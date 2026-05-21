Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sezonní proměna interiéru: 15 rychlých způsobů, jak okamžitě zútulnit domov

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Toužíte po změně, ale rozsáhlá rekonstrukce nepřichází v úvahu? Nemusíte bourat zdi ani utrácet desetitisíce, abyste svému domovu vdechli nový život. Podle aktuálních trendů pro rok 2026 hraje hlavní roli útulnost, smyslový zážitek a drobné detaily, které zvládnete změnit během jednoho odpoledne.
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI | foto: FAVIAdvertorial

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
23 fotografií

Interiérový design se v posledních sezónách výrazně odklání od sterilního a chladného minimalismu. Do našich obýváků a ložnic se vrací takzvaný hřejivý minimalismus – styl, který sice stále dbá na čistotu prostoru, ale doplňuje ho o měkké tvary, bohaté textury a teplé odstíny. Domov už nemá být jen výstavní skříní, ale bezpečným útočištěm, které stimuluje naše smysly.

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Proč měnit interiér podle ročních období?

Sezónní proměna interiéru není jen o estetice, má hluboký psychologický význam. S přibývajícím nebo ubývajícím denním světlem se mění naše biorytmy i nálada. Zatímco v létě podvědomě vyhledáváme vzdušnost a chladivé materiály, v zimě potřebujeme vizuální i hmatové teplo.

„Domov by měl být živým organismem, který reaguje na okolní svět. Sezónní obměna doplňků nám pomáhá lépe se naladit na aktuální rytmus přírody, což výrazně přispívá k našemu psychickému komfortu a pocitu wellbeingu,“ vysvětluje Andrea Fišarová, designérka vyhledávače nábytku a dekorací FAVI.

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Kouzlo výměny polštářů

Pokud chcete vidět okamžitou změnu, zaměřte se na věci, které pokrývají největší plochy v úrovni očí. Právě zde udělají největší službu textilie.

Nejjednodušší trik všech designérů? Nové povlaky na dekorativní polštářky. Vsadit můžete na lněné textilie, které jsou v kurzu díky své udržitelnosti a přirozeně nedokonalé struktuře. V zimě sáhněte po hlubokých tónech (vínová, terakota), v létě po pastelech a světlých přírodních barvách.

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Osvětlení jako emocionální nástroj

Zapomeňte na jedno centrální svítidlo uprostřed místnosti, které vytváří ploché a neosobní světlo. Trendy pro rok 2026 sázejí na vrstvení světla.

  • Ambientní osvětlení: LED světelné řetězy schované za závěsy nebo vázami.
  • Akcentní světla: Stolní lampy s textilními stínidly, které světlo příjemně změkčují.
  • Svíčky: Nic nenahradí dynamiku a teplo živého ohně.

„Světlo je v interiéru klíčovým tvůrcem atmosféry. Teplé tóny osvětlení v nás vyvolávají pocit bezpečí, zatímco nepřímé světlo dokáže opticky zvětšit prostor a dodat mu hloubku,“ radí Andrea Fišarová.

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Trendy bydlení 2026: Útulnost a zemité odstíny

Letošní sezóně dominují barvy, které připomínají návrat ke kořenům. Olivová, mechová zelená, tlumená hnědá nebo barva kamene – to jsou odstíny, které interiér uklidňují.

  • Přírodní materiály: Keramika, dřevo s viditelnou kresbou a ručně vyráběné doplňky jsou v kurzu více než kdy jindy. Matné povrchy vytlačují vysoký lesk, protože působí přirozeněji.
  • Organické tvary: Nábytek a dekorace se zbavují ostrých hran. Oblé křivky zrcadel, stolků i váz dodávají prostoru měkkost.
  • Smyslovost: Trendem je multismyslový interiér. Nejde jen o to, jak byt vypadá, ale i jak voní (aroma difuzéry) a jaké zvuky v něm rezonují. Smyslové vrstvení pracuje s pravidlem tří textur: zkombinujte v jednom koutě hladký povrch, organický materiál a výraznou pleteninu. Právě tento kontrast vytváří hloubku, kterou vnímáme jako útulnost, i když v místnosti nepřibyl žádný nový nábytek.
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Psychologie barev: Co s námi dělají sezónní tóny?

