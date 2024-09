Z chaty plné kýčů vytvořili domek ve stylu kovbojského ranče

Do proměny chaty v Bugøynes v severovýchodním Norsku se Halvor Bakke s kolegy Olem Rosén-Lystrupem a Torkelem Gjersetem pustili v už osmé sérii oblíbeného skandinávského televizního seriálu Eventyrlig Oppussing s velkou chutí. A dost netradičně.

Zastřešená terasa je teď místem pro odpočinek, Torkel na ni vyrobil lavici zavěšenou na starém řetězu.

Nová řada se poměrně výrazně liší od prvních sérií. Chaty jsou většinou v docela dobrém stavu, majitelé potřebují většinou vyřešit už jen vzhled interiéru. Chata v Bugøynes se trochu vrátila k předchozím projektům, chyběla zde elektřina i voda. I tak přibyli pomocníci, a to zejména elektrikáři, obkladači a kamnáři.

Vzhůru do Ameriky

Majitelům určitě udělala radost malá větrná elektrárna a solární panel, v umývárně je už i tekoucí voda. Střecha je poměrně netradičně ze dřevěných prken, zastřešení nové terasy, kterou vyrobil Torkel, je ze zinku.

Ole si tady užil hlavně použití starého dřeva, a to 150 let staré borovice. Prkna vypadala, jako kdyby ležela venku desítky let. Ole z nich vyrobil jak čílka ke kuchyňské lince, tak bočnice na palandy nebo „lítací“ dveře do umývárny, které vypadají jako vstup do amerického saloonu. Z pražců pak vyrobil robustní „křesla“ k venkovnímu ohništi.

Pohodlná křesla jsou určená pro venkovní použití.

Majitelé si přáli chatu prosvětlit, ale to by to nesměl být Halvor Bakke, aby si neprosadil svou: stěny sice natřel světle béžovou barvou, ale na strop použil svou oblíbenou hnědočernou. Tmavé jsou i rámy oken nebo nových, velkých prosklených dveří. A samozřejmě celá chata zvenčí. Přesto byli majitelé nadšení, nebo tak aspoň reagovali před kamerou.

Za účast si připlatíte

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

Budova musí mít také jedinečnou a trochu zvláštní polohu, může však být kdekoli v Norsku. A pozor, je nutná i spoluúčast ve výši 70 tisíc norských korun, což je přibližně 150 tisíc českých korun.

Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu (a jsou jich tisíce!) najdete třeba nutnost zajistit večeři a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci či nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 8. září vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 9:10.

Na čílka devíti kuchynkých zásuvek, které vyrobil na míru Torkel, přišlo opět staré dřevo.