Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se proměnil v současný obytný soubor, který zachovává silnou stopu své industriální minulosti. Výrobu vystřídal každodenní život, ale paměť místa vepsaná do cihlových zdí, sil a turbín zůstává.
Autor: BoysPlayNice
Za proměnou stojí architekt Martin Šenberger ze studia mar.s architects.
Konverze oživuje dvě historické budovy. Doplňuje je dvěma novými objemy, které společně vytvářejí urbanistickou kompozici kolem nově vzniklého náměstí.
V jeho středu stojí Francisova turbína jako artefakt i symbol místa.
Obnovený náhon znovu propojuje areál s řekou, kavárna v přízemí hlavní budovy aktivuje veřejný prostor a přirozeně zapojuje areál do života obce.
Téměř dvě století se zde mísila energie Vltavy s vůní obilí a rytmem průmyslových strojů. S Vltavou je areál spojen nejen fyzicky, ale i historicky.
Původní mlýnské kolo poháněl náhon, který v počátcích 20. století nahradily dvě Francisovy turbíny vyrábějící elektřinu.
Dominantou celého komplexu je pětipodlažní cihlové silo z konce 19. století, k němuž se postupně připojila betonová sila a správní budova.
Na opačné straně stojí barokní zámeček ze 17. století.
Současný areál se skládá ze čtyř architektonických objektů, kde dvě budovy mají historický charakter a další dvě jsou novostavby.
Celkem zde bylo vybudováno 83 bytových jednotek ve velikostech od 45 do 150 m2, které zahrnují rozmanitou nabídku od menších bytů typu 1+kk až po prostorné byty 5+kk.
Klíčovým urbanistickým gestem se stalo doplnění otevřené strany „U“ novým třípodlažním bytovým domem.
Tím vzniklo náměstí se stromořadím a širokým schodištěm, které směřuje k zámečku a propojuje jednotlivé části areálu.
Původní Francisova turbína byla vyzvednuta ze zasypaného náhonu. Náměstí tak není jen obytným dvorem, ale také připomínkou historie a komunitním prostorem.
V parku podél řeky architekti zachovali torzo původní garáže.
A využili jej jako galerijní prostor pro další technologické artefakty.
Pětipodlažní silo je očištěné na režnou cihlu. Nové nástavbové patro ze světlé cihly je odskokem jasně oddělené od původního těla.
Okna jsou replikami industriálních ocelových výplní, na fasádě směrem k řece jsou přidané černé ocelové balkony. Největší transformací prošla centrální věž, kde vznikl loftový byt.
Novostavba u náhonu a řeky je jednoduchý pětipodlažní kvádr s fasádou z červené režné cihly, velkými francouzskými okny a kombinací lodžií a balkonů. Vztahuje se k řece svou pravidelností a otevřeností.
Konverze areálu je založena na principu reuse – maximálním využití původních staveb, který považujeme za nejekologičtější způsob nakládání se stavebními zdroji.
Statické zásahy byly náročné.
V nejstarší budově bylo nutné nahradit původní dřevěné silo železobetonovými stropy.
V novější části bylo zase nutné odstranit systém betonových komůrek, jejichž fragmenty architekti ponechali v interiéru jako připomínku minulosti.
Celý projekt stojí na jednoduché myšlence: ponechat maximum industriálních prvků, doplnit je o jasně čitelné současné zásahy a vytvořit harmonický celek.
Zámeček, silo, správní budova, nové domy, náměstí i park u řeky dnes tvoří jeden organismus, který si zachovává svou paměť a zároveň nabízí plnohodnotné bydlení.
Projekt vznikal v úzkém dialogu s investorem – rodinnou stavební firmou Auböck Bau, která má kořeny v Rakousku a pobočku přímo v Boršově.
Majitelé mají vztah k industriální architektuře a naším společným cílem bylo provést konverzi areálu citlivě, ale sebevědomě.
Konverze areálu Žitného mlýna pro nás byla výjimečnou příležitostí ukázat, že industriální dědictví se může stát základním kamenem nové, udržitelné a autentické čtvrti.
