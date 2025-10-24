„Původní dispozice zůstala zachována, ale celý interiér prošel promyšlenou celkovou rekonstrukcí. Klienti si chtěli do pražského Břevnova přenést alespoň část jejího espritu, elegance a přirozeného šarmu. Měl to být byt pro Sofii Loren, říkají majitelé z legrace,“ popisuje výchozí situaci architektka Veronika Hégerová, která se ujala rekonstrukce.
Budiž světlo
Výsledek proměny? Vzdušný interiér bez zbytečné okázalosti, zato s důrazem na velkorysost a příjemnou náladu. Ta ostatně začíná už u vstupu do bytu: člověk se necítí stísněně, vítá ho světlo a v průhledu vidí na balkon plný květin.
Barevná dlažba v předsíni evokuje spíše obytnou místnost než běžnou chodbu. Působí téměř jako koberec a navozuje útulnou, domáckou atmosféru. Všude je dostatek prostoru.
Funkční řešení se odráží i v praktických detailech, například prostorná komora, skrytá za dvířky připomínajícími skříň, slouží jako úložný prostor pro vše, co nemá být na očích.
Interiér stojí na kontrastu: výrazné podlahy určují charakter bytu, zatímco ostatní prvky, stěny, nábytek i doplňky, zůstávají v bílých a neutrálních tónech.
Při navrhování pracovala architektka také s propojením starého a nového. Původní prvky, jako jsou kamenné parapety, červená xylolitová podlaha nebo lakované dveře, nechala pečlivě repasovat a zvýraznit.
Celý prostor tak působí čistě, ale s respektem k minulosti. Architektka Hégerová také respektovala rozpočet, který nebyl neomezený, při návrhu proto kladla důraz na pečlivý výběr materiálů a snahu o jednoduchost.
Co dokáže prosklení
Dispoziční řešení bytu zůstalo stejné, plynulého propojení a prosvětlení bytu dosáhla autorka díky proskleným dveřím, lehkým proskleným příčkám a plynulému navázání výrazných materiálů podlahy. Původní klasicky oddělená dispozice tak dosáhla plynulejšího a uvolněnějšího charakteru.
Vstupní hala je komunikačním jádrem bytu, Veronika Hégerová ji navrhla jako velkorysý prostor, opticky přechází do kuchyně a vizuálně je spojena s výhledem na ulici a balkon. Výrazná dlažba s geometrickým vzorem zvýrazňuje jednoduché světlé stěny a dveře.
V kuchyni představuje výrazný prvek červená podlaha z xylolitu, je napuštěná, zbroušená a pečlivě repasována. „Xylolit, dříve hojně používaný levný materiál, směs dřevěných pilin, pigmentu a pojiva, je dnes už raritou. Svůj úkol namáhané podlahy však plní skvěle,“ vysvětluje Veronika Hégerová.
Kuchyňská linka je vyrobena na míru v monochromatické neutrální barvě a zkombinovaná s dřevěnými policemi a úchyty. Obývací pokoj propojují s kuchyní dvoukřídlé prosklené dveře. Ložnice představuje čistý prostor pro zklidnění i pro umění v podobě obrazů.
Šatnu/komoru neboli prostor pro uskladnění šatů, pračky a všeho potřebného pojednala architektka jako obrovskou skříň s proskleným nadsvětlíkem, kterou lze dvoukřídlými dveřmi pohodlně otevřít. Přemístění pračky do šatny umožnilo efektivně využít malou koupelnu.
Koupelna a WC jsou navržené v obdobném provedení: stačil jednoduchý bílý obklad, kladený na vazbu v kontrastu s vzorovanou dlažbou.
O autorce
Ing. arch Veronika Hégerová je absolventka FA TUL Liberec
Pracovala v českých pražských architektonických studiích (SEA, DaM, Atelier Markéty Cajthamlové, M4 architekti, RicharDavidArchitekti), ale také i v zahraničí, v Loci architecture v New Yorku, USA.
Nyní vede vlastní architektonickou praxi, kde se věnuje zakázkám různých měřítek, nejčastěji rekonstrukcím bytů, domů a návrhům interiérů.