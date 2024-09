Do rekonstrukce 70 let staré chaty se žena pustila sama. Jak to dopadlo

Paní Alena zdědila nedávno skoro sedmdesát let starou chatu. Více než obchody s módou ji zajímají ty s interiérovým vybavením a také s nářadím. Sama se pustila do návrhu kompletní rekonstrukce, svépomocně pak i do mnoha prací.