Cílem návrhu nebylo vytvořit pouze novou obytnou místnost, ale znovu oživit vzpomínky a tehdejší atmosféru přenést do dnešního komfortního interiéru. Půda byla dlouhé roky nevyužívaná a jejím účelem bylo prosté skladování věcí.
Na celém projektu se sešla skvělá parta lidí od klientky, zkušeného stavitele až po architekta, který vyslyšel přání majitelky. Základem návrhu bylo zachování původního charakteru půdy a práce s existujícími konstrukcemi v co největší možné míře. Původní dřevěný krov byl očištěn, ponechán jako výrazný prvek interiéru a lokálně vyspraven tam, kde to jeho technický stav vyžadoval.
Zachována byla také původní střešní krytina, která byla citlivě doplněna o prosvětlovací tašky. Ty do prostoru přivádějí přirozené denní světlo a zároveň nenarušují původní výraz střechy. Součástí úprav bylo také osazení nových dřevěných střešních oken, která zajišťují možnost přirozeného větrání půdního prostoru.
Výrazným prvkem návrhu je doplněné laťování krovu, které podtrhuje půdní charakter prostoru a vytváří jemnou vrstvu mezi interiérem a střešní rovinou. Skrze něj jsou viditelná střešní okna umožňující přirozené větrání, zatímco prosvětlovací tašky přivádějí do prostoru měkké denní světlo a přirozeně osvětlují celou čítárnu. Architekti vedli široké diskuze s klientkou, kolik prosvětlovacích tašek a kam se přesně umístí, nakonec se výsledek povedl.
V interiéru byla ponechána původní cihelná stěna, která byla nově omítnuta jádrovou omítkou v surovém stavu. Nosné cihelné pilíře krovu byly očištěny a přiznány jako součást původní konstrukce domu.
Z původně nevyužívané půdy vznikla klidná čítárna obklopená knihami, s útulným čtecím koutkem a nenápadně integrovanou postelí na míru pro příležitostné přespání.
Součástí návrhu a realizace byl návrh architektů postele na míru, který by zapadl do nové čítárny a využil podobné materiály, které se už na půdě opakují. „S klientkou jsme dlouho řešili, jestli postel koupit, nebo navrhnout. Nakonec jsme ji navrhli a truhlář ji vyrobil přesně podle našeho návrhu, a postel tak skvěle zapadla do celého prostoru. Klientka byla nadšená,“ říkají architekti.
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Přiznaná nosná konstrukce krovu vytvořila přirozeně místa, kde se dá odpočinou, přečíst knížku, nebo se jen pohoupat v zavěšeném křesle kotveného do nosné části krovu.
„V centrálním prostoru čítárny je navrženo sezení v tmavě zelené barvě doplněno pohodlnými taburety, které jsme společně s klientkou vybírali,“ uvádí architekti. Do prostoru byl začleněn také nový komín, který prochází půdou od krbových kamen umístěných v přízemí. Tento technický prvek je přirozeně zapojen do celkového výrazu interiéru.
Významnou součástí realizace je nábytek navržený a vyrobený na míru návrhu architektů. Knihovní regály a integrovaná postel pro příležitostné přespání byly řešeny jako jeden kompaktní celek. Vše vyráběl truhlář na míru, aby prostor působil jednotně a zároveň maximálně využil dané půdní podmínky. Jeden z bodů zadání bylo totiž navrhnout hodně úložného prostoru pro knihy klientky.
Přístup do čítárny zajišťuje nové dubové schodiště doplněné kovovým zábradlím, které propojuje původní charakter domu se současným, střídmým detailem. Chytře je schováno za svislým laťováním, aby prostor čítárny zůstal ucelený.
Praktické zázemí je skryto za dřevěnou stěnou v černém odstínu, která prostoru dodává hloubku, kontrast vůči nosné konstrukci krovu a zároveň schovává potřebné úložné prostory.
Celek doplňují pečlivě zvolené detaily, například stylové vypínače, které podtrhují celkový dojem nostalgické půdy. Vypínače pak doplňuje např. kovové černé kování dveří, které jsou součástí stěny a nejsou téměř vůbec vidět.
Kromě kouzla dnešní čítárny je na celém projektu naprosto skvostná její lokalita. Nachází se v chalupě uprostřed luk a lesů daleko ukrytá od civilizace, kde najdete totální klid a ticho.
Výsledkem je prostor, který propojuje osobní vzpomínku, původní konstrukci, funkčnost a současný design. Zkrátka místo, kde se stará půda proměnila v moderní čítárnu se zachováním ducha z dětství klientky. „Klientce jsme tak oživili pro ni tak důležitý prostor, ve kterém si ráda odpočine, přečte knihu a vzpomene si na své dětství a své rodiče.“
3K ARCHITECTS
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