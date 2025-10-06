Když se majitelka chaty neshodne s designérem: chtěla modrou, má zelenou

Alena Řezníčková
Chata zařízená nábytkem ze 70. až 90. let sice stojí na ostrově nedaleko moře, ale kvůli hnědé barvě na dřevěné fasádě spíš vypadá, že se sem zatoulala z hor. Designér Halvor Bakke měl proto jasno: v borovicovém lesíku musí chatu „rozsvítit“ světle béžová fasáda a velká bílá okna.

Oblast Hvaler patří k nejoblíbenějším chatařským oblastem Norska. Tvoří ji 833 ostrovů, ostrůvků a útesů a mimo sezonu zde žije jen něco přes čtyři tisíce lidí, v létě však jejich počet vystoupá přes 40 tisíc!

Domek obklopený borovým lesem s výhledem na moře tady stojí už pěkně dlouho, ale současní majitelé jej vlastní jen krátce. Jsou trochu nešťastní ze směsice stylů, které zde zanechali předchozí uživatelé, a tak zkusili své štěstí v pořadu Halvora Bakkeho. A uspěli.

Během šesti dnů jim designér se svými kolegy, tesaři Torkelem Gjersetem a Gustavem, který v tomto dílu už deváté série pořadu nahradil Oleho Rosén-Lystrupa, proměnili chatu k nepoznání.

Teď má chata konečně ráz letního „sídla“ u moře.
Původní vzhled chaty
Světle béžová barva fasády je do borového lesa mnohem příjemnější než původní tmavě hnědá.
Pergolu zastřešují plastové folie, které chrání před deštěm – střecha má malý sklon, takže voda může nerušené stékat dolů.
22 fotografií

Když se představy liší…

Majitelka má sice nejraději béžovou a modrou, ale designér Bakke zvolil do interiéru jako základní barvu zelenou a nikoli modrou, která je typická pro letní chaty u moře. Důvod? Chata stojí v borovém lese, modrou zde podle něho nahrazuje výhled na hladinu moře...

Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami

Chata má otevřený půdorys s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou v jednom. Rušivě působily různé výšky oken, proto je tesař Gustav, který se do pořadu vrátil, vyměnil za nové, stejně velké. Navíc okna v rohu chaty nahradila posuvné dveře, které lze otevřít, takže máte pocit, že stolujete venku.

Jako vždy zmizel žlutý borovicový obklad stěn a stropu: zatímco stěny dostaly obklad ze sádrokartonu, na který přišly světle zelené tapety, strop stačilo natřít na bílo. A protože Gustav musel odjet dřív jako svědek na svatbu, béžový nátěr chaty zvenčí svěřil Halvor Bakke profesionálům, přijeli hned tři. Podobně se odborníci postarali o krb. Ten dostal novou krbovou vložku a obklad ze zelených dlaždic.

Zelená je dobrá

Gustav stihl naštěstí kromě výměny oken vyrobit i na míru navrženou knihovnu, kterou ještě natřel zelenou barvou ve stejném odstínu, jakou mají tapety.

Za šest dnů dostala stará chata novou obří terasu i interiér

V obývacím pokoji se Halvor rozhodl umístit dvě třímístné pohovky, aby si také návštěvy mohly vychutnat fantastický výhled na moře. Obývací pokoj dostal i velký světlý koberec, který společně se světlými závěsy vytváří příjemný letní vzhled interiéru.

Promyšlená je i kuchyň s velkým ostrůvkem s mramorovou deskou. Bílá kuchyň s dubovými detaily pomáhá zdůraznit letní styl chaty.

Nenudil se ani Torkel, kromě sestavení kuchyně a položení nové podlahy proměnil starou omšelou pergolu. Ta dostala stěnu chránící uživatele před větrem, na míru vyrobené lavice odolají všem povětrnostním vlivům a větru i díky průhlednému zastřešení plastovými foliemi. Přibyla i venkovní sprcha, takže letní sezonu si noví majitelé mohou opravdu užít, což dokázaly i slzy radosti při předání.

Chata dostala velká francouzská okna, tekoucí vodu i parní lázeň

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Osla.

V soutěži zvítězila chata Inspirovaná erotickými filmy ze 70. let

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 28. září vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.

