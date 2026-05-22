Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bydlení bez příček. Známý umělec překvapuje unikátní proměnou panelákového bytu

Alena Řezníčková
Umělec a bydlet v pražském paneláku? A proč ne, zejména když místo umakartového jádra tu dominují polopříčky z copilitu (neboli skleněných tvárnic) a pod návrhem najdete netradiční dispozici. Navíc si sochař a sklář Vladimír Bachorík přál mít v bytě i sklářskou dílnu. Architekti ze studia Neuhäusl Hunal mu vše splnili.
Bez šatny (či skříní) se neobejde ani umělec...

Bez šatny (či skříní) se neobejde ani umělec... | foto: Radek Úlehla

I úložný prostor se skrývá jen za obloukem z copilitu.
Vstup do bytu
Vstup do bytu a úložný prostor
Klasické příčky nahradily oblouky z copilitu.
22 fotografií

V rámci totální rekonstrukce si Vladimír Bachorík přál sklářskou dílnu, zásadně však odmítal dveře. „Naším cílem bylo využít hybridní typologii a dosáhnout co nejvyšší míry svobody, světla a velkorysosti. Došlo k půdorysnému i materiálovému rozmlžení hranic a funkcí: maximálně otevřený a plynoucí prostor bez dveří tak člení pouze obloukové polopříčky z copilitu,“ popisuje architekt David Neuhäusl.

Budiž světlo

Dominantu prostoru tak tvoří copilitové oblouky. Nejvýraznější je ten koupelnový, s toaletou a sprchou. Kvůli vedení odpadu je usazený na decentní platformě, která zdůrazňuje jeho dominantní postavení v prostoru.

Řešení hodně netradiční dispozice si totiž vyžádalo pečlivé napojení vody a kanalizace, které má v panelovém domě svá specifická pravidla.

I úložný prostor se skrývá jen za obloukem z copilitu.
Bez šatny (či skříní) se neobejde ani umělec...
Vstup do bytu
Vstup do bytu a úložný prostor
Klasické příčky nahradily oblouky z copilitu.
22 fotografií

„Půdorysnou kompozici doplňují tři otevřené copilitové ´hokejky´, které nenásilně vymezují šatnu, sklad a dílnu, jinými slovy kuchyni. Zbylý prostor je volně modulován mezi těmito křivkami skla a zůstává otevřený jakékoli budoucí interpretaci,“ popisuje architekt Neuhäusl.

Návrh interiéru tak vytváří nejen příjemný prostor pro bydlení v souladu s představami majitele, ale také pro jeho tvorbu. Spokojeni jsou i autoři: naplnili svůj oblíbený princip, kdy odstraňují vše, co není nosné a co neporušuje zákon.

Vladimír Bachorík

(*1963) je sochař a sklářský umělec. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, své práce vystavoval v New Yorku, Chicagu, Los Angeles, Nizozemsku, Německu, Francii, Švýcarsku i Japonsku. Jeho skleněné plastiky překypují světlem, jsou velkorysé svým designem, masivní ve hmotě a přesto čisté ve své formě. Odvážná geometrie vytváří rafinovanou hru neočekávaných tvarů a barev.

Jeho práce najdete v Creative Glass Museu v Milville, USA, Mint Museu of Craft v Charlotte v Nové Kaledonii, ale také v Severočeském muzeu v Liberci a samozřejmě v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

Autoři projektu

Ing. arch. Ing. David Neuhäusl a Ing. arch. Matěj Hunal, studio Neuhäusl Hunal, spolupracovnice: Pavla Daniels

Projekt se zúčastnil soutěže Česká cena za architekturu 2025.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení...

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

Vila slavného kameramana Ondříčka v Hlubočepích je na prodej za 49 milionů

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným...

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným filmovým architektem Jindřichem Goetzem, stojí na prestižním místě vilové čtvrti Žvahov v Praze 5 – Hlubočepích nedaleko...

22. května 2026

Bydlení bez příček. Známý umělec překvapuje unikátní proměnou panelákového bytu

Bez šatny (či skříní) se neobejde ani umělec...

Umělec a bydlet v pražském paneláku? A proč ne, zejména když místo umakartového jádra tu dominují polopříčky z copilitu (neboli skleněných tvárnic) a pod návrhem najdete netradiční dispozici. Navíc...

22. května 2026

Sezonní proměna interiéru: 15 rychlých způsobů, jak okamžitě zútulnit domov

Ve spolupráci
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Toužíte po změně, ale rozsáhlá rekonstrukce nepřichází v úvahu? Nemusíte bourat zdi ani utrácet desetitisíce, abyste svému domovu vdechli nový život. Podle aktuálních trendů pro rok 2026 hraje hlavní...

21. května 2026

Zachraňují krásnou vilu a chovají ovce. Naivním začátkům se dnes už jen smějí

Funkcionalistická vila se nachází na pozemku s velkou zahradou a dokonce s...

Majitelé se do funkcionalistické vily určené k rekonstrukci zamilovali na první pohled. Podle exteriéru začali tvořit také interiér, kde nenajdete nábytek s ostrými rohy ani světlé barvy. Bez pomoci...

21. května 2026

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení...

21. května 2026

Dům na klíč za 6 milionů? Proč se finální cena často liší o statisíce?

Ve spolupráci
Moderní rodinné domy na klíč

Plánujete si postavit vlastní domov snů? Výběr rodinných domů často začíná pohledem na lákavé ceny. Když v nabídce vidíte moderní rodinné domy na klíč za 6 milionů, kalkulace vypadá skvěle. Jenže...

20. května 2026

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

20. května 2026

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

vydáno 20. května 2026

Smíchov, Žižkov i Jizerky. Tyhle byty s terasou či balkonem jsou právě na prodej

Mladá Boleslav II

Toužíte po ranní kávě na čerstvém vzduchu nebo večerním odpočinku pod širým nebem? Vlastní venkovní prostor dělá s bytem hotové divy. Vybrali jsme osm zajímavých nemovitostí z celé republiky, které...

19. května 2026

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

19. května 2026

Jak brownfieldy mění česká města? Z bývalých továren vznikají nové čtvrti

Ve spolupráci
Projekt Nová Papírna

Bývalé papírny, ocelárny nebo nákladová nádraží už v českých městech nejsou vnímány jako přítěž, ale jako obrovská příležitost. Podle odborníků jsou brownfieldy klíčem k řešení bytové krize bez...

18. května 2026

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

18. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.