Barvy nejsou jen estetická záležitost. Zatímco jemná šalvějová nebo pudrová růžová nás po zimě dokážou nabít energií a optimismem, sytá hořčicová nebo pálená cihla na podzim vizuálně zvyšují pocitovou teplotu v místnosti. Je to jednoduchý trik, jak ušetřit na topení a cítit se doma příjemněji, i když venku prší.

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Jak proměnit byt téměř zdarma? Tipy pro vaši peněženku

Změna atmosféry nemusí stát ani korunu, pokud využijete to, co už máte, nebo se vydáte na procházku do přírody.

  1. Vizuální očista: Zkušení designéři doporučují odstranit alespoň třetinu vystavených drobností. Méně předmětů umožní vyniknout těm skutečně osobním a prostor začne dýchat.
  2. Rotace dekorací: Máte oblíbený obraz v ložnici? Zkuste ho na sezónu vyměnit s tím v předsíni. Stejně tak funguje přesouvání váz nebo menších kusů nábytku mezi místnostmi.
  3. Příroda v interiéru: Stačí váza s rozkvetlými větvičkami třešně na jaře nebo pár šišek a suchých trav v keramické nádobě na podzim. Přírodní prvky vnášejí do bytu život.

Důležitým aspektem je dnes také udržitelnost. Sezónní proměna by neměla znamenat nákup věcí na jedno použití. Stačí mít v komoře nebo pod postelí jeden box na zimní doplňky a jeden na letní. Tato rotace zajistí, že se vám dekorace neokoukají a s každým příchodem nové sezóny se na ně budete znovu těšit jako na staré známé.

Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Nebojte se kombinovat vintage a modernu

Podle Andrey Fišarové je největším trendem osobitost: „Dlouho jsme žili v katalozích, které vypadaly jako přes kopírák. Dnes je ale moderní vdechnout nový život starým věcem, například pořídit vintage mosaznou lampu z druhé ruky nebo znovu objevit keramickou vázu po babičce a postavit ji vedle minimalistické pohovky. Právě tyto kontrasty a příběhy věcí dělají domov domovem.“

Rychlý tahák sezónních proměn
PrvekJaro a létoPodzim a zima
BarvySvětle zelená, pastelově modrá, krémováTerakota, hořčicová, tmavě zelená
MateriályLen, světlé dřevo, bavlna, čiré skloVlna, samet, mosaz, tmavá keramika
OsvětleníPřirozené světlo, lehké závěsySvíčky, LED řetězy, teplé žárovky
VůněCitrusy, květinySkořice, borovice, santalové dřevo

Zútulnění domova je proces, který nikdy nekončí, a právě v tom tkví jeho kouzlo. Začněte drobností – jednou novou vázou nebo kyticí z louky – a uvidíte, jak se energie vašeho bydlení začne měnit k lepšímu.

