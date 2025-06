První písemně doložená zmínka o domu pochází z roku 1811, dohledatelný je na mapách z roku 1833. Původně šlo o zemědělskou usedlost, pasekářský dům z části sloužící k ustájení hospodářských zvířat a z části k bydlení. Ke stavení náležely rozsáhlé polnosti a součástí byl také vodní mlýn, který majitelé časem přestavěli v malou vodní elektrárnu.

Bohatá historie s sebou nese i zajímavé osobní příběhy předchozích majitelů:„Jeden z předchozích koupil dům za poklad vykopaný u nedaleké kapličky, další pak z refundace z první světové války za ztrátu nohy v bitvě,“ popisuje současný majitel Radim.

Zároveň vzpomíná na dobu, kdy tuto nemovitost koupil on se svojí rodinou: „Dům je v našem vlastnictví od roku 2008. Dodnes si velmi dobře pamatuju reakci mé ženy, když jsem jí dům poprvé ukázal: ‚Zbláznil ses? Je to obrovské, co bychom s tím dělali?‘… a za týden jsme podepisovali kupní smlouvu.“

Rekonstrukce s architektem

Majitelé dům přetvářeli téměř patnáct let k obrazu svému, a když už měli konečně hotovo, rozhodli se začít nanovo. Měli hned jasno v tom, komu rekonstrukci svěří. „Trojanovice již léta vzkvétají pod taktovkou starosty a také architektonického studia Kamil Mrva Architects, takže nebylo o kom jiném přemýšlet,“ vysvětluje majitel.

Studio oslovil na přelomu roku 2022 a 2023 s velmi minimalistickým zadáním, architekti se původně měli ujmout pouze dispozic samotných pokojů. Nakonec však vzájemná spolupráce přerostla v celkovou rekonstrukci objektu. Základním přáním majitelů bylo zachovat domu historického ducha a akcentovat v něm okolní ráz krajiny.

„Našimi pozemky protéká hlubokým kamenitých korytem potok Bystrý, nedaleko je pak spousta stromů porostlých divokým břečťanem. A těmito prvky jsme nechali dům ´prorůst´, najdete v něm kmeny stromů, břečťan i kameny…,“ popisuje Radim.

Obnovení historických vazeb

Celá rekonstrukce se nesla ve znamení zachování atmosféry starého domu, jak říká architekt Filip Ciahotný, spoluautor návrhu: „Právě historii objektu jsme se rozhodli využít jako hlavní motiv přestavby, zvýraznili jsme, co je na stavbě cenné. To je vidět například na zachovaných historických stropech, kamenném zdivu, které místy dosahuje téměř metrové tloušťky, a řemeslné práci.“

Záměrem architektů tak bylo vytvořit příjemný prostor s výraznou estetikou a adekvátním zázemím, a to za co nejmenších zásahů do stavby jako takové, což bylo i přáním klienta. Především tedy obnovili vazby, které byly v minulosti nejrůznějšími rekonstrukčními zákroky popřené.

„Takto jsme například obnovili historický vstup do domu a příjemnou prosvětlenou chodbu s klenutým stropem z režného zdiva,“ dodává architekt. Do celého konceptu zapadají dřevěné vchodové dveře i pohledově členěné okenní prvky od společnosti OTHERM, které na stavbu dodávala a montovala rodinná firma Novobilský z nedalekého Frýdku-Místku.

Lehká ocelová střecha

I přes stáří stavby zůstal domu jeho původní krov. „Nebylo jej třeba kompletně předělávat, protože byl zdravý. Nicméně nebyl úplně rovný, což je u takto starého domu pochopitelné, a proto bylo nezbytné před pokládkou krytiny střešní rovinu nejdříve srovnat,“ popisuje Martin Novotný ze společnosti Designové dřevostavby, která se rekonstrukce střechy i montáže krytiny ujala.

Výběr konkrétní střešní krytiny byl pak přizpůsoben stáří objektu. „Protože jde o historickou budovu, jejíž střešní konstrukce neměla dostatečné statické parametry pro použití těžší krytiny, potřebovali jsme zvolit nějakou relativně lehkou, trvanlivou a hlavně esteticky přijatelnou alternativu. Volba padla na plechovou krytinu Satjam Roof,“ informuje majitel, který se již 20 let pohybuje ve stavebnictví a s produkty značky Satjam má velmi bohaté a jak sám říká hlavně pozitivní zkušenosti.

Pro realizaci byla krytina zvolena v ocelovém provedení, které vyniká vysokou pevností a odolností vůči mechanickému namáhání. „Ocelovou krytinu je nezbytné dostatečně ochránit, aby nedocházelo ke korozi. Zde byl vybrán prémiový povrch na bázi polyuretanu, který je vhodný i pro použití v prostředích se zvýšenými požadavky na odolnost. Velmi dobře vzdoruje i změnám barevnosti způsobeným UV zářením,“ informuje k dané povrchové úpravě z řady Extra Ing. Petr Tureček, ze společnosti Satjam.

