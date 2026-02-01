První díl už desáté série televizní show Norské domy snů se odehrává v Hovdenu ve Vesterålenu, dnes oblíbené turistické destinaci. Malému, téměř sto let starému statku tu říkají „Žlutý dům“, protože má pro Norsko tuto hodně netradiční barvu fasády. Překvapivě ji nezměnil ani Halvor Bakke.
„Ty ses snad zbláznil,“ kroutil hlavou nevěřícně tesař Gustav, když začal vybalovat nové obložení na fasádu ve žluté barvě. Za deset let, co pořad existuje, totiž Halvor Bakke takovou barvu nepoužil.
Pod obložení přišly asfaltové desky chránící stavbu před větrem i útoky myší, na ně pak latě kvůli odvětrání fasády a také příčné nosníky, do kterých Gustav připevnil žluté obložení.
Nové jsou však i jiné věci. Tým doplnil mladý tesař Rune Strandenes, který se hned v prvním díle podílel na další novince: v pořadu se totiž diváci mohou seznámit s návodem na výrobu některých doplňků či nábytku.
Jde o jednoduché věci, které po „video“ návodu zvládne každý šikovný kutil. V tomto díle to bylo zrcadlo v rámu a atypické řešení šatní tyče, na kterou by se jinak kvůli širokému průměru nedalo použít žádné ramínko na šaty. A starý „mazák“ Gustav přidal návod na výrobu velkých truhlíků na terasu. Toto praktické doplnění pořadu diváci jistě ocení.
Kombinace starého a nového
Stavbu a její vybavení ze 30. let minulého století se rozhodl designér Bakke předělat v lehce rustikálním stylu jako mix starého a nového. Překvapivě nesáhl po tmavých barvách, jak bývalo jeho zvykem v posledních sériích, ale ponechal žlutou fasádu i bílé stropy, přidal dokonce světlou podlahu i závěsy. Proměna zarytého nepřítele světlých barev? Opravdu pořádná!
V původní kuchyni, kde převládala bílá, sice použil na dvířka skříněk modrou (vesnická kuchyň má být podle něho modrá, protože tato barva odpuzuje mouchy), ale přidal bílé pracovní desky, zůstal bílý strop i obklady stěn.
Změnil však hlavně nesmyslnou dispozici, kde byl dřez v tmavém rohu a samostatně stojící sporák stál vedle dveří o několik metrů dál, takže vaření představovalo jen neustálé pobíhání ze strany na strany.
Jídelní stůl Øland od Bohusu umístil designér do obývacího pokoje, který získal hlavně obrovský bonus, velké francouzské dveře na nově vybudovanou terasu s dlaždicemi z břidlice a novými velkými květníky (120×50×70 cm), které vyrobil Gustav. Traviny, které do nich Bakke zasadil, se časem „vytáhnou“ do výšky, takže poslouží jako přírodní paravány před větrem, o který zde není nouze.
Radost designér udělal majitelům i původními křesly, která získala nové čalounění či využitím starých fotografií předků, jež zdobily stěny pokoje už celá desetiletí.
Velkou proměnou prošla i předsíň, kde zmizely tapety plné skvrn a nahradilo je praktické dřevěné obložení z „prken s korálky“, jak je označil truhlář Rune. Velké zrcadlo prostor opticky zvětšuje, čemuž napomáhají (opět) i světlé barvy.
Z policové skříňky v kuchyni, která byla „zapuštěná“ do předsíně, vytvořil Rune praktickou šatní skříň. Stačilo zaslepit stěnu skříňky ze strany kuchyně a pak z prken obložení vyrobit dveře skříně. Opět inspirace pro kutily!
Nové díly desáté série Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 1. února 2026 vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu
i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.