15 rychlých tipů pro proměnu interiéru

  1. Nové povlaky na polštáře: Nejlevnější cesta k nové barevné paletě.
  2. Vrstvení textur: Zkombinujte len, vlnu a hladkou bavlnu pro pocit útulnosti.
  3. Výměna stínidel: Papírové nebo textilní stínidlo změkčí světlo v celé místnosti.
  4. Sezónní galerie: Vyměňte plakáty nebo fotky v rámech za motivy odpovídající ročnímu období.
  5. Přírodní dekorace: Větve ve váze, kameny z cest nebo sušené trávy nestojí nic.
  6. Zónování světlem: Přidejte malou lampičku do tmavého kouta, pokoj se opticky zvětší.
  7. Vůně domova: Difuzér s esencí borovice v zimě nebo citrusů v létě změní náladu okamžitě.
  8. Vizuální očista: Odstraňte z polic lapače prachu, které už vám nedělají radost.
  9. Výměna úchytek: Nové úchytky na staré komodě nebo kuchyňské lince udělají zázraky.
  10. Zrcadla proti světlu: Umístěte zrcadlo naproti oknu, aby do bytu odráželo víc denního jasu.
  11. Přehoz přes pohovku: Zakryje opotřebení a změní dominantní barvu obýváku.
  12. Nové uspořádání knih: Srovnejte knihy podle barev nebo je proložte drobnými dekoracemi.
  13. Květináče v jednotném stylu: Sjednoťte obaly na květiny do jedné barvy či materiálu.
  14. Kobereček (běhoun): Malý koberec dokáže zútulnit i studenou chodbu nebo kuchyni.
  15. Drobné DIY: Přetřete jednu starou židli nebo poličku na barvu, která v interiéru chybí.
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Obsah vznikl ve spolupráci s FAVI.

Témata: Interiér

Nejčtenější

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

Sezonní proměna interiéru: 15 rychlých způsobů, jak okamžitě zútulnit domov

Ve spolupráci
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Toužíte po změně, ale rozsáhlá rekonstrukce nepřichází v úvahu? Nemusíte bourat zdi ani utrácet desetitisíce, abyste svému domovu vdechli nový život. Podle aktuálních trendů pro rok 2026 hraje hlavní...

21. května 2026

Vila, les a čtyři ruce. Jak se rodí moderní bydlení bez pomoci profesionálů

Funkcionalistická vila se nachází na pozemku s velkou zahradou a dokonce s...

Majitelé se do funkcionalistické vily určené k rekonstrukci zamilovali na první pohled. Podle exteriéru začali tvořit také interiér, kde nenajdete nábytek s ostrými rohy ani světlé barvy. Bez pomoci...

21. května 2026

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení...

21. května 2026

Dům na klíč za 6 milionů? Proč se finální cena často liší o statisíce?

Ve spolupráci
Moderní rodinné domy na klíč

Plánujete si postavit vlastní domov snů? Výběr rodinných domů často začíná pohledem na lákavé ceny. Když v nabídce vidíte moderní rodinné domy na klíč za 6 milionů, kalkulace vypadá skvěle. Jenže...

20. května 2026

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

20. května 2026

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

vydáno 20. května 2026

Smíchov, Žižkov i Jizerky. Tyhle byty s terasou či balkonem jsou právě na prodej

Mladá Boleslav II

Toužíte po ranní kávě na čerstvém vzduchu nebo večerním odpočinku pod širým nebem? Vlastní venkovní prostor dělá s bytem hotové divy. Vybrali jsme osm zajímavých nemovitostí z celé republiky, které...

19. května 2026

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

19. května 2026

Jak brownfieldy mění česká města? Z bývalých továren vznikají nové čtvrti

Ve spolupráci
Projekt Nová Papírna

Bývalé papírny, ocelárny nebo nákladová nádraží už v českých městech nejsou vnímány jako přítěž, ale jako obrovská příležitost. Podle odborníků jsou brownfieldy klíčem k řešení bytové krize bez...

18. května 2026

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

18. května 2026

Bydlení v Tesle: Jak proměnit 42 m2 v bývalé továrně na žárovky v unikátní loft

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi...

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi vyráběly žárovky pro celý svět, vznikl na 42 metrech čtverečních stylový loft. Realizace ukazuje, jak lze transformací...

18. května 2026

Takto vypadá dům snů pro rybáře. Za přílivu jídlo samo skáče do kuchyně

Od roku 1997 je také dům na ostrově využíván jako sezónní rekreační obydlí....

Zajistit střechu nad hlavou a postarat se o nějaké to živobytí. Tak se odpradávna odvíjel plán snad každé rodiny. Starý dům ze severního Walesu ale tyhle dvě existenční náležitosti řeší jedním vrzem....

17. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.