V hlavní roli břízy

Nosnou myšlenkou interiéru se stalo propojení architektury a přírody, proto celý dům prolínají přírodní materiály i barvy. Jedním z hlavních materiálů bylo dřevo, a to jednak v podobě ručně tesaných, překládaných trámových stropů, a jednak v přírodní formě neopracovaných kmenů.

„Jako propojující prvek mezi interiérem a exteriérem jsme zvolili březové kmeny, které jsme použili na schodišti vedoucího do druhého podlaží. Majitel se jimi natolik nadchl, že jsme je následně zakomponovali i do dalších místností, nejen těch společenských v přízemí, ale i soukromých pokojů v patře,“ popisuje Filip Ciahotný. Tím architekti pohledově propojili celý interiér.

Přírodní podoba dřeva svoji podstatnou roli hraje také na nábytkovém vybavení, které do interiéru dodávala místní firma Valoverda Friends, zaměřující se na designový nábytek. Všechny prvky jsou minimalistické a z kvalitního dřeva a oceli.

Kámen z vlastních a lokálních zdrojů

Druhým významným materiálem užitým v interiéru se stal kámen, a to i proto, že majitel stavby má s jeho opracováním bohaté zkušenosti ze své profesní praxe.

„Při rekonstrukci jsme se snažili používat materiál z daného místa a lokality. Použitý kámen v interiéru i exteriéru tak pochází zčásti přímo z našich pozemků, ale také z vrcholu Pusteven. Parapety, jimiž jsou ukončeny kamenné obvodové zídky pokojů v patře, jsou z podlah přilehlé stodoly, na kterých se v minulosti ručně mlátilo cepy obilí,“ dodává Radim, který se se svojí stavební firmou MRK Stavby ujal praktické části rekonstrukce.

Kameny byly použité i pro v současnosti nejvyhledávanější relaxační místo v domě, čtecí kout v srdci obývacího pokoje v podobě kamenné „pece“, knihovny ve formě do stěny vsazené niky a krbem Hoxter, který realizovala firma Krby Hlučín.

Historie protkaná moderními technologiemi

Přestože jde o historický objekt, majitelé se rozhodli jej pro komfort dnešního života „protkat“ moderními technologiemi, o což se z hlediska návrhu i instalace postarala firma Famfulík.

Celý dům je řízený a ovládaný systémem inteligentního řízení značky Control4, a to pomocí nástěnných programovatelných vypínačů připomínajících ty konvenční, a také několika tablety, ze kterých lze ovládat například světla, která do celého interiéru dodávala firma Inluco, topení, televizi i hudbu. Dům má pro poslech hudby ve stěnách zabudované reproduktory, veškerá aparatura je pak ukryta v technické místnosti, takže svou přítomností nenarušuje vzhled interiéru.

Moderní technologie nechybí ani v exteriéru, kde lze pomocí inteligentního systému skrze tablet ovládat lesní wellness, bar i kino, které je možné sledovat třeba z vířivky. Tabletem se spouští například i vodopád umístěný na prostorné terase lemované okrasnou skalkou nebo hudba z outdoorových reproduktorů.

Oboustranná spokojenost

Na otázku, zda by dnes udělal něco jinak, majitel bez váhání odpovídá: „Rezolutní NE,“ a dodává: „Myslím, že se nám ve stavbě podařilo dokonale zhmotnit naše sny, otisknout naše srdce a uchovat v ní vřelou rodinnou atmosféru. A za to patří náš obrovský dík architektonickému studiu Kamil Mrva Architects, a to především jejímu zakladateli Kamilu Mrvovi a Filipu Ciahotnému za jejich velmi profesionální, ale také velmi osobní přístup k našemu projektu. Je skvělé, když vám architekt umí naslouchat a následně to promítnout do vaší stavby.“

Spokojenost z neobvyklé spolupráce s investorem a stavební firmou v jedné osobě potvrzuje i architekt Filip Ciahotný, který závěrem dodává: „Majitel do stavby vnesl obrovské nadšení, příprava a výstavba tak byly velmi dynamické. Myslím, že jsme ho místy až brzdili naší zdrženlivostí…“

Technické údaje Projekt: Trojhouse Realizace stavby: 2023 - 2024 Zastavěná plocha: dům – 322 m2, hospodářská budova – 515 m2 Vytápění: tepelné čerpadlo Forester, 23 kW Dodavatelé: Stavební firma: MRK Stavby

Realizace střechy, terasy: Designové dřevostavby

Střešní krytina: Satjam, krytina Satjam Roof v prémiové polyuretanové povrchové úpravě

Okna a vchodové dveře: Novobilský, dřevěné okenní a dveřní prvky OTHERM

Interiérové dveře: Sapeli

Inteligentní řízení domu, automatizace, ozvučení, měření a regulace: Famfulík

Elektroinstalace: Tomáš Božoň

Světla: Inluco

Krb: Hoxter, realizační firma Krby Hlučín

Mobiliář: Valoverda Friends

Nábytek a kuchyně na míru: Miroslav Foldyna