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KVÍZ: Jekor v pokojíčku a umakart v koupelně. Pamatujete si materiály svého dětství?
Vyzkoušejte si kvíz, který vás vrátí do časů, kdy se stavělo a opravovalo svépomocí, ke každému výrobku patřil nějaký národní podnik a bez čekání v alespoň krátké frontě jste dostali jen málokdy to,...
KVÍZ: Kouř z grilu, nedělní vrtání i větve přes plot: 20 chytáků ze sousedských válek
Může soused zabírat kamerou vaši zahradu, grilovat na balkoně nebo vám zavřít přístupovou cestu? Otestujte si, jak dobře znáte pravidla sousedského soužití. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Zničil ji požár, teď bere dech. Unikátní vila v Praze vstala z popela a září
Unikátní pražská vila z 30. let měla namále. V roce 2000 ji vážně poškodil požár a léta chátrala. Podívejte se na její neuvěřitelnou proměnu v novodobý funkcionalistický klenot.
Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Chtěli jen bydlet. Drsná rekonstrukce statku v Darmyšli jim úplně změnila život
Když si majitelé kupovali starou ruinu statku, toužili po bydlení pro vlastní potřeby. Během vyčerpávající rekonstrukce však pochopili, že potřebují, aby se jim vložené prostředky vrátili. Dnes se do...
Mají kuchyňskou linku z krabic od mléka. Neuvěřitelný výsledek vypadá skvěle
Nábytek z recyklovaného materiálu? A proč ne! Navíc může působit i docela veselým dojmem, a to díky speciálním deskám z materiálu Packwall. Ten použili architekti z českého studia AKKURAT na kuchyň v...
Slevila 127 milionů, kupci se přesto nehrnou. Helen Mirren marně nabízí sídlo
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu...
Od prvorepublikových plováren po moderní wellness. Nejhezčí bazény a koupaliště v Česku
Máloco může být v horkých letních dnech tolik potřebné jako bazén nebo koupaliště. A obojí může být ukázkou zdařilé architektury! A je přitom jedno, zda jde o novostavbu, nebo rekonstrukci. Podívejme...
Soused si načerno namontoval klimatizaci. Hučí, vibruje. Jak se bránit?
Soused si nechal na lodžii namontovat klimatizaci. Provrtal skrz zeď díru a venkovní jednotku ukotvil přímo do fasády. Zateplení nemáme. Mě osobně navíc obtěžuje hluk a vibrace z jednotky a také...
Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Radikální proměna bytu v Praze. Majitelé si splnili sen o životě bez stěn
Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se však otevřenost stala hlavní strategií. Příčky nahradil vestavěný nábytek, sklobeton a závěsy. Vznikl tak fluidní prostor,...
KVÍZ: Kouř z grilu, nedělní vrtání i větve přes plot: 20 chytáků ze sousedských válek
Může soused zabírat kamerou vaši zahradu, grilovat na balkoně nebo vám zavřít přístupovou cestu? Otestujte si, jak dobře znáte pravidla sousedského soužití. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Jiří Kuča z Kitchen Story proměnil chátrající dům ve skvost. Dnes vítá hosty
Když si Jiří a Marika Kučovi vyhlédli starou chalupu na Jižní Moravě, netušili ještě, že v ní stráví mnoho šťastných, ale i smutných okamžiků. Do stavení, která dřív bylo rodinným útočištěm, se dnes...
Pryč z města. Tipy na chaty a chalupy na prodej v krásných koutech Česka
Přinášíme přehled zajímavých chat a chalup, které jsou v současnosti na prodej. Zjistěte, v jakých lokalitách lze nemovitost pořídit a za kolik.
Pozemek o ploše 5229 m2 - Lažany, Lažany
Lažany, okres Blansko
2 200 000 Kč
Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Zbyl jen zelený labyrint. Z prosperující rybářské vesnice je turistická senzace
V čínské rybářské vesnici Chou-tchou-wan (Houtouwan) kdysi žily dva tisíce lidí. V 90. letech ji však kvůli izolaci a nedostatku práce všichni opustili. Dnes se opuštěné domy ztrácejí pod bujnou...