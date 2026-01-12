Aby malý pokoj, původně společná ložnice rodičů a dítěte, mohl být využitý pro hrací a životní prostor potomka, umístili designéři úložné prostory i do prostoru před vchodem do pokoje. Podařil se jim téměř zázrak, ačkoli úzkou předsíň využili do posledního centimetru, přesto nepůsobí stísněně.
Proměna všech místností
Pomyslným srdcem bytu dnes bývá kuchyň propojená s obývacím pokojem. V případě tohoto malého bytu 2+1 je prostor kuchyně hlavně funkční, splňuje nejpřísnější požadavky na vaření a pracovní plochu.
Dokonce se zde podařilo vytvořit i malý prostor pro home office v případě nutnosti práce na PC z domova. Prostě zavřete dveře do kuchyně a máte klid.
Obývací pokoj je v podstatě klasicky zařízený, s pohodlnou sedačkou, moderní TV a minimalistickou sestavou pod ní. Velké plus představuje krásná podlaha z masivního dřeva. Pohodlná manželská postel o šířce 180 cm se skrývá za jídelním stolem, na noc stačí stisknout tlačítko elektrického ovládání a lůžko je hned po ruce, stůl se jednoduše „složí“ pod postel. Vše do sebe zapadá a tvoří jednotný celek.
Můžete užívat domácí pohodu na velké sedačce a sledovat TV, dostatečně velký je i prostor pro stolování, které se do úzké kuchyně opravdu nevtěsnalo.
Na panelákové bydlení působí koupelna s přírodními materiály hodně luxusně, podařilo se do ní umístit dokonce pračku se sušičkou. I kvůli dítěti volili majitelé tradiční vanu místo dnes tolik používaného sprchového koutu.