Dům starý 200 let prošel neuvěřitelnou proměnou. Nabízí i obří knihovnu

Dům z éry loyalistů, který leží v oblasti Eastern Townships mezi Montrealem a Québecem, prošel rekonstrukcí pod vedením architektů ze studia ADHOC Architectes. I přes moderní zásah zůstal historický odkaz zachován.
„Koncept studia ADHOC Architectes respektuje naši touhu po zachování památky a...

„Koncept studia ADHOC Architectes respektuje naši touhu po zachování památky a zároveň nám nabízí ideální prostředí pro rozvíjení naší vášně pro historii a literaturu,“ zdůrazňuje Dominique Lebel, spolumajitel Maison Denison. | foto: Maxime Brouillet

V chladnějších měsících velkorysá okna přivádějí do interiéru přirozené světlo.
Využití plné výšky katedrálového stropu pomáhá zvětšit objem místnosti a...
Renovace budovy přináší nový obytný prostor proměněný v místo zasvěcené...
Klienti chtěli zvětšit obytnou plochu přeměnou vedlejší budovy na knihovnu...
Příběh domu v osadě Denison Mills se začal psát před dvěma staletími, kdy se zde usadila americká rodina loajalistů. Architektonické studio ADHOC Architectes na tuto historii navázalo a zrenovovalo přístavbu historického statku tak, aby splňovala potřeby nové rodiny.

Architektům se mistrně podařilo propojit ducha minulosti s nároky na moderní bydlení. Kontinuita místa tak zůstává zachována i po více než 200 letech.

Poznámka: Jako loyalisté byli za americké revoluce označování severoameričtí kolonisté, kteří zůstali věrní Koruně, tedy Království Velké Británie.

Dvě století starý dům v Beskydech má po rekonstrukci vše, dokonce i vodopád

Za vše mohou Denisonovi

Rodina Denisonových pocházela z Connecticutu a koncem 90. let 18. století přišla do Kanady, zlákána tehdejší imigrační politikou. Původně farmáři, později úspěšní mlynáři, se postupně vypracovali na prosperující velkostatkáře, kteří stáli u zrodu celé komunity. Osadu Denison Mills později postihl hospodářský útlum a vylidňování. Potomci rodu opustili své sídlo až v roce 1980 a zanechali po sobě několik staveb.

Velký kamenný dům nechal v roce 1831 postavit Simeon Minor Denison. Noví majitelé, manželský pár s vášní pro historii a literaturu, se zde usadili v roce 2006 se svými třemi dětmi. Úkolem architektů bylo provést moderní renovaci tohoto téměř dvě stě let starého domova při respektování jeho dědictví.

Starý dům v Provence omládl o 200 let. Historii si však zachoval

Moderní prostor pro literaturu

Majitelé si přáli zvětšit obytnou plochu, k tomu posloužila zrekonstruovaná vedlejší budova. Vznikl zde prostor pro rozsáhlou knihovnu, pracovnu, garáž a ložnice pro hosty. Tato přístavba v zadní části domu kdysi sloužila jako velká letní kuchyně, kde se podávalo jídlo pro zhruba třicet sezonních pracovníků.

Architekti zpevnili konstrukci trámy z recyklovaného jedlovce. Jako izolace byla zvolena konopná vlna, ekologický materiál vyráběný lokálně ve Val-des-Sources.

Aby propojili obyvatele s okolní krajinou, navrhli architekti velkorysá okna po obou stranách stavby. Vnější obklad tvoří cedrové šindele a bíle lakované dřevo. Pro opláštění střechy byla vybrána plechová krytina.

Bylo to šílenství koupit starý dům, říká majitelka. Dnes je nadšená

V přízemí slouží spojovací prostor jako vstupní chodba, které dominuje břidlicová podlaha, jde o odkaz na staré lomy v obci Shipton. V interiéru se po rekonstrukci vytvořil prostor zasvěcený literatuře s čítárnou a pracovnou.

Použití plné výšky katedrálového stropu napomáhá provzdušnit prostor a rozptýlit světlo. Kombinace přírodních materiálů, jako je bílý dub a leštěný beton, dodává místnosti nadčasový charakter.

