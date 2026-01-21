Bydlení v bývalém kurníku na ploše 23 metrů. Místo slepic tu spí hosté

Drobná stavba kurníku v italském Brixenu sice na první pohled neoslní, ale zdání klame. Před demolicí ji zachránil citlivý zásah ateliéru bergmeisterwolf a vytvořil z ní pohodlné místo k bydlení.
Objekt původně sloužil jako kurník.

Objekt původně sloužil jako kurník. | foto: Gustav Willeit

Objekt původně sloužil jako kurník.
Betonové schodiště propojuje objekt s okolním terénem.
Sklopná postel je do malého prostoru ideální.
Sklopná postel je do malého prostoru ideální.
15 fotografií

Majitelé kurníku s plochou 23 m² stáli před zásadním rozhodnutím, zda jej zrekonstruovat, nebo zbourat. Nakonec zvítězila touha vdechnout starým zdem nový život.

Jak zachránit kurník

Původní masivní kamenné zdivo i omítky byly očištěny a zrestaurovány tak, aby vynikla jejich autentická textura. Architekti přitom důsledně respektovali stávající dispozici i okenní otvory. Exteriér oživily odvážné detaily. Okap výrazně zelené barvy není jen funkčním prvkem, ale záměrným estetickým doplňkem, který definuje novou identitu domu.

Z bývalé masny je úžasný pánský minimalistický byt. Má i vložené patro

Za povšimnutí stojí také řešení střechy. Ta se díky subtilní trámové konstrukci nad objektem jakoby vznáší, čímž vytváří zajímavý meziprostor a dodává stavbě určitou lehkost. Střechu pokrývá vrstva ze svařovaných přírodních hliníkových desek.

Nově vzniklé schodiště z černě pigmentovaného betonu propojuje objekt s okolním terénem a opticky prodlužuje obvodovou zeď. Specifické detaily, jako jsou zeleně lakovaný okap či stávající červená barva na dveřních a okenních rámech, tvoří kontrast k fasádě domu a zároveň sjednocují celek do harmonického vyznění.

Místo slepic tu odpočívají majitelé

Interiér je důkazem, že i na minimální ploše lze vytvořit plnohodnotné bydlení. Celý prostor definují OSB desky natřené světle růžovou barvou. Ty plynule přecházejí z obložení stěn v multifunkční nábytek, kde v jedné linii najdete postel, úložné prostory, kuchyňský kout i koupelnu. Designérům se tak podařilo na pár metrech čtverečních vytvořit místo, kde lze bez problémů komfortně žít.

Z garáží v centru města vytvořili úžasný byt, nechybí mu ani světlo

O studiu bergmeisterwolf

Ateliér bergmeisterwolf vznikl spojením italských architektů Gerda Bergmeistera a Michaely Wolfové. Projekty studia získaly řadu národních i mezinárodních ocenění, včetně titulu Architetto Italiano 2019. Od roku 2012 se jejich rezidenční stavby pravidelně umisťují mezi 50 nejlepšími rodinnými domy v anketě Häuser des Jahres (Domy roku).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?

Soutěž
V brněnské Moravské galerii začala výstava Paneland, která mapuje tento fenomén...

Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...

Z tragického podkroví v Dejvicích je skvělé bydlení pro velkou rodinu

Na jídelní stůl na zakázkově svařované podnoži jsou architekti hodně pyšní.

Podkroví plné limitů, komplikovaná ocelová konstrukce z předchozí rekonstrukce, složitý povolovací proces… To však architekty Markétu Zdebskou a Marka Žáčka ze studia BY architects neodradilo....

Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, okres Trutnov

V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i...

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

Dům menší než garsonka. Manželé vás přesvědčí, že k životu stačí 19 m2

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor...

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor umí nabídnout velké zážitky. Mikrodům v Tokiu, navržený architektem Hosakou, spojuje minimalistický design, tradiční...

Jak na stárnoucí střechu? Celková rekonstrukce nemusí znamenat kompletní výměnu

Advertorial
Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá

Správné načasování a oko odborníka. To jsou záležitosti, které mohou hrát značnou roli v celkovém rozpočtu rekonstrukce střechy nad hlavou. Ač tento krok zní až dramaticky, nemusí se ve výsledku...

