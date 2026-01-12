Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci modernizace klasického panelákového bytu, kde se nesměly měnit dispozice původních pokojů.
Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů | foto: Jaroslav Kvíz

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů
Designéři zajímavě pojali propojení dřevěné podlahy s keramickou dlažbou...
V kuchyni se našlo i místo pro home office...
Do malé úzké kuchyně se podařilo umístit všechny nezbytné spotřebiče, je zde...
15 fotografií

Aby malý pokoj, původně společná ložnice rodičů a dítěte, mohl být využitý pro hrací a životní prostor potomka, umístili designéři úložné prostory i do prostoru před vchodem do pokoje. Podařil se jim téměř zázrak, ačkoli úzkou předsíň využili do posledního centimetru, přesto nepůsobí stísněně.

Proměna všech místností

Pomyslným srdcem bytu dnes bývá kuchyň propojená s obývacím pokojem. V případě tohoto malého bytu 2+1 je prostor kuchyně hlavně funkční, splňuje nejpřísnější požadavky na vaření a pracovní plochu.

Dokonce se zde podařilo vytvořit i malý prostor pro home office v případě nutnosti práce na PC z domova. Prostě zavřete dveře do kuchyně a máte klid.

Z malého 1+1 vzniklo 1+kk. Mají pocit, že se jejich byt o mnoho zvětšil

Obývací pokoj je v podstatě klasicky zařízený, s pohodlnou sedačkou, moderní TV a minimalistickou sestavou pod ní. Velké plus představuje krásná podlaha z masivního dřeva. Pohodlná manželská postel o šířce 180 cm se skrývá za jídelním stolem, na noc stačí stisknout tlačítko elektrického ovládání a lůžko je hned po ruce, stůl se jednoduše „složí“ pod postel. Vše do sebe zapadá a tvoří jednotný celek.

Můžete užívat domácí pohodu na velké sedačce a sledovat TV, dostatečně velký je i prostor pro stolování, které se do úzké kuchyně opravdu nevtěsnalo.

Garsonku dobře pronajala až poté, co ji nechala zařídit designéry

Na panelákové bydlení působí koupelna s přírodními materiály hodně luxusně, podařilo se do ní umístit dokonce pračku se sušičkou. I kvůli dítěti volili majitelé tradiční vanu místo dnes tolik používaného sprchového koutu.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

V panelákovém 2+1 dispozici nezměnili, přesto vznikla úžasná proměna

Oblouk jak na stěně koupelny, tak na vestavěné skříni zcela změnil ráz chodby.

Majitelka bytu 2+1 v Praze na Spořilově se rozhodla pro totální rekonstrukci. Jen její zadání pro designéry nebylo jednoznačné: zvažovala pronájem, ale také využití v rodině pro staršího syna,...

Dvě sestry a jeden pokoj. Geniálně řešené soukromí pro dospívající slečny

Proměna se ujaly architektky Ludmila Foblová a Veronika Veselá ze studia Tek...

Jak z prostoru se dvěma okny a jedněmi dveřmi udělat samostatné, plnohodnotné pokoje pro dvě dospívající slečny? Jak zajistit, aby byl prostor stále prosvětlený a nepůsobil stísněně? A vejde se...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel...

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

12. ledna 2026

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

12. ledna 2026

Život v centru Prahy s miminkem? Zpívající učitel překvapil výběrem bydlení

Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu.

Trendem posledních let je opouštět centrum Prahy, obzvláště když zakládáte rodinu. Muzikálový zpěvák a frontman skupiny Motorband Petr Kutheil, kterého si diváci pamatují i z Hlasu ČeskoSlovenska, to...

11. ledna 2026

dům

Na úplném okraji malé obce v jižních Čechách, v oblasti protkané vyhlášenými jihočeskými rybníky, vyrostl minidomek sloužící jako útočiště pro útěk před ruchem města.

11. ledna 2026

Secesní činžák z roku 1909 se jako zázrakem proměnil na skvělé bydlení

Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují.

Památkově chráněný secesní dům z roku 1909 v Sovově ulici v pražském Karlíně Praze je zářným příkladem toho, že rekonstrukce starých domů patří k „majstrštykům“ českých architektů. O tom svědčí nejen...

10. ledna 2026

Sídliště Ďáblice je unikát. Paneláky tu architekti dovedli k dokonalosti

Lokalita, kde chce společnost CPI postavit výškové budovy.

Atypické sídliště na severu Prahy je jedním z nejlepších příkladů panelové výstavby nejen v hlavním městě, ale v celém Česku. První panelové domy tu začaly růst na konci šedesátých let a už tehdy...

9. ledna 2026

Soused začal šetřit a topí vším, co jde spálit. My se dusíme štiplavým kouřem

Premium
Doporučuji také situaci průběžně dokumentovat – tj. kdy kouř vzniká, jaký má...

Bydlím v malé vesnici na Zlínsku a mám problém se sousedem, který topí vším, co najde. Z komína mu jde štiplavý kouř, smrdí to jako spálený plast. Obávám se, že pálí PET lahve, staré boty nebo obaly,...

9. ledna 2026

I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.

9. ledna 2026

Poslední tanec s Tančícím domem. Jaký byl Frank Gehry, jeden z nejvlivnějších světových architektů?

Budovy navržené architektem Frankem Gehrym.

Tančícím domem se neodmyslitelně zapsal do tváře Prahy. A podobných zápisů do tváří měst má na kontě daleko víc. Ve věku šestadevadesáti let zemřel jeden z nejslavnějších architektů Frank Gehry....

8. ledna 2026  10:02

Jak poznat férového dodavatele energií? 7 jasných signálů

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Výběr dodavatele elektřiny nebo plynu není jen o porovnání ceny na kalkulačce. Jedná se o rozhodnutí, které ovlivní stabilitu vašich financí, transparentnost smluv a váš klid na několik let dopředu....

8. ledna 2026

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

8. ledna 2026

Nejdražší dům v Las Vegas má i soukromý taneční klub

Ultramoderní dům v oblasti Henderson v Las Vegas se prodal za 25 milionů...

Ultramoderní dům v oblasti Henderson v Las Vegas se prodal za 25 milionů dolarů, což je nejdražší prodej v Las Vegas v roce 2025. Dům o ploše víc než 12 600 metrů čtverečních má čtyři ložnice a šest...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.