Příběh domu v osadě Denison Mills se začal psát před dvěma staletími, kdy se zde usadila americká rodina loajalistů. Architektonické studio ADHOC Architectes na tuto historii navázalo a zrenovovalo přístavbu historického statku tak, aby splňovala potřeby nové rodiny.
Architektům se mistrně podařilo propojit ducha minulosti s nároky na moderní bydlení. Kontinuita místa tak zůstává zachována i po více než 200 letech.
Poznámka: Jako loyalisté byli za americké revoluce označování severoameričtí kolonisté, kteří zůstali věrní Koruně, tedy Království Velké Británie.
Za vše mohou Denisonovi
Rodina Denisonových pocházela z Connecticutu a koncem 90. let 18. století přišla do Kanady, zlákána tehdejší imigrační politikou. Původně farmáři, později úspěšní mlynáři, se postupně vypracovali na prosperující velkostatkáře, kteří stáli u zrodu celé komunity. Osadu Denison Mills později postihl hospodářský útlum a vylidňování. Potomci rodu opustili své sídlo až v roce 1980 a zanechali po sobě několik staveb.
Velký kamenný dům nechal v roce 1831 postavit Simeon Minor Denison. Noví majitelé, manželský pár s vášní pro historii a literaturu, se zde usadili v roce 2006 se svými třemi dětmi. Úkolem architektů bylo provést moderní renovaci tohoto téměř dvě stě let starého domova při respektování jeho dědictví.
Moderní prostor pro literaturu
Majitelé si přáli zvětšit obytnou plochu, k tomu posloužila zrekonstruovaná vedlejší budova. Vznikl zde prostor pro rozsáhlou knihovnu, pracovnu, garáž a ložnice pro hosty. Tato přístavba v zadní části domu kdysi sloužila jako velká letní kuchyně, kde se podávalo jídlo pro zhruba třicet sezonních pracovníků.
Architekti zpevnili konstrukci trámy z recyklovaného jedlovce. Jako izolace byla zvolena konopná vlna, ekologický materiál vyráběný lokálně ve Val-des-Sources.
Aby propojili obyvatele s okolní krajinou, navrhli architekti velkorysá okna po obou stranách stavby. Vnější obklad tvoří cedrové šindele a bíle lakované dřevo. Pro opláštění střechy byla vybrána plechová krytina.
V přízemí slouží spojovací prostor jako vstupní chodba, které dominuje břidlicová podlaha, jde o odkaz na staré lomy v obci Shipton. V interiéru se po rekonstrukci vytvořil prostor zasvěcený literatuře s čítárnou a pracovnou.
Použití plné výšky katedrálového stropu napomáhá provzdušnit prostor a rozptýlit světlo. Kombinace přírodních materiálů, jako je bílý dub a leštěný beton, dodává místnosti nadčasový charakter.