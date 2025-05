„Pokud se řešení interiéru nedegraduje na dekorace a bytové doplňky, ale naopak se ´bezešvě“ propojuje s inovací dispozic, stavebním řešením i technickou infrastrukturou, může toho často nabídnout víc, než se zdá,“ vysvětluje přístup studia architekt Jakub Filip Novák ze studia No Architects.

Prostory jako chodby, koupelny a toalety jsou považovány za průchozí, servisní prostory. „Co kdyby tomu tak ale nebylo? Co kdybychom nad všemi částmi bydlení přemýšleli jako nad rovnocennými prostory? Co kdybychom potřebné provozy organicky propojili i za cenu atypických situací?“ uvažovali architekti ze studia No Architects.

K projektu proměny bytu ve starším činžovním domě tak přistoupili hodně netradičně, a hlavně s odvahou změnit běžné postupy. A to měl byt „pouze“ 82 m2, po rekonstrukci se interiér blíží díky maximalizaci obytného prostoru rodinnému domu.

Byt pro rodinu

„Vzali jsme průměrný byt a zaměřili se na maximalizaci jeho obytného potenciálu. A vzniklo toho víc, než se zdá na první pohled. Na 82 m2 užitné plochy nabízí s trochou nadsázky až 11+kk,“ říká architekt Novák.

A pokračuje: „Rodina má teď k dispozici vstupní halu s denním světlem, dlouhou centrální chodbu s posezením, dva dětské pokoje s komfortním spaním pro tři děti, dvě koupelny, samostatnou toaletu s úložnými prostory, kuchyni se stolováním až pro osm osob a obývací pokoj s knihovnou, za jejíž rozměry by se nemusel stydět žádný intelektuál, pracovní kout, rodičovskou ložnici a domácí saunu, díky které rodina přestala přes zimu stonat. A samozřejmě též příruční šatnu, sklad a prádelnu v jednom.“

Chodby pryč

To vše vzniklo v průměrně velkém bytě ve sto let starém bytovém domě. Přesto nejde o pouhé skladiště s chodbami. „Náš návrh nerezignuje na snahu o velkorysost a poctivý detail. Na poetiku, bez které je každá stavba jen pouhou investicí,“ říká s přesvědčením architekt Novák. A ví proč.

Architekti totiž vědí, že pro bytové domy není větší neštěstí, než takzvaný trojtrakt. Tedy celkem čtyři nosné stěny formující tři prostory, dva s okny podél fasády a jednoho otloukánka uprostřed, bez přístupu k dennímu světlu a čerstvému vzduchu.

A právě takový trojtrakt byl na začátku: velká, ale tmavá předsíň bez oken. Se vstupem ze studené a tmavé podesty domovního schodiště. Pokoje buď příliš velké, nebo zase příliš malé. A přitom jich nebylo tolik, kolik jsme potřebovala mladá rodina s dětmi.

„Začali jsme paradoxně plýtváním místem. Vložili jsme doprostřed dispozice zcela nově dlouhý komunikační prostor, dokonce delší, než jsme potřebovali a na jeho koncích jej zaoblili a opatřili přisednutím a úložnými prostory. Od domovní chodby jsme pak byt pro pocit intimity a z hygienických důvodů odclonili vstupní halou, do které jsme pustili denní světlo jednak přímo přes kuchyňskou linku, ale i přes velkorysou prosklenou stěnu,“ popisuje Jakub Filip Novák.

Dětské pokoje jsou orientované do dvora, rodičovská ložnice a pracovní kout do ulice. Kuchyni dominuje uvítací okénko do haly, ale především velký kulatý stůl. Obývací prostor je vyvýšený na pódium u okna a „usazený“ mezi dvojici knihoven. Pro případné návštěvy nebo lenošení lze pohovku rozložit na velké letiště.

Rodičovská koupelna a sauna poskytuje přímo hotelový komfort. Dubovou podlahu doplňují odstíny bílé a béžové. Celek podtrhuje nízký dřevěný obklad, vlastně monumentální sokl, zapuštěný do stěn a volně přecházející na nábytek a zpět.

„Okénko mezi halou a kuchyní nabízí také jeden speciální efekt. Když se zavřou posuvné dveře do kuchyně, tak při zakrytí okna černým papírem s malým otvorem ve středu je zde možné provozovat cameru obscuru, dírkovou komoru, předchůdce fotoaparátů a zrcadlového promítání,“ upozorňuje na závěr architekt Novák.