21. ledna 2026

Známý tanečník ze StarDance ukázal svůj byt snů. Půl roku hledání se vyplatilo

Tanečník s manželkou si byt zařídili přesně tak, jak si vysnili.

Profesionální tanečník Marek Dědík si s manželkou Terezou vytvořil domov, který odráží jejich vášeň pro pohyb, krásu a pohodlí. Byt s neobvyklým uspořádáním nabízí dostatek prostoru pro tanec, měkké...

21. ledna 2026

Bydlení v bývalém kurníku na ploše 23 metrů. Místo slepic tu spí hosté

Objekt původně sloužil jako kurník.

Drobná stavba kurníku v italském Brixenu sice na první pohled neoslní, ale zdání klame. Před demolicí ji zachránil citlivý zásah ateliéru bergmeisterwolf a vytvořil z ní pohodlné místo k bydlení.

21. ledna 2026

Jídelna, ložnice i WC v městské divočině. Uprostřed Prahy vyrostla lesní školka

Lesní mateřská škola na pražském Žižkově je malá, ale významná intervence s...

Lesní mateřská škola na pražském Žižkově je malá, ale významná intervence s environmentálním, vzdělávacím a komunitním přesahem. Vznikla v málo využívaném prostoru pod vrchem sv. Kříže a má být...

20. ledna 2026

Z bývalé masny je úžasný pánský minimalistický byt. Má i vložené patro

Vysoká stěna posloužila jako prostor pro grafickou galerii...

Byla to postupně masna, mandl, fotografický ateliér, cestovní kancelář. A dnes je to útulný minimalistický byt. Osud jedné prodejny v přízemí historického činžovního domu v Praze se díky architektům...

20. ledna 2026

Mojmír Maděrič našel klid mimo město. Tady herec z Modrého kódu žil

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Ve věku 70 let zemřel herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič. Diváci ho znali z televizních obrazovek i divadelních prken. Poslední roky života trávil v usedlosti, kterou s manželkou zachránili před...

19. ledna 2026  20:46

Každé dva týdny se musí s lodí stěhovat. Ale to není jejich největší problém

Tish a Josh, šestatřicátníci z anglického Manchesteru, vyměnili na začátku roku...

Tish a Josh, šestatřicátníci z anglického Manchesteru, vyměnili na začátku roku 2024 tradiční bydlení za 17metrový hausbót, aby unikli neustále rostoucím nájmům. A i když musí každé dva týdny popojet...

19. ledna 2026

Z tragického podkroví v Dejvicích je skvělé bydlení pro velkou rodinu

Na jídelní stůl na zakázkově svařované podnoži jsou architekti hodně pyšní.

Podkroví plné limitů, komplikovaná ocelová konstrukce z předchozí rekonstrukce, složitý povolovací proces… To však architekty Markétu Zdebskou a Marka Žáčka ze studia BY architects neodradilo....

19. ledna 2026

Dům menší než garsonka. Manželé vás přesvědčí, že k životu stačí 19 m2

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor...

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor umí nabídnout velké zážitky. Mikrodům v Tokiu, navržený architektem Hosakou, spojuje minimalistický design, tradiční...

18. ledna 2026

České stopy v Hollywoodu: Oscar za efekty v Kleopatře i vyhazov kvůli vraždě

Chemosphere je modernistický dům na adrese 7776 Torreyson Drive v Los Angeles v...

Film Kleopatra s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem zná snad každý. Jejich herecké umění však potřebovalo i vizuální efekty, aby opravdu vyniklo. Čech Emil Kosa Jr. za ně dostal dokonce...

17. ledna 2026

Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, okres Trutnov

V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i...

16. ledna 2026

Malý byt zvětšily příčky z luxfer. Teď je všude světlo a volný prostor

Ložnice už není lemována skleněnou cihlovou stěnou, ale pokračuje betonovým...

Příčky, které oddělují, ale nerozdělují. Že je to oxymóron neboli protimluv? Nikoliv v případě malého bratislavského bytu, kde architekti odstranili část původních klasických příček a nahradili je...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.