výjimečné bydlení s mnoha chytrými řešeními a vzájemně provázanými estetickými a funkčními prvky.