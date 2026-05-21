Interiérový design se v posledních sezónách výrazně odklání od sterilního a chladného minimalismu. Do našich obýváků a ložnic se vrací takzvaný hřejivý minimalismus – styl, který sice stále dbá na čistotu prostoru, ale doplňuje ho o měkké tvary, bohaté textury a teplé odstíny. Domov už nemá být jen výstavní skříní, ale bezpečným útočištěm, které stimuluje naše smysly.
Proč měnit interiér podle ročních období?
Sezónní proměna interiéru není jen o estetice, má hluboký psychologický význam. S přibývajícím nebo ubývajícím denním světlem se mění naše biorytmy i nálada. Zatímco v létě podvědomě vyhledáváme vzdušnost a chladivé materiály, v zimě potřebujeme vizuální i hmatové teplo.
„Domov by měl být živým organismem, který reaguje na okolní svět. Sezónní obměna doplňků nám pomáhá lépe se naladit na aktuální rytmus přírody, což výrazně přispívá k našemu psychickému komfortu a pocitu wellbeingu,“ vysvětluje Andrea Fišarová, designérka vyhledávače nábytku a dekorací FAVI.
Kouzlo výměny polštářů
Pokud chcete vidět okamžitou změnu, zaměřte se na věci, které pokrývají největší plochy v úrovni očí. Právě zde udělají největší službu textilie.
Nejjednodušší trik všech designérů? Nové povlaky na dekorativní polštářky. Vsadit můžete na lněné textilie, které jsou v kurzu díky své udržitelnosti a přirozeně nedokonalé struktuře. V zimě sáhněte po hlubokých tónech (vínová, terakota), v létě po pastelech a světlých přírodních barvách.
Osvětlení jako emocionální nástroj
Zapomeňte na jedno centrální svítidlo uprostřed místnosti, které vytváří ploché a neosobní světlo. Trendy pro rok 2026 sázejí na vrstvení světla.
- Ambientní osvětlení: LED světelné řetězy schované za závěsy nebo vázami.
- Akcentní světla: Stolní lampy s textilními stínidly, které světlo příjemně změkčují.
- Svíčky: Nic nenahradí dynamiku a teplo živého ohně.
„Světlo je v interiéru klíčovým tvůrcem atmosféry. Teplé tóny osvětlení v nás vyvolávají pocit bezpečí, zatímco nepřímé světlo dokáže opticky zvětšit prostor a dodat mu hloubku,“ radí Andrea Fišarová.
Trendy bydlení 2026: Útulnost a zemité odstíny
Letošní sezóně dominují barvy, které připomínají návrat ke kořenům. Olivová, mechová zelená, tlumená hnědá nebo barva kamene – to jsou odstíny, které interiér uklidňují.
- Přírodní materiály: Keramika, dřevo s viditelnou kresbou a ručně vyráběné doplňky jsou v kurzu více než kdy jindy. Matné povrchy vytlačují vysoký lesk, protože působí přirozeněji.
- Organické tvary: Nábytek a dekorace se zbavují ostrých hran. Oblé křivky zrcadel, stolků i váz dodávají prostoru měkkost.
- Smyslovost: Trendem je multismyslový interiér. Nejde jen o to, jak byt vypadá, ale i jak voní (aroma difuzéry) a jaké zvuky v něm rezonují. Smyslové vrstvení pracuje s pravidlem tří textur: zkombinujte v jednom koutě hladký povrch, organický materiál a výraznou pleteninu. Právě tento kontrast vytváří hloubku, kterou vnímáme jako útulnost, i když v místnosti nepřibyl žádný nový nábytek.
Psychologie barev: Co s námi dělají sezónní tóny?
Barvy nejsou jen estetická záležitost. Zatímco jemná šalvějová nebo pudrová růžová nás po zimě dokážou nabít energií a optimismem, sytá hořčicová nebo pálená cihla na podzim vizuálně zvyšují pocitovou teplotu v místnosti. Je to jednoduchý trik, jak ušetřit na topení a cítit se doma příjemněji, i když venku prší.
Jak proměnit byt téměř zdarma? Tipy pro vaši peněženku
Změna atmosféry nemusí stát ani korunu, pokud využijete to, co už máte, nebo se vydáte na procházku do přírody.
- Vizuální očista: Zkušení designéři doporučují odstranit alespoň třetinu vystavených drobností. Méně předmětů umožní vyniknout těm skutečně osobním a prostor začne dýchat.
- Rotace dekorací: Máte oblíbený obraz v ložnici? Zkuste ho na sezónu vyměnit s tím v předsíni. Stejně tak funguje přesouvání váz nebo menších kusů nábytku mezi místnostmi.
- Příroda v interiéru: Stačí váza s rozkvetlými větvičkami třešně na jaře nebo pár šišek a suchých trav v keramické nádobě na podzim. Přírodní prvky vnášejí do bytu život.
Důležitým aspektem je dnes také udržitelnost. Sezónní proměna by neměla znamenat nákup věcí na jedno použití. Stačí mít v komoře nebo pod postelí jeden box na zimní doplňky a jeden na letní. Tato rotace zajistí, že se vám dekorace neokoukají a s každým příchodem nové sezóny se na ně budete znovu těšit jako na staré známé.
Nebojte se kombinovat vintage a modernu
Podle Andrey Fišarové je největším trendem osobitost: „Dlouho jsme žili v katalozích, které vypadaly jako přes kopírák. Dnes je ale moderní vdechnout nový život starým věcem, například pořídit vintage mosaznou lampu z druhé ruky nebo znovu objevit keramickou vázu po babičce a postavit ji vedle minimalistické pohovky. Právě tyto kontrasty a příběhy věcí dělají domov domovem.“
|Prvek
|Jaro a léto
|Podzim a zima
|Barvy
|Světle zelená, pastelově modrá, krémová
|Terakota, hořčicová, tmavě zelená
|Materiály
|Len, světlé dřevo, bavlna, čiré sklo
|Vlna, samet, mosaz, tmavá keramika
|Osvětlení
|Přirozené světlo, lehké závěsy
|Svíčky, LED řetězy, teplé žárovky
|Vůně
|Citrusy, květiny
|Skořice, borovice, santalové dřevo
Zútulnění domova je proces, který nikdy nekončí, a právě v tom tkví jeho kouzlo. Začněte drobností – jednou novou vázou nebo kyticí z louky – a uvidíte, jak se energie vašeho bydlení začne měnit k lepšímu.
15 rychlých tipů pro proměnu interiéru
Obsah vznikl ve spolupráci s FAVI.