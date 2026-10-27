„Plnohodnotné bydlení pro čtyřčlennou rodinu v domě o čisté ploše necelých 100 metrů čtverečních znamenalo boj o využití každého kousku prostoru. Přání investorů vytvořit i na tak malé ploše velkorysé bydlení nás vedlo k většímu otevření prostoru úpravou dispozice i k práci s oběma fasádami,“ popisuje přístup k projektu architekt Michal Škrna ze studia Esté architekti.
Autoři proměny měli štěstí, základ totiž tvořilo kvalitní architektonické řešení od Ivo Loose, které respektovalo terén. Dispozice domu v polovině rozdělovalo dvouramenné schodiště, o půl patra pak byla snížena k jižně orientované zahradě.
Průhledy a světlo dokážou divy
Zásadní změnu představuje snížení podlahy v původní kuchyni. To otevřelo prostor na celou hloubku domu a přineslo průhledy jižní i severní fasádou. „Vznikla tak jídelna napojená zvýšeným oknem na severní předzahrádku. Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem do jižní zahrady,“ vysvětluje architektka Tereza Tejkalová.
A pokračuje: „Nový světlík nad podestou schodiště dostal do středu domu ze 70. let, který byl tmavý, konečně světlo a dal interiéru nový náboj. Společně s jednotnou neutrální barvou podlahy a minimu vnitřních dveří dává vyniknout jednoduchosti a hravosti tvarů nábytku a osvětlení. Červené akcenty odkazují na původní barvu vstupních dveří.“
Architekti postupovali obdobně, jak tomu bývá u starších domů: snažili se použít použít minimum vnitřních dveří, vytvořit maximálně propojený společný obytný prostor. I tak mohli ponechat původní konstrukční řešení se středovou nosnou stěnou.
Kompletně prosklenou fasádu obývacího pokoje umístili architekti přímo na hranu dělících stěn sousedních domů a napojili ji na terasu. Na mezipodestě je koupelna a hlavní ložnice s balkonem. Nejvýše je umístěný dětský pokoj orientovaný do ulice. Autoři proměny počítají do budoucna s možností jeho opětovného rozdělení na dva samostatné.
Kde vládne bílá a šedá
Interiéru vládnou světlé barvy: šedá stěrka v celém obytném prostoru, v ložnicích marmoleum ve stejném odstínu. Malé koupelny jsou kompletně v bílé barvě, stejně tak většinu truhlářských prvků na míru nechali designéři vyrobit v neutrálním světlém odstínu. Jen místy se objevuje jako akcent jasanová dýha a cihlově červená barva odkazující na provedení původních vstupních dveří.
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„Proměnou prošly i obě fasády. Původní řešení s ambiciózně celoprosklenými fasádami s barevně podlakovaným sklem v dřevěných rámech se v realizaci změnilo na obklad hnědým werzalitem,“ doplňuje architekt Škrna.
Autorům se podařil (v rámci možností daných projednáním) návrat k původní odlehčené fasádě, a to díky maximu prosklení a použití bílých cembritových desek reagujících na původně zamýšlené členění fasád.
Svůj projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Zde byl velmi úspěšný: stal se jedním ze tří finalistů hned ve dvou kategoriích, a to právě v kategorii Rekonstrukce, ale také v kategorii Cena novinářů.
Do již 12. ročníku soutěže Interiér roku, ocenění s nejdelší historií ze soutěží v ČR i SR, které se věnují interiéru, mohou architekti a interiéroví designéři přihlašovat projekty, které vznikly v průběhu roku 2026, a to až do 28. února 2027.
Autoři rekonstrukce domu Andělka: Michal Škrna, Tereza Tejkalová, Lucia Gažiová, Esté architekti