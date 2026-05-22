V rámci totální rekonstrukce si Vladimír Bachorík přál sklářskou dílnu, zásadně však odmítal dveře. „Naším cílem bylo využít hybridní typologii a dosáhnout co nejvyšší míry svobody, světla a velkorysosti. Došlo k půdorysnému i materiálovému rozmlžení hranic a funkcí: maximálně otevřený a plynoucí prostor bez dveří tak člení pouze obloukové polopříčky z copilitu,“ popisuje architekt David Neuhäusl.
Budiž světlo
Dominantu prostoru tak tvoří copilitové oblouky. Nejvýraznější je ten koupelnový, s toaletou a sprchou. Kvůli vedení odpadu je usazený na decentní platformě, která zdůrazňuje jeho dominantní postavení v prostoru.
Řešení hodně netradiční dispozice si totiž vyžádalo pečlivé napojení vody a kanalizace, které má v panelovém domě svá specifická pravidla.
„Půdorysnou kompozici doplňují tři otevřené copilitové ´hokejky´, které nenásilně vymezují šatnu, sklad a dílnu, jinými slovy kuchyni. Zbylý prostor je volně modulován mezi těmito křivkami skla a zůstává otevřený jakékoli budoucí interpretaci,“ popisuje architekt Neuhäusl.
Návrh interiéru tak vytváří nejen příjemný prostor pro bydlení v souladu s představami majitele, ale také pro jeho tvorbu. Spokojeni jsou i autoři: naplnili svůj oblíbený princip, kdy odstraňují vše, co není nosné a co neporušuje zákon.
Vladimír Bachorík
(*1963) je sochař a sklářský umělec. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, své práce vystavoval v New Yorku, Chicagu, Los Angeles, Nizozemsku, Německu, Francii, Švýcarsku i Japonsku. Jeho skleněné plastiky překypují světlem, jsou velkorysé svým designem, masivní ve hmotě a přesto čisté ve své formě. Odvážná geometrie vytváří rafinovanou hru neočekávaných tvarů a barev.
Jeho práce najdete v Creative Glass Museu v Milville, USA, Mint Museu of Craft v Charlotte v Nové Kaledonii, ale také v Severočeském muzeu v Liberci a samozřejmě v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
Autoři projektu
Ing. arch. Ing. David Neuhäusl a Ing. arch. Matěj Hunal, studio Neuhäusl Hunal, spolupracovnice: Pavla Daniels
Projekt se zúčastnil soutěže Česká cena za architekturu 2025.