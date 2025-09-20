Z hrůzy v pražských Hlubočepích je restaurace s neuvěřitelnou atmosférou

Bylo to místo spíš děsivé než přitažlivé: zanedbaný trakt starého činžáku, k tomu dvě zchátralé stavbičky… Jenže místní patrioti viděli i v této hrůze velký potenciál. A dočkali se. Dnes si užívají výhled na strmé vápencové skály, vlak vynořující se mezi skalními útesy i stáda pasoucích se ovcí. Kde? Přece z oken restaurace Semmering.
Stávající objekty propojil architekt novou obdélníkovou moderní hmotou.

Stávající objekty propojil architekt novou obdélníkovou moderní hmotou. | foto: Jan Luxík

Nová část je opláštěná antracitovým falcovaným plechem a má směrem na zahrádku...
Vstup do restaurace je přes zahrádku nově vytvořeným ocelovým schodištěm s...
Nová část je opláštěná antracitovým falcovaným plechem a má směrem na zahrádku...
Návštěvníci restaurace mají výhled na strmé vápencové skály, vlak vynořující se...
V Praze-Hlubočepích, vesnici uprostřed nejkrásnějšího města na světě, se podařilo zrevitalizovat zanedbaný dvorní trakt činžovního domu se dvěma malými zchátralými objekty a vyřešit jejich dostavbu.

„Zadáním investorů, místních patriotů, kteří chtěli toto po léta zanedbané místo přivést k životu, bylo citlivě, se zachováním genia loci, zrekonstruovat stávající objekty a nějakým způsobem je doplnit o provozní objekt, ve kterém by se soustředily technologie a zázemí potřebné pro provoz restaurace,“ vysvětluje architekt Šimon Brnada.

Restaurace s výhledem a „nádvoříčkem“

Návrh postavil architekt Brnada na principu doplnění a propojení stávajících objektů novou obdélníkovou moderní hmotou. Jejím doplněním vznikla kompozice ve tvaru písmena U, která uprostřed vytváří komorní „nádvoříčko“, zahrádku restaurace otevírající se právě směrem na Hlubočepské skály.

Restaurace i bistra se mění, odhalují hostům své kuchyně i konstrukce

„Nově přidaný podélný objem je vůči stávajícím objektům, které jsou omítnuty v pískovém odstínu, kontrastně opláštěný antracitovým falcovaným plechem a má směrem na zahrádku velkorysé prosklení s posuvnými dveřmi, za kterými je vidět prostor otevřené kuchyně a baru,“ popisuje autor.

Se stávajícími objekty spojují tento prostor přechodové skleněné „krčky“, které jasně oddělují staré a nové a vytvářejí zajímavé průhledy.

„Tato nová hmota má akcent ve formě ‚věže‘ ukončené pultovým zastřešením, navazujícím svým tvaroslovím na pultovou střechu sousedního stávajícího renovovaného objektu,“ upozorňuje Šimon Brnada.

V novém objektu najdete technologické celky, otevřenou kuchyň, bar a kancelář, v suterénu pak chlazený a suchý sklad i kotelnu. V bočních křídlech se našly prostory se sezením pro 60 hostů a salonek s vinotékou.

Žižkovská restaurace vznikla místo dvou bytů, obchodu a sklepa

„Vstup do restaurace je přes zahrádku nově vytvořeným ocelovým schodištěm s výrazným cortenovým zábradlím, proraženým v opěrné zdi parku. Toto schodiště ústí na parkovou úpravu místního náměstíčka, zahrádka restaurace tak přirozeně navazuje na toto náměstí a veřejný prostor opticky rozšiřuje. Svojí zvýšenou úrovní zajišťuje krásné výhledy a zároveň intimitu posezení,“ popisuje architekt Brnada,

Beton a dub

Koncept interiéru založil architekt na kontrastu šedé podlahy z broušeného betonu s teplým masivním dubem na svisle rastrovaném obložení, ale také na nábytku nebo velkých posuvných dveřích v industriálním stylu.

Dominantu prostoru, dlouhý bar a výdejní pult kuchyně, zvýrazňuje opláštění pultu z výrazně zeleného vlnitého plechu. Vše doplňuje umělý kámen na barové desce.

„V levém křídle objektu, bývalé prádelně, jsme odbourali část valených kleneb zastropení přízemí, a otevřeli tak prostor do podkroví a opticky prostory propojili. Host tak lépe vnímá, že dispozice pokračuje do podkroví, kde se poměrně malý prostor klesající pultové střechy otevřením uvolnil a nepůsobí stísněně,“ říká Šimon Brnada.

A jaké bylo jeho velké překvapení? To když se při bourání části kleneb v nosné konstrukci místo ocelových „I“ profilů objevily železniční kolejnice, které byly tenkrát při výstavbě železniční trati v sousedství, pražského semmeringu, pěkně po ruce... Dokonce se našel důkaz, kdy ke krádeži došlo: na kolejnicích je krásně provedené datum výroby kolejnic (viz foto), takže se podařilo datovat i výstavbu rekonstruovaného objektu.

Polský „Pohlreich“ si do své restaurace vybral české židle i barovky

„Dalším zásadním zásahem do stávající objektů bylo otevření obou štítů směřujících na hlubočepské skály velkými okenními otvory. V těch jsme vytvořili pohodlné čalouněné sezení s výhledem a zároveň poměrně malé prostory tak opticky zvětšili. Tato otvory jsou orámované a zvýrazněné zevnitř dřevěným a zvenčí cortenovým olemováním,“ přidává na závěr detaily proměny architekt Šimon Brnada.

