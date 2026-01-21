Majitelé kurníku s plochou 23 m² stáli před zásadním rozhodnutím, zda jej zrekonstruovat, nebo zbourat. Nakonec zvítězila touha vdechnout starým zdem nový život.
Jak zachránit kurník
Původní masivní kamenné zdivo i omítky byly očištěny a zrestaurovány tak, aby vynikla jejich autentická textura. Architekti přitom důsledně respektovali stávající dispozici i okenní otvory. Exteriér oživily odvážné detaily. Okap výrazně zelené barvy není jen funkčním prvkem, ale záměrným estetickým doplňkem, který definuje novou identitu domu.
Za povšimnutí stojí také řešení střechy. Ta se díky subtilní trámové konstrukci nad objektem jakoby vznáší, čímž vytváří zajímavý meziprostor a dodává stavbě určitou lehkost. Střechu pokrývá vrstva ze svařovaných přírodních hliníkových desek.
Nově vzniklé schodiště z černě pigmentovaného betonu propojuje objekt s okolním terénem a opticky prodlužuje obvodovou zeď. Specifické detaily, jako jsou zeleně lakovaný okap či stávající červená barva na dveřních a okenních rámech, tvoří kontrast k fasádě domu a zároveň sjednocují celek do harmonického vyznění.
Místo slepic tu odpočívají majitelé
Interiér je důkazem, že i na minimální ploše lze vytvořit plnohodnotné bydlení. Celý prostor definují OSB desky natřené světle růžovou barvou. Ty plynule přecházejí z obložení stěn v multifunkční nábytek, kde v jedné linii najdete postel, úložné prostory, kuchyňský kout i koupelnu. Designérům se tak podařilo na pár metrech čtverečních vytvořit místo, kde lze bez problémů komfortně žít.
O studiu bergmeisterwolf
Ateliér bergmeisterwolf vznikl spojením italských architektů Gerda Bergmeistera a Michaely Wolfové. Projekty studia získaly řadu národních i mezinárodních ocenění, včetně titulu Architetto Italiano 2019. Od roku 2012 se jejich rezidenční stavby pravidelně umisťují mezi 50 nejlepšími rodinnými domy v anketě Häuser des Jahres (Domy roku).