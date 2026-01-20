Konverze obchodu na bytový prostor přitom nebyla vůbec jednoduchá. Vstup je totiž přímo z ulice, a i díky výloze mohou kolemjdoucí sledovat, co se právě děje v kuchyni. Obdivovat mohou i starou váhu, jen neocení vůni kávy, která se tu dnes podává místo vážení plecka, řízků či hovězího na polévku…
Pohled shora
Nad kuchyní je polootevřený prostor určený pro práci i odpočinek, který se podařilo do místnosti vložit díky vysokému stropu. Pokud se o pár schodů níž otočíte na druhou stranu, dostanete se do ložnice a koupelny. Tento soukromý prostor má i svůj vstup přímo z domu.
„Cílem návrhu byla obnova původního genia loci: minimalistický, úsporný interiér s minimem nábytku, maximální lehkost a vzdušnost členitého prostoru, zachování a obnova co nejvíc původních prvků,“ vysvětluje svůj přístup architekt Pavel Lejdar, autor projektu.
Odvážné řešení si on a jeho tým mohli dovolit i s ohledem na investora, který je grafik, a má proto dostatek empatie i pro netradiční řešení.
O projektu
Autoři: studio Artikul - Ing. arch. Pavel Lejdar, Ing. arch. Silvie Zoubková a
O studiu
Ateliér funguje od roku 2013, a to v Praze i ve Vídni. Specializuje se na rodinné domy, chaty, rekonstrukce a dřevostavby. Zakázky si vybírá pečlivě: kvalita je pro architekty studia důležitější než kvantita.
„U každého projektu propojujeme funkčnost, střídmost a udržitelnost. Dáváme si záležet na každém detailu. Tvoříme s rozumem, ale i s radostí, protože věříme, že to je na výsledku vidět i cítit.“
Nápady pro malé byty
Řešíte i vy svůj malý byt? Inspiraci můžete najít v knize Minimal z nakladatelství Idealab, která nabízí 49 architektonických řešení malých bytů, převážně z Česka, ale také rozhovory s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky, které ukazují, jak může malý byt nabídnout stejný komfort jako prostorné bydlení.