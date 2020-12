Pět let rekonstruoval dvě stě let starý statek v Sudetech. Podívejte se

Co čekalo kadeřníka Michala, když na čas odložil nůžky a odešel na samotu do severních Čech? Příroda, pět let práce na dvě stě let starém statku a nový domov. Ve zrekonstruovaném domě otevřeli s partnerkou Marcelou i rodinný penzion.