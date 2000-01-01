náhledy
Nábytek z recyklovaného materiálu? A proč ne! Navíc může působit i docela veselým dojmem, a to díky speciálním deskám z materiálu Packwall. Ten použili architekti z českého studia AKKURAT na kuchyň v rodinném domě ve Stuttgartu z roku 1931. Podařilo se jim vtipně propojit obytný prostor s kuchyní, když na místě dělící stěny s vestavěnou skříní mezi obytným prostorem a kuchyní vytvořili otvor rámovaný nosným ocelovým portálem.
Autor: Václav Novák
Kvůli požárním předpisům nemohl ocelový portál zůstat ve své surové kráse a musel být opatřen protipožárním nátěrem v jemné šedé barvě. Výškový rozdíl podlah vyrovnali designéři pomocí nerezové lišty.
Autor: Václav Novák
Desky z recyklovaných materiálů představují alternativu k OSB deskám. Základním vstupním materiálem jsou nápojové kartony, které se rozdrtí a slisují.
Autor: Václav Novák
Výškový rozdíl stropů místností vyrovnal přechodový oblouk.
Autor: Václav Novák
Ocelový rám rámuje kuchyň z nerezové oceli doplněnou korpusy z desek z recyklovaného materiálu.
Autor: Václav Novák
Široký pás ze silné loupané dubové dýhy spojuje původní dubové parketové vlysy z roku 1931 a dubové parkety z roku 1992, kdy byl dům revitalizovaný.
Autor: Václav Novák
Stávající kuchyň s dominantním ostrůvkem z nerezové oceli doplnili architekti o horní skříňky a spodní pojízdné kontejnery.
Autor: Václav Novák
Nový kuchyňský nábytek důvtipně využívá prostor a vytváří novou funkční vrstvu pro malé i velké uživatele.
Autor: Václav Novák
Barevné recyklované desky byly použité na všechny části doplňovaného kuchyňského nábytku.
Autor: Václav Novák
Pojízdné kontejnery lze „zaaretovat“ tam, kde je právě potřebujete.
Autor: Václav Novák
Hravé pojetí není jen v použití netradičního materiálu, ale také v mobilních prvcích.
Autor: Václav Novák
Svůj projekt přihlásilo studio AKKURAT, které má své zastoupení v Praze i v Německu, do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Autory jsou Dominik Saitl a Laura Katharina Strähle, spolupráce: Markéta Kašparová, Lucie Pucholdová a Vendula Stehlíková.
Autor: Václav Novák