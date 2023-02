Útulný byt ve starém centru města je protkaný moderními technologiemi

Majitelé bytu tráví hodně času na cestách. Od nového bydlení proto očekávali, že se stane základnou pro jejich kosmopolitní způsob života, odkud mohou vyrážet do celého světa. Vzhledem k historické lokalitě chtělo studio bytu navrátit jeho původní charakter, který podtrhuje vysoký standard bydlení.

V kuchyni nechybí ani vestavná vinotéka.

Investor neměl v úmyslu dělat kompromisy. Tým arkhe proto čekal náročný úkol s členěním prostoru tak, aby v interiéru promítli vše, co si klient přál: dostatek úložných prostor v každé části bytu, krb, dva dětské pokoje, ložnici s walk-in šatnou, technickou místnost a v neposlední řadě také dvě koupelny.

„Dispoziční řešení prošlo kompletní proměnou, každý milimetr v bytě má svůj účel. A to i na místech, do kterých byste to neřekli. Úložný prostor a praktičnost při návrhu hrály velkou roli,“ popisuje architekt Ján Antal, jeden z autorů návrhu.

Upozornění: fotografie vznikly ještě před nastěhováním majitelů.

Elegantní a praktický zároveň

Kultivované zákoutí architekti postavili na záměrném kontrastu jemné palety barev a výrazného křemene z Brazílie. V interiéru se objevují materiály bohaté na struktury, texturu i profilaci. Tento základ kombinující přírodní a tmavě mořený dub tvoří nadčasovou kulisu pro designové doplňky a solitéry.

Architekti byt rozdělili na denní a noční část, přičemž vstupní zónu představuje kuchyň se společenskou místností a přilehlou toaletou pro návštěvy. Středobod vstupní části zaujímá elegantní kuchyně s exotickým kamenem z Brazílie doplněná o vestavnou vinotéku.

Pro kulinářský zážitek rodina nemusí chodit do restaurací a díky profesionálně vybavené kuchyni zvládne přípravu v pohodlí domova. Rodinná večeře se pak může odehrávat u kulatého stolu v obývací části, jež oživuje organické svítidlo Soap (Bomma).

Pro navození té správné večerní atmosféry lze také zapálit krb. V prostoru se na stěnách objevují kazetové obklady, jež dodávají elegantní vzhled a současně zajišťují odolnost vůči dětské kreativitě. Součástí jsou i zrcadlové plochy, které opticky zvětšují prostor a dodávají na hloubce průhledů.

Soukromá, intimní část bytu je oddělená od té společenské, kde jsou tři ložnice a dvě plnohodnotné koupelny. Obývací pokoj s ložnicemi propojuje chodba, jejíž stěnu lemují atypické vestavěné skříně, které rodina se třemi dětmi pro ukládání nezbytností ocení.

Přiléhajícím dětským pokojům vévodí na míru navržený atypický nábytek s měkkým kobercem na podlaze. Poslední ložnicí v bytě je ta rodičovská, na kterou navazuje walk-in šatna. Pro ucelenost interiéru zde architekti opakují prvky kazetového obkladu a zrcadel na stěnách. Skrytým, avšak nepostradatelným pomocníkem je také technická místnost s prádelnou.

Byt protkaný technologiemi

Jedním z klientových požadavků byl důraz na technologie a chytrou domácnost. Autoři proto navrhli řešení, které zajistí komfort a ušetří čas i prostředky. Jedním z nich je topení a chlazení pomocí tepelného čerpadla, jehož rozvody vedené podél oken neovlivňují vzhled interiéru.

Inteligentní, stmívatelná světla zase jednoduše vykouzlí atmosféru, kterou klient v danou chvíli preferuje, ať už jde o komorní atmosféru v koupelně nebo podsvícení chodby díky nástěnným podlahovým světlům. Při odchodu z bytu pak stačí jeden klik na telefonu, díky němuž se vypnou všechna světla v bytě. Vychytávkou jsou také motorické závěsy, které lze zatáhnout pouze pohybem ruky, nebo lze v aplikaci nastavit čas otevření a mít tak příjemnější ranní vstávání.

Informace o projektu Realizace: 2022 Plocha: 110 m2 Architekt: arkhe Autorský tým: Ing. arch. Ján Antal Spolupráce: Ing. arch. Martin Pavlíček Použité produkty: ● svítidlo Soap / Bomma ● svítidlo Flutes / Brokis ● svítidlo Superloop / DeltaLight ● pohovka / Baxter ● jídelní židle / Miniforms ● konferenční stolky, jídelní stůl, křeslo / Vitra ● noční stolky / Kartell ● dekorace &Tradition, Vitra, LeJaan, Konsepti, In August Company

Obývacímu pokoji dominuje velká pohovka a křeslo od manželů Eamesových.