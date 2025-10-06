Oblast Hvaler patří k nejoblíbenějším chatařským oblastem Norska. Tvoří ji 833 ostrovů, ostrůvků a útesů a mimo sezonu zde žije jen něco přes čtyři tisíce lidí, v létě však jejich počet vystoupá přes 40 tisíc!
Domek obklopený borovým lesem s výhledem na moře tady stojí už pěkně dlouho, ale současní majitelé jej vlastní jen krátce. Jsou trochu nešťastní ze směsice stylů, které zde zanechali předchozí uživatelé, a tak zkusili své štěstí v pořadu Halvora Bakkeho. A uspěli.
Během šesti dnů jim designér se svými kolegy, tesaři Torkelem Gjersetem a Gustavem, který v tomto dílu už deváté série pořadu nahradil Oleho Rosén-Lystrupa, proměnili chatu k nepoznání.
Když se představy liší…
Majitelka má sice nejraději béžovou a modrou, ale designér Bakke zvolil do interiéru jako základní barvu zelenou a nikoli modrou, která je typická pro letní chaty u moře. Důvod? Chata stojí v borovém lese, modrou zde podle něho nahrazuje výhled na hladinu moře...
|
Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami
Chata má otevřený půdorys s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou v jednom. Rušivě působily různé výšky oken, proto je tesař Gustav, který se do pořadu vrátil, vyměnil za nové, stejně velké. Navíc okna v rohu chaty nahradila posuvné dveře, které lze otevřít, takže máte pocit, že stolujete venku.
Jako vždy zmizel žlutý borovicový obklad stěn a stropu: zatímco stěny dostaly obklad ze sádrokartonu, na který přišly světle zelené tapety, strop stačilo natřít na bílo. A protože Gustav musel odjet dřív jako svědek na svatbu, béžový nátěr chaty zvenčí svěřil Halvor Bakke profesionálům, přijeli hned tři. Podobně se odborníci postarali o krb. Ten dostal novou krbovou vložku a obklad ze zelených dlaždic.
Zelená je dobrá
Gustav stihl naštěstí kromě výměny oken vyrobit i na míru navrženou knihovnu, kterou ještě natřel zelenou barvou ve stejném odstínu, jakou mají tapety.
|
Za šest dnů dostala stará chata novou obří terasu i interiér
V obývacím pokoji se Halvor rozhodl umístit dvě třímístné pohovky, aby si také návštěvy mohly vychutnat fantastický výhled na moře. Obývací pokoj dostal i velký světlý koberec, který společně se světlými závěsy vytváří příjemný letní vzhled interiéru.
Promyšlená je i kuchyň s velkým ostrůvkem s mramorovou deskou. Bílá kuchyň s dubovými detaily pomáhá zdůraznit letní styl chaty.
Nenudil se ani Torkel, kromě sestavení kuchyně a položení nové podlahy proměnil starou omšelou pergolu. Ta dostala stěnu chránící uživatele před větrem, na míru vyrobené lavice odolají všem povětrnostním vlivům a větru i díky průhlednému zastřešení plastovými foliemi. Přibyla i venkovní sprcha, takže letní sezonu si noví majitelé mohou opravdu užít, což dokázaly i slzy radosti při předání.
|
Chata dostala velká francouzská okna, tekoucí vodu i parní lázeň
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Osla.
|
V soutěži zvítězila chata Inspirovaná erotickými filmy ze 70. let
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.
Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 28. září vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.