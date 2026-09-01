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Žádná divočina, jen klid. Podívejte se, jak Češi proměnili bydlení na Lanzarote

Alena Řezníčková
Původní technická terasa se změnila v plnohodnotnou obytnou část se zděnými...

Původní technická terasa se změnila v plnohodnotnou obytnou část se zděnými květináči a novou dlažbou. | foto: Archiv studia OOOOX

Kuchyň je vyzděná, podlahu pokrývá keramická dlažba. Bílou oživují detaily v...
Jídelna navazuje na vyzděnou kuchyň.
Terakotová barva doplňků je inspirovaná okolní vulkanickou krajinou a...
Perforované betonové tvárnice se v posledních realizacích studia OOOOX na...
21 fotografií
Lávové kameny, bílé fasády a absolutní klid. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proměnila apartmán Alegranza na ostrově Lanzarote. Vyhnula se mořskému kýči a kanárskou tradici propojila s osobitým černobílým designem. Podívejte se, jak vypadá český rukopis u Atlantiku.

„Původní dispozice bytu nevyužívala potenciál terasy ani okolní krajiny. Hlavní obytné místnosti byly orientované do úzké servisní uličky, zatímco terasa zůstávala oddělená od každodenního provozu,“ popisuje Radka Valová ze studia OOOOX.

Pro ni i pro studio to nebyla první zakázka na Lanzarote, moc dobře proto už věděla, jak náročná je spolupráce se zdejšími ne právě nejšikovnějšími řemeslníky nebo co dokáže zdejší zvýšená vlhkost vzduchu v interiéru s nábytkem. Podle zdejších specifických podmínek také připravila celý projekt.

Nová dispozice

Celá rekonstrukce tak začala kompletním přepracováním dispozice včetně přesunutí kuchyně do původní ložnice, propojením obytného prostoru s terasou a zvětšením okenních otvorů odstraněním parapetů, aby se dovnitř dostalo více světla i výhledů, přibyla i okna zcela nová.

„Hlavním cílem bylo navrhnout rekonstrukci, kterou bude možné provést s využitím místně dostupných materiálů a omezených řemeslných možností. Veškeré použité materiály tak pocházejí ze španělské produkce a byly nakoupeny buď přímo na Lanzarote, nebo dovezeny ze španělské pevniny,“ objasňuje Radka Valová.

Kuchyň je vyzděná, podlahu pokrývá keramická dlažba. Bílou oživují detaily v barvě terakoty.
Původní technická terasa se změnila v plnohodnotnou obytnou část se zděnými květináči a novou dlažbou.
Jídelna navazuje na vyzděnou kuchyň.
Terakotová barva doplňků je inspirovaná okolní vulkanickou krajinou a červenohnědou barvou místních sopek.
Perforované betonové tvárnice se v posledních realizacích studia OOOOX na Lanzarote opakovaně objevují jako charakteristický architektonický prvek.
21 fotografií

Barevné řešení navazuje na tradiční architekturu Lanzarote. Základ tvoří kombinace bílé a zelené, kterou doplňuje terakotový odstín inspirovaný okolní vulkanickou krajinou a červenohnědou barvou místních sopek, a také černé detaily.

Lanzarote má totiž na rozdíl od jiných turistických destinací přísná regulativa, za nimiž stojí umělec a architekt César Manrique Cabrera (1919 až 1992), který dal v mnohém ostrovu jeho jedinečnou tvář.

Součástí projektu apartmánu Alegranza byla také proměna venkovních prostor patřících k apartmánu. Původní technická terasa se změnila v plnohodnotnou obytnou část se zděnými květináči a novou dlažbou, servisní ulička byla upravena na zahradu s vulkanickým štěrkem picón a subtropickou vegetací.

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Občas stačí místo truhláře zedník

Důraz kladla autorka projektu také na odolnost materiálů. Například kuchyň je proto vyzděná, protože vydrží víc než klasická dřevěná. Zachované zůstaly i původní keramické obklady jako připomínka historie domu. „Retro keramická dlažba pak jasně odděluje společenskou část interiéru,“ upozorňuje na příjemný detail Radka Valová.

Vyzděná však není jen kuchyňská linka, ale také postele. „Ne proto, že bychom neměli rádi truhláře. Ale protože zděné pódium nevrže, nerozpadne se a za pár let je není potřeba měnit. Přece jen nejde o rodinný dům, ale o apartmán, který se bude pronajímat.“

Chybět nemohly ani perforované betonové tvárnice, které se v posledních realizacích studia OOOOX na Lanzarote opakovaně objevují jako charakteristický architektonický prvek, který spojuje dostupnost místních materiálů s výraznou prostorovou identitou.

Kuchyň je vyzděná, podlahu pokrývá keramická dlažba. Bílou oživují detaily v barvě terakoty.
Původní technická terasa se změnila v plnohodnotnou obytnou část se zděnými květináči a novou dlažbou.
Jídelna navazuje na vyzděnou kuchyň.
Terakotová barva doplňků je inspirovaná okolní vulkanickou krajinou a červenohnědou barvou místních sopek.
21 fotografií

O studiu

OOOOX je architektonické studio zaměřené na rekonstrukce domů a interiéry vil.

„Typické jsou pro nás projekty, které nevznikají od nuly, ale z toho, co už existuje. V původní architektuře hledáme kouzlo historických konstrukcí, řemeslných detailů i nečekaných stop, které stojí za to zachovat a rozvíjet. U vil řešíme prostor jako celek, od dispozice přes materiály až po interiér, který domu dává finální punc a proměňuje ho v dotažené místo pro současný život.“

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Produkty a značky

Děrovaná betonová tvárnice: Verniprens – Aroha
Dlažba a obklady: Harmony – Meraki
Dlažba: Realonda – Galway Sage
Sedačka: Sklum – Jolie
Jídelní stůl: Sklum – Namara
Závěsné svítidlo: Kave – Nibla
Židle: Sklum – Brusel

Vedle samotného apartmánu studio OOOOX postupně navrhuje úpravy dalších částí resortu, včetně společných teras.

O resortu Weybeach

Za značkou Weybeach stojí česko-švýcarští investoři, kteří se po první návštěvě Lanzarote rozhodli spojit svůj život s ostrovem. Z původního záměru provozovat malé ubytování postupně vznikla značka zahrnující několik projektů zaměřených na autentické prázdninové bydlení.

Majitelé dlouhodobě rozvíjejí jednotlivé objekty s důrazem na zachování charakteru tradiční lanzarotské architektury, využívání místních materiálů a citlivou obnovu stávajících staveb namísto jejich nahrazování novou výstavbou.

Rekonstrukce apartmánu Alegranza je součástí této dlouhodobé strategie. Studio OOOOX zde postupně navrhuje proměnu interiérů i společných prostor celého resortu při zachování jeho původního charakteru. Jde o součást dlouhodobého zaměření studia na rekonstrukce prázdninového bydlení v zahraničí.

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