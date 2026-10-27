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Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili

Alena Řezníčková
Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem...

Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem do jižní zahrady. | foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser

Zásadní změnu představuje snížení podlahy v původní kuchyni. Vznikla tak...
Pohled na dům postavený v prudkém svahu ze zahrady
Autorům se podařil návrat k původní odlehčené fasádě, a to díky maximu...
Zásadní změnu představuje snížení podlahy v původní kuchyni. To otevřelo...
26 fotografií
Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.

„Plnohodnotné bydlení pro čtyřčlennou rodinu v domě o čisté ploše necelých 100 metrů čtverečních znamenalo boj o využití každého kousku prostoru. Přání investorů vytvořit i na tak malé ploše velkorysé bydlení nás vedlo k většímu otevření prostoru úpravou dispozice i k práci s oběma fasádami,“ popisuje přístup k projektu architekt Michal Škrna ze studia Esté architekti.

Autoři proměny měli štěstí, základ totiž tvořilo kvalitní architektonické řešení od Ivo Loose, které respektovalo terén. Dispozice domu v polovině rozdělovalo dvouramenné schodiště, o půl patra pak byla snížena k jižně orientované zahradě.

Průhledy a světlo dokážou divy

Zásadní změnu představuje snížení podlahy v původní kuchyni. To otevřelo prostor na celou hloubku domu a přineslo průhledy jižní i severní fasádou. „Vznikla tak jídelna napojená zvýšeným oknem na severní předzahrádku. Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem do jižní zahrady,“ vysvětluje architektka Tereza Tejkalová.

Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem do jižní zahrady.
Zásadní změnu představuje snížení podlahy v původní kuchyni. Vznikla tak jídelna napojená zvýšeným oknem na severní předzahrádku.
Pohled na dům postavený v prudkém svahu ze zahrady
Autorům se podařil návrat k původní odlehčené fasádě, a to díky maximu prosklení a použití bílých cembritových desek.
Zásadní změnu představuje snížení podlahy v původní kuchyni. To otevřelo prostor na celou hloubku domu a přineslo průhledy jižní i severní fasádou.
26 fotografií

A pokračuje: „Nový světlík nad podestou schodiště dostal do středu domu ze 70. let, který byl tmavý, konečně světlo a dal interiéru nový náboj. Společně s jednotnou neutrální barvou podlahy a minimu vnitřních dveří dává vyniknout jednoduchosti a hravosti tvarů nábytku a osvětlení. Červené akcenty odkazují na původní barvu vstupních dveří.“

Architekti postupovali obdobně, jak tomu bývá u starších domů: snažili se použít použít minimum vnitřních dveří, vytvořit maximálně propojený společný obytný prostor. I tak mohli ponechat původní konstrukční řešení se středovou nosnou stěnou.

Kompletně prosklenou fasádu obývacího pokoje umístili architekti přímo na hranu dělících stěn sousedních domů a napojili ji na terasu. Na mezipodestě je koupelna a hlavní ložnice s balkonem. Nejvýše je umístěný dětský pokoj orientovaný do ulice. Autoři proměny počítají do budoucna s možností jeho opětovného rozdělení na dva samostatné.

Kde vládne bílá a šedá

Interiéru vládnou světlé barvy: šedá stěrka v celém obytném prostoru, v ložnicích marmoleum ve stejném odstínu. Malé koupelny jsou kompletně v bílé barvě, stejně tak většinu truhlářských prvků na míru nechali designéři vyrobit v neutrálním světlém odstínu. Jen místy se objevuje jako akcent jasanová dýha a cihlově červená barva odkazující na provedení původních vstupních dveří.

Solidarita v novém. Jak nafouknout legendární řadovku od slavného architekta

„Proměnou prošly i obě fasády. Původní řešení s ambiciózně celoprosklenými fasádami s barevně podlakovaným sklem v dřevěných rámech se v realizaci změnilo na obklad hnědým werzalitem,“ doplňuje architekt Škrna.

Autorům se podařil (v rámci možností daných projednáním) návrat k původní odlehčené fasádě, a to díky maximu prosklení a použití bílých cembritových desek reagujících na původně zamýšlené členění fasád.

Svůj projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Zde byl velmi úspěšný: stal se jedním ze tří finalistů hned ve dvou kategoriích, a to právě v kategorii Rekonstrukce, ale také v kategorii Cena novinářů.

Do již 12. ročníku soutěže Interiér roku, ocenění s nejdelší historií ze soutěží v ČR i SR, které se věnují interiéru, mohou architekti a interiéroví designéři přihlašovat projekty, které vznikly v průběhu roku 2026, a to až do 28. února 2027.

Autoři rekonstrukce domu Andělka: Michal Škrna, Tereza Tejkalová, Lucia Gažiová, Esté architekti

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