Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Autor:
Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který zůstal v podstatě v původním stavu, tak jak byl před padesáti lety postavený, místy i nedokončený.
Majitelka si vytvořila kuchyň podle sebe tak, aby připomínala staré časy u...

Majitelka si vytvořila kuchyň podle sebe tak, aby připomínala staré časy u babičky a zároveň splňovala požadavky na moderní kuchyň. | foto: MgA. Karolína Holub

Ostrůvek je z pohledové části kredenc, ale z druhé strany má praktické hluboké...
Spousta času strávila investorka broušením, řezáním a natíráním kuchyňských...
Z několika kredencí vypreparovala majitelka části, které se jí líbily, a těmi...
Kuchyň měla být „jako u babičky“...
17 fotografií

„Před námi jej vlastnily dvě rodiny, které ho využívaly jako vícegenerační, což dalo vnitřnímu uspořádání svá specifika,“ popisuje majitelka, designérka Michaela Vašková. Cíl byl podle ní jasný: vytvořit příjemné a praktické bydlení pro tři, s prostorem pro návštěvy a také pro keramickou dílnu. A především vytvořit „srdce“ domu v nové kuchyni, která měla vypadat jako u babičky.

Dům v malé obci nedaleko Zlína s obytnou plochou 160 m² má jehlanovou střechu, pod níž byl jeden pokoj. V přízemí byly k dispozici tři pokoje a koupelna, malou kuchyňku s jídelnou a hlavním vstupem z ulice umístili předchozí majitelé do úzké přístavby.

„Tato dispozice byla dost nepraktická a neutěšená. Posezení s přáteli nebo u oběda na chodbě bylo přinejmenším trochu zvláštní,“ vzpomíná designérka.

S konečnou proměnou je spokojená, i proto přihlásila svůj projekt do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Ze starého a nudného domu je moderní úsporný krasavec se skvělými detaily

Plánování i do budoucna

Rozhodnutí o nové dispozici a konceptu celého interiéru rodina pečlivě zvažovala. „Jedním z požadavků bylo uspořádat přízemí tak, abychom ve starším věku nemuseli do patra. Mým přáním byla atypická kuchyně. Karlovi jsem nechtěla dělat žádné zbytečné násilí, za které by mi pak házel klacky pod nohy. Nechala jsem se jím vést a k zásahům přistupovala velmi citlivě,“ říká s úsměvem majitelka.

Přístavba přestala být hlavním vchodem do domu. Vznikla zde malá keramická dílna, na kterou navazuje koupelna a samostatná toaleta, jež nahradily původní kuchyňku. Díky tomu může mít prostor v budoucnu různá využití. Podle potřeby se může proměnit na kancelář či samostatný pokoj s vlastním vchodem a pergolou s posezením.

Hlavní vchod se přemístil do dvora domu, odkud se dříve vycházelo do zahrady. Místo koupelny vzniklo prostorné zádveří, které otevřelo a prosvětlilo dlouhou, úzkou chodbu.

„Ve třech pokojích jsme zachovaly parketové podlahy a dřevěné zárubně dveří, které se zbrousily a nalakovaly. Probouráním zdi mezi dvěma pokoji vznikl obytný prostor s kuchyní. Ta se propojila se zahradou francouzským oknem a stala se ´královnou´ prostoru,“ říká Michaela Vašková.

Z ruiny starého domu si vytvořili ráj na zemi. Využili vše, co našli

Kuchyň jako u babičky

„Mám velkou slabost pro staré věci, ráda je propojuji s novými a vždycky jsem toužila po staré chalupě, což Karel opravdu není. Proto jsem se rozhodla splnit si přání jinak a vytvořit si kuchyni podle sebe tak, aby připomínala staré časy u babičky a zároveň splňovala požadavky na moderní kuchyň,“ vysvětluje designérka.

A pokračuje: „Z několika kredencí jsem vypreparovala části, které se mi líbily, a těmi nahradila klasické kuchyňské skříňky. Ostrůvek je z pohledové části kredenc, ale z druhé strany má praktické hluboké zásuvky. Pod rukama mi prošly kredence z různých časových období a čím novější byly, tím se více ukazovalo, jak kvalita výroby ustupovala kvantitě. Byla to spousta času strávená broušením, řezáním a natíráním. Pro mě mají staré předměty své kouzlo a hodnotu. Prostoru dávají jedinečnou atmosféru.“

Citlivá rekonstrukce probudila duši starého domu. Výsledek je skvělý

Největší místnost využili majitelé jako prostornou ložnici s velkou šatní skříní. V tuto chvíli je rekonstrukce přízemí hotová, na podkroví se ještě pracuje. Tady je zatím původní pokoj, po jeho pravé straně přibyla malá pracovna ve tvaru L, která slouží zároveň jako pokoj pro hosty. Po levé straně pokoje se našlo místo pro malý skladovací prostor.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk

Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.

Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží

Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

4. října 2025

V paneláku se krade a ve výtahu močí. Kam a na koho máme namířit kamery?

Premium

V našem panelovém domě se krade, vykrádají se sklepy, ničí se společný majetek, močí a zvrací se ve výtahu a rozbíjejí se různá zařízení. Napadlo mě, že by nám velmi pomohla instalace kamer. Sousedé...

3. října 2025

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.

3. října 2025

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

2. října 2025

Největší okno na světě, které mizí v podlaze, najdete v Dubaji

Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury ničím překvapivým, proslula jimi i výjimečná vila Tugendhat v Brně. Dubaj se však může pochlubit největším klesajícím...

2. října 2025

Stromy ve městech jsou víc než dekorace. Zeleň funguje jako klimatizace

Advertorial

Města se během horkých letních dnů proměňují v betonové pece. Nedýchatelné spalující horko, které se kumuluje v ulicích, není jen nepříjemné, ale může být i zdraví nebezpečné. Stromy v sobě ukrývají...

1. října 2025

Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život

Když Martina s manželem vybírali pozemek, měli jasno. Chtěli zůstat v regionu Orlickoústecka, odkud oba pocházejí. Nakonec se rozhodli pro katalogový domek, který oživili zajímavými detaily. Nakonec...

1. října 2025

Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu

Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...

1. října 2025

Bruselská Prefa Holešovice se probouzí. Architekti se vrhli na její záchranu

Architekti ze studia A8000 se přestěhovali do administrativního sídla bývalé panelárny Prefa Holešovice. Jedinečný dům v bruselském stylu z 60. let prošel v minulosti necitlivou rekonstrukcí a...

30. září 2025

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

30. září 2025

Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu

Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...

29. září 2025

Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami

Designér Halvor Bakke, průvodce jednoho z nejpopulárnějších skandinávských lifestylových pořadů, by se mohl „hlásit“ stejnou větou jako Terminátor: „Já se vrátím.“ Je opravdu nezničitelný, od 28....

